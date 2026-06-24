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    Predstavitvena informacija  |   Potovanja

    Last minute počitnice v Turčiji tudi do 20 % ugodneje!

    Se vam med gledanjem objav na družbenih omrežjih, ki so te dni polne čarobnih utrinkov na obmorskih destinacijah, toži po morju?
    FOTO: Počitnice.si
    Galerija
    FOTO: Počitnice.si
    Promo Delo
    24. 6. 2026 | 15:11
    9:06
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    Namesto da jim zavidate, hitro rezervirajte super ugodne last minute počitnice v Turčiji na Počitnice.si in si privoščite nepozaben oddih na turški rivieri!

    Proti jadranski obali se te dni vijejo dolge kolone avtomobilov, dodatno gnečo povzročajo še razna dela na cesti. Pot na morje lahko tako traja tudi osem ur ali več, kar je izjemno naporno in lahko precej pokvari veselo počitniško razpoloženje.

    Zakaj se torej na počitnice ne bi odpravili raje z letalom?

    S Počitnice.si lahko vsak teden poletite na nepozaben all inclusive oddih v Turčijo iz Ljubljane, Gradca in z Dunaja – brez čakanja, brez gneče! V ceno paketa počitnic je poleg letalskega prevoza in storitve v kakovostnih hotelih turške riviere vključen tudi transfer od letališča do hotela in nazaj, kar pomeni, da je vaša edina skrb, da pravočasno pridete na letališče in imate s seboj potni list, nekaj drobiža in prtljago. Super, kajne?

    FOTO: Počitnice.si
    FOTO: Počitnice.si

    A to še ni vse!

    Na Počitnice.si so že tako ugodne ponudbe počitnic zdaj še ugodnejše! Pripravili so namreč neverjetno last minute ponudbo all inclusive počitnic v Turčiji, ki so vam v posebni akcijski ponudbi na voljo tudi do 20 % ceneje!

    Nikar torej ne čakajte, hitro preverite neverjetno last minute ponudbo počitnic v Turčiji TUKAJ ali pošljite povpraševanje s svojimi željami glede termina in pričakovane nastanitve na info@pocitnice.si. Že v nekaj urah boste na elektronski naslov prejeli nabor najboljših ponudb glede na vaše povpraševanje, potem pa samo še rezervirate najboljšo možnost za vas in poletite na zaslužen dopust!

    Za več informacij so vam izkušeni svetovalci pri Počitnice.si na voljo na telefonski številki 01/280 30 00, med ponedeljkom in soboto pa jih lahko obiščete tudi v fizičnih poslovalnicah, v nakupovalnih središčih Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška ter Supernova Kranj Primskovo.

    FOTO: Počitnice.si
    FOTO: Počitnice.si

    Turški all inclusive: razvajanje v pravem pomenu besede

    Pregovorna prijaznost in gostoljubje imata v Turčiji bogato tradicijo: že v davni preteklosti so Turki znali ceniti goste, zato so celo ponoči budili kuharje, če so si gostje zaželeli nočni prigrizek. Iz te prakse naj bi se rodila storitev all inclusive, v kateri ima Turčija ultimativni primat med evropskimi turističnimi destinacijami.

    FOTO: Počitnice.si
    FOTO: Počitnice.si
    All inclusive počitnice v Turčiji pomenijo kraljevsko razvajanje na vsakem koraku: od pestre in raznovrstne ponudbe hrane ter pijač skozi ves dan, dodatne à la carte ponudbe v izbranih restavracijah do zabavnih dnevnih ter večernih animacij in bogatega nabora velneških in spa storitev. Ves čas so vam na voljo brezplačni ležalniki, senčniki, kopalne brisače, internet, številni bazeni in plaže, ki so večinoma neposredno ob hotelu.

    Najmlajši se bodo z veseljem kratkočasili v mini klubu, ki je v številnih resortih za popolno izkušnjo malčkov razdeljen celo po starostnih skupinah. Odrasli lahko medtem poležavanje ob bazenu ali na plaži z najljubšo osvežilno pijačo v roki odlično kombinirate z jogo, zumbo aerobiko in drugimi vadbami, se pomerite v raznih igrah z žogo ali pa se predate sproščanju v bogati hotelski spa ponudbi – še posebej v tradicionalni turški kopeli hamam.

    FOTO: Počitnice.si
    FOTO: Počitnice.si

    Turški all inclusive resorti so kot mesta v malem, kjer ne manjka športnih aktivnosti in zabave za vse generacije. Vsak resort se lahko pohvali z vsaj nekaj tobogani, mnogi vključujejo celo gigantske vodne parke in zabavišča. Na svoj račun boste prišli tudi tisti, ki si želite popolnega odklopa: hotelski kompleksi so namreč praviloma tako veliki, da brez težav najdete bolj mirne, intimnejše kotičke za zaslužen počitek in sprostitev.

    Odkrijte čare edinstvene turške all inclusive ponudbe! Rezervirajte super ugodne last minute počitnice v priljubljenih turških letoviščih Antalya, Alanya, Side, Belek ali Kemer in si privoščite kraljevsko razvajanje tudi do 20 % ugodneje!

    Počitnice v Turčiji: letovišča za vsak okus

    Ko se odločite za počitnice v Turčiji, ste šele na polovici poti do nepozabnega all inclusive dopusta. Izbrati je namreč treba še letovišče, v katerem boste preživeli zaslužen dopust, brez stresa in skrbi. Dobra novica je, da boste pri izbiri letovišča na turški rivieri težko zgrešili, saj so tako rekoč vsi hoteli v ponudbi turistične agencije Počitnice.si neposredno na plaži in slovijo po izjemni kakovosti ter super ugodnih cenah.

    FOTO: Počitnice.si
    FOTO: Počitnice.si

    Antalya – začutite živahen utrip turške riviere

    Izhodišče vašega all inclusive oddiha v Turčiji bo zagotovo Antalya, kjer je letališče za letovišča celotne turške riviere. Če se odločite ostati v tem živahnem mestu, se lahko nadejate čudovitih peščenih odličnih možnosti za ugodno nakupovanje in vpogleda v bogato turško zgodovino. Pravi magnet za obiskovalce je staro mestno jedro, kjer so številne trgovinice, restavracije, bari, muzeji in bazarji. 

    Lara – čudovite plaže in obilo zabave

    Le streljaj oddaljeno letovišče Lara slovi po dolgih, peščenih plažah, kristalno čistem morju in vrhunski hotelski ponudbi. Poleg čudovitih plaž ponuja tudi obilo zabave, zato je kot nalašč tako za družinski kot tudi za romantični oddih, zaradi bližine Antalye pa tu na svoj račun pridejo tudi pustolovci in raziskovalci.

    FOTO: Počitnice.si
    FOTO: Počitnice.si

    Belek – zelena oaza turške riviere

    Belek je idealno letovišče tako za družinske počitnice kot tudi za pare, ki iščejo sprostitev in udobje. Tu najdete veliko zelenja in sence, morje je mirno, dolge peščene plaže pa popolna kulisa za čarobne večerne sprehode. V okolici sta antični mesti Perge in Aspendos, kjer si je mogoče ogledati enega najlepših antičnih amfiteatrov, naravni park Kurşunlu z istoimenskim slapom pa ponuja prijeten oddih v senci borovcev.

    Side – edinstvena kombinacija zgodovine in moderne all inclusive storitve

    Letovišče Side združuje starodavno dediščino s sodobnim turizmom. Čudovite peščene plaže so kot nalašč za uživanje v morskih radostih, nepozabno all inslusive hotelsko izkušnjo pa dopolnjujejo starodavne ruševine in slikovite ulice, ki ustvarjajo eno najbolj prepoznavnih podob turške obale. Največja znamenitost mesta je antični amfiteater, ki je nekoč sprejel do 15.000 gledalcev, ter Apolonov tempelj, ki s svojimi stebri ustvarja eno najbolj prepoznavnih podob turške obale. Vsekakor prizori, ki se jih splača videti v živo.

    FOTO: Počitnice.si
    FOTO: Počitnice.si

    Kemer – popolna izbira za ljubitelje miru in narave

    Kemer je nekdanja ribiška vasica, ki se lahko pohvali s kristalno čistim morjem in čudovito zeleno pokrajino, zato je to letovišče kot nalašč za ljubitelje miru in narave. Po čudoviti naravni kulisi je posejanih veliko manjših hotelov s čudovitimi prodnatimi in peščenimi plažami, borovci in naravnimi znamenitostmi, kot sta denimo naravni park Olympos in goreča skala Chimaera, kjer se iz tal še danes vije mistični plamen.

    Alanya – popolna izbira za vse generacije in okuse

    Tik pod vznožjem mogočne turške gore Taurus pa leži živahna Alanya z okoliškima krajema Konakli in Incekum. Letovišče je znano po peščenih plažah, živahnem mestnem utripu in bogati zgodovini. Najbolj prepoznavna znamenitost je srednjeveška trdnjava na hribu nad mestom, ki se lahko pohvali z osupljivimi razgledi, uživanje na plaži in v bogati all inclusive ponudbi pa se splača dopolniti z obiskom živahnega mestnega središča in tržnice, kjer se lahko preizkusite v barantanju.

    FOTO: Počitnice.si
    FOTO: Počitnice.si

    Türkiye'de görüşürüz, se vidimo v Turčiji!

    Še je čas, da si zagotovite nepozabne poletne počitnice v Turčiji in uživate v kraljevskem razvajanju, ki si ga vaša denarnica lahko privošči. Nikar torej ne dovolite, da poletje odbrzi mimo vas, izkoristite izjemno last minute ponudbo na Počitnice.si in rezervirajte počitnice v Turčiji do 20 % ceneje!

    Ponudbo lahko pregledate na spletni strani Počitnice.si, več informacij pa dobite na elektronskem naslovu info@pocitnice.si in na telefonski številki 01 280 30 00!

    Naročnik oglasnega sporočila je Turistična agencija Počitnice.si, d. o. o.

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