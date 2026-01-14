Kraji, povezani z Veroniko iz Desnic

Ko se danes odločamo za potovanje po krajih, povezanih s Celjani, najpomembnejšo plemiško hišo na našem ozemlju, se nam razdalje ne zdijo velike. Le predstavljamo pa si lahko, kaj je pomenilo dolgo potovanje v njihovem času. Grof Ulrik je jahal kot romar v Kompostelo, slovenskim vernikom, ki so romarski središči Köln in München za tolažbo po domače preimenovali v Kelmorajn in Monakovo, sta se zdeli ti mesti na koncu sveta.

Kdor danes raziskuje te kraje in želi napisati knjigo, se mu ponuja zanimiv naslov: Grobovi in junaki. Z njim zajame vse, z junaki dobi zgodbo, v grobovih odkrije resnico. Sedemnajstega oktobra lani je minilo šeststo let od smrti Veronike, junakinje naše zgodovine, plemkinje, ki je postala žena Friderika Celjskega. Umrla je mlada, tragične smrti. Vprašanje, kje je njen grob, vzbuja veliko zanimanja, mnogi so ga iskali – in ga končno tudi našli, vsaj zdi se tako.