Kraljevska smuka, zabeljena s kulinariko

Na avstrijskem Solnograškem, blizu Bischofshofna in Schladminga, se v osrčju skoraj tri tisoč metrov visoke gorske skupine Hochkönig razteza smučišče enakega, kraljevskega imena in slovesa. Hochkönig namreč po slovensko pomeni visoki kralj in je eno nam najbližjih velikih smučišč. Od Ljubljane je oddaljen slabe tri ure vožnje z avtomobilom, sodi pa v smučarsko območje Ski Amadé.

Območje slovi po največ snega na Solnograškem, kar je v teh časih zelo pomemben podatek. Njegov drugi adut je 34 sodobnih žičniških naprav in kar 120 kilometrov odlično urejenih dolgih in širokih prog, ki so speljane po gorah nad vasicami Maria Alm, Dienten in Mühlbach, od koder tudi dostopate na smučišče.

Od koče do koče, od hoda do hoda

Med smučarskimi poslasticami je najbolj zanimiva krožna Kraljeva tura (Königstour) s 35 smučarskimi kilometri in 7500 višinskimi metri, pri čemer v enem dnevu obiščemo kar šest alpskih vrhov, od 1900 metrov visokega Aberg-Langecka nad vasico Maria Alm čez Gabuehl (1634 metrov) nad Dientnom do Schneeberga (1921 metrov) nad Mühlbachom. Ves čas nas pri tem spremlja čudovita kulisa kralja Berchtesgadenskih Alp – Hochköniga in planotastega Kamnitega morja (Steinernes Meer).

Kraljevsko smučanje nasproti Visokega kralja FOTO: Tina Horvat

Hochkönig smo obiskali tik pred novim letom in preverili, kako so se po dveh s pandemijo zaznamovanih sezonah pripravili na letošnjo sezono. Po Kraljevi turi nas je popeljala Eva Unterrainer iz turistične pisarne Hochkönig in nam predstavila tudi posebno doživetje, kulinarično potovanje na smučeh, imenovano Kulinarična kraljeva tura.

Že pred časom so se namreč na Hochkönigu odločili, da smučarske užitke povežejo s kulinariko. »Osnovna ideja je, da se gostje na smučeh peljejo od ene koče do druge, pri vsaki pa okusijo en hod menija. Pri tem lahko izbirajo tri ali štiri hode in pet menijev, sestavljenih tako iz lokalnih dobrot kot tudi iz mednarodnih jedi. Na voljo so juhe s cmoki, kostanjeva juha, jelenov ragu, opečen kmečki kruh z jajcem na oko in solato, lososov tatarec ali telečji zrezek s kremasto polento in krekerji, seveda tudi dunajski zrezek, za posladek pa med drugimi jedmi najbolj priljubljeni cesarski praženec. Vse jedi so na voljo tudi kot vegetarijanska ali veganska različica,« pove Eva Unterrainer.

Nepogrešljiv na kulinaričnem potovanju: cesarski praženec FOTO: Tina Horvat

Hochkönig v številkah 120 kilometrov smučarskih prog, označene turnosmučarske proge, 3 snežni parki Kraljeva (krožna) tura: 6 vrhov, 35 smučarskih kilometrov in 7500 višinskih metrov Kulinarična kraljeva tura: kulinarično potovanje na smučeh po kočah 85 kilometrov urejenih zimskih pohodniških poti

Zabavna smuka in prvi zavoji

Hochkönig ima sicer bogato smučarsko zgodovino, dolgo več kot sto let. V Mühlbachu so tako že leta 1912 organizirali prvo deželno prvenstvo v smučanju, od takrat pa se je smučišče razvilo v drugo največje povezano tovrstno središče na Solnograškem. Poleg strmih prog za najbolj zahtevne smučarje je na voljo tudi veliko bolj položnih za vse tiste, ki uživajo v bolj lagodnem smučanju.

Smučarsko središče Hochkönig svojim gostom ponuja tudi posebne smučarske izzive, od treh snežnih pustolovskih parkov s skakalnicami in ovirami za ljubitelje adrenalina do zabavne proge (funslope) na pobočju Aberga, kjer se lahko preizkusijo tudi začetniki.

Največja posebnost smučišča je z rumenimi tablami označena Kraljeva tura. FOTO: Tina Horvat

Tako kot na drugih smučiščih tudi na Hochkönigu ponujajo možnost tako imenovanih prvih jutranjih zavojev po deviških, še nedotaknjenih progah, ljubitelji nočnega smučanja pa bodo letos razočarani, saj so zaradi varčevanja z energijo to možnost za letos odpovedali.

Alpski festival piva

Ker zima na Hochkönigu traja zelo dolgo, bodo tudi letos v mesecu marcu, ko so na smučišču ponavadi še odlične zimske razmere, morda že nekoliko utrujenim smučarjem ponudili prav posebna zabavna doživetja. Smučarska pomlad se bo začela s tednom vinskih užitkov, ko bodo v vseh kočah smučarske regije Ski Amadé na voljo degustacije vin, vinarjem pa se bodo pridružili lokalni kmetje in smučarjem kar ob robu smučišča ponujali svoje domače proizvode, od slanine, sirov, krofov in cmokov do svinjskih krač.

Proti koncu marca bo na sporedu festival butičnega piva. FOTO: Hochkönig Tourismus

Od zime pa se bodo na Hochkönigu poslovili z edinstvenim Alpskim festivalom butičnega piva (Alpine Craft Festival), ki bo na sporedu od 23. do 25. marca 2023. Kot so nam zagotovili v turistični pisarni Hochkönig Tourismus, bodo pivovarski mojstri skupaj z različnimi glasbeniki in umetniki poskrbeli za odlično razpoloženje in dober žur.