V Sloveniji so kozorogi tik pred izumrtjem, njihovo stanje je skrb vzbujajoče

V zahodnih Julijcih, tik za slovensko-italijansko mejo, mnoge ljubitelje gora vedno znova presenečajo črede alpskih kozorogov (Capra ibex), ponosnih in najmogočnejših alpskih živali, ki veljajo za kralje gora. Južna pobočja Montaža in Špika Hude police, ki se pnejo nad slikovito planino Pecol nad Nevejskim sedlom, slovijo kot njihovo gorsko kraljestvo, saj tam domuje daleč naokoli največja populacija te neustrašne, okretne in goram popolnoma prilagojene živali.

A zakaj jih je na italijanski strani toliko, pri nas pa jih skoraj ni oziroma so srečanja z njimi zelo redka in odvisna bolj od srečnega naključja?