Vendar se je spomladi 2025 začelo novo poglavje v zgodovini mesta: odprl se je 5-zvezdični hotel Le Primore Hotel & Spa, ki mednarodnim potnikom ponuja svežo eleganco, izvrstno gastronomijo in edinstveno velneško ponudbo.

FOTO: Le Primore Hotel & Spa

Srce Le Primore Hotel & Spa je več kot 11.500 kvadratnih metrov velik Eden Spa, kjer na goste čakajo termalni bazen iz lastnega izvira, doživetveni bazen, brbotalniki in 25-metrski plavalni bazen. Tri različne savne – družinam prijazna, nudistična in Lady Sauna za ženske – izpolnjujejo vse želje, zasebni spa in hamam pa tistim, ki iščejo ekskluzivne doživetja, ponujata nepozabno sprostitev. Tradicionalne zdravilne terapije iz Hévíza so v hotelu na novo interpretirane in ponujene v sodobni obliki, dopolnjene z ritualom luksuznih blagovnih znamk GAIA in Omorovicza.

Le Primore pa ni le spa hotel: pomembno vlogo igra tudi gastronomija, kar potrjujejo mednarodne nagrade. Restavracija La Vie Gourmet na strešni terasi je že tri mesece po odprtju prejela dve kuharski kapici v restavracijskem vodniku Gault&Millau, hotel pa je bil vključen v vodnik MICHELIN kot kraj z izjemno izkušnjo, s čimer se je Hévíz spet vrnil na mednarodni gastronomski zemljevid.

Posebnost kuhinje je, da vsak mesec gostujoči kuhar skupaj s hotelskim kuharjem in ekipo La Vie sestavi štiri- ali sedemhodni meni. Novi meniji se najprej predstavijo na »večeru kuharjev«, nato pa so mesec dni na voljo na jedilnem listu.

28. in 29. novembra bo ekipa francoske Maison Serge Vieira – restavracije, nagrajene z dvema zvezdicama MICHELIN in zeleno zvezdico MICHELIN – prišla v Hévíz v Le Primore. Šef kuhinje Aurélien Gransagne in lastnica restavracije Marie-Aude Vieira bosta skupaj s kuharsko ekipo restavracije La Vie ustvarila sedemhodni meni, ki bo združeval prefinjenost francoske visoke kulinarike z naravnim značajem madžarskih sestavin.

FOTO: Le Primore Hotel & Spa

Poleg tega bogat bife v restavraciji Le Restaurant, lahke jedi na osnovi naravnih arom v Eden Bistro ter mednarodna izbira vin in koktajl barov dopolnjujejo gastronomsko doživetje.

FOTO: Le Primore Hotel & Spa

Vse sobe in suite imajo lasten balkon in teraso, za družine pa so na voljo posebni Family Relax Studios in sobe s povezovalnimi vrati. Za tiste, ki si želijo doživetij, Romantic Oasis Studios z brbotalnikom in ekskluzivni penthousi ponujajo nepozabno sprostitev – gostom penthousov pa neskončen bazen na strehi zagotavlja edinstven panoramski razgled in počitek.

Mlajše goste čaka 800 kvadratnih metrov velik notranji svet pustolovščin z VR-sobo, UV-minigolfom in interaktivnimi igrami, za najmlajše pa je poskrbljeno s posebnim Kids Spa, da lahko tudi oni uživajo v velneškem doživetju.

Le Primore Hotel & Spa v vsaki podrobnosti uteleša filozofijo miru, skrbi in prefinjenosti. Naj gre za regeneracijo, kulinarična odkritja ali družinske počitnice – hotel želi svojim gostom dati občutek, da so našli novo velneško destinacijo Evrope.

Nasvet: Postanite član Le Privileged Club, ki gostom ponuja do 30 % popusta in številne ekskluzivne ugodnosti – ponudbe od 299 evrov v dvoposteljni sobi s polpenzionom.

FOTO: Le Primore Hotel & Spa

FOTO: Le Primore Hotel & Spa

FOTO: Le Primore Hotel & Spa

Naslov: H-8380 Hévíz, Le Primore tér 1. Telefonska številka: +36 83 330 330 Več informacij: https://leprimore.hu/en

Naročnik oglasne vsebine je Le Primore Hotel&Spa