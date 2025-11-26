Krim in Rakitna: izpod oblakov in megle na vsaj malo snega

Rakitna, najviše ležeče kraško polje pri nas, se od glavnega mesta ravno dovolj dvigne, da poleti zaveje piš svežega, pozimi pa se je – če že kje tako blizu – prav tam mogoče naužiti vsaj malo snežne odeje ali vsaj sprehoditi po pobeljenih poteh. Še zlasti na Krimu, dobrih 1100 metrov visoki gori, tradicionalno priljubljenem pribežališču v poznojesenskih in zimskih dneh, ko Ljubljana redko pogleda iz oblakov in megle.

No, lahko se zgodi obratno: da je prav tisti dan na Rakitni in Krimu oblačno. A morda se je ravno takrat potrjevalo, da ni povsem iz trte zvito ljudsko mnenje, da je Krim ljubljanski vremenski prerok. Oblačna kapa okrog vrha naj bi namreč napovedovala slabo vreme za okoliške kraje, kar se je v naslednjih dneh res zgodilo. Kmalu je hrib – in za vzorec tudi dolino – pobelil sneg.

Kako pa je bilo na Rakitni?