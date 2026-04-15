Letošnji cilj za astroturiste: Španija v času sončnega mrka

Izstrelitev rakete, s katero se je začela odprava Artemis 2 okoli Lune, je na območju Kennedyjevega vesoljskega centra na Floridi spremljalo več kot 400.000 gledalcev. Pred dvema letoma je na pas popolnega sončnega mrka v ZDA potovalo kar 20 milijonov ljudi. To sta le dva podatka o izjemnem dosegu sicer nišnega, tako imenovanega astroturizma. Letos je eden od ciljev Španija, kjer bo prav tako mogoče spremljati popoln sončni mrk. V tem času pričakujejo od pet do deset milijonov turistov.

Turistični vodnik in fotograf Iztok Bončina je eden tistih popotnikov, ki vztrajno sledijo sončnim mrkom in drugim nebesnim pojavom ter znamenitostim, povezanim z opazovanjem in raziskovanjem vesolja. Na njegovem popotniškem koledarju je že v načrtu mrk, ki bo na jugu Španije najlepše viden 12. avgusta (pri nas bo viden kot delni), bil je tudi med tistimi, ki so si ta izredni pojav ogledali pred dvema letoma v ZDA.