Narava ni tumasta. Tumasti smo ljudje

Novi luksuz je turizem dobrega počutja, pristnost, povezava z lokalnim prebivalstvom. To združuje doživetje, ki so ga pripravili v hotelu Plesnik v Logarski dolini. Pastir in majerica obiskovalce popeljeta na triurno druženje in sprehod po pastirskih poteh. V tem času slišijo zgodbe v domačem narečju, ki pričajo o bolj umirjenih, a težkih časih. Ko so ljudje še upoštevali in spoštovali naravo. Saj, kot je povedal pastir Jernej Slapnik: »Narava ni tumasta [neumna]. Tumasti smo ljudje.«

Novo doživetje Pastirske poti – modrosti, okusi in sožitje Solčavskega pred obiskovalci odstre del zgodovine in načina življenja pastirjev in olcarjev, torej gozdnih delavcev, na Solčavskem. Logarska dolina, ki ostaja najbolj prepoznaven del tega območja, skriva mnogo več kot »le« prečudovito naravo. Je zakladnica zgodb in dobre hrane.

Sprehod po pastirskih poteh ni nostalgija po časih, ki so davno minili, je povedala direktorica hotela Plesnik Urška Kolar: »Cilj tudi ni bil še en turistični produkt, ampak ohranjanje dediščine. Zato je doživetje zasnovano kot pot, ne kot predstava. Pot, na kateri srečaš ljudi in zgodbe.«