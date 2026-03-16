Majorka – od aprila vsak dan z letalom

Med evropskimi počitniškimi destinacijami je primat dolgo pripadal Grčiji, v zadnjih nekaj letih pa močno raste priljubljenost tudi italijanskim in španskim destinacijam. Letos so situacijo še dodatno zaostrili nemiri na Bližnjem vzhodu, zato številni, ki so načrtovali počitnice v Egiptu, Turčiji in v osrednjem Sredozemlju, iščejo bolj varne destinacije.

Španija je vsekakor odlična alternativa, saj je dovolj daleč od nemirnega dogajanja, obenem pa je slovenskim gostom razmeroma blizu. Še posebej velja izpostaviti Majorko, ki bo kmalu še bolj dostopna:

od 1. 4. 2026 lahko namreč s Počitnice.si na sončno Majorko iz Zagreba ali Celovca poletite vsak dan, kar omogoča različno trajanje počitnic, od 2 do 15 dni.

To pomeni, da lahko nepozabne počitnice na Majorki popolnoma prilagodite svojemu urniku in se na ta balearski otok odpravite bodisi zgolj na podaljšan vikend oddih bodisi na konkretne 7- ali 14-dnevne počitnice.

Izbrano letalsko povezavo na Majorko lahko na Počitnice.si kombinirate z bogatim naborom hotelov in apartmajev na celotnem otoku in s storitvijo po svoji želji: od prenočitve z zajtrkom pa do polpenziona in all inclusive ponudbe.

Na počitnice na Majorko vsak dan z nizkocenovnikom iz Zagreba in Celovca

Glede na to, da so letalske povezave do Majorke iz naše soseščine vse boljše, let do tega balearskega otoka pa traja samo dobri dve uri, ne čudi, da je Majorka ena najbolj priljubljenih evropskih počitniških destinacij zadnjih let.

V zanimivem blogu TUKAJ preverite, zakaj je čas pomladnih počitnic v aprilu in maju odličen čas za pobeg na Majorko. Maj je namreč tisti mesec, ko Majorka pokaže najbolj uravnotežen obraz!

Na Počitnice.si so pripravili bogat nabor počitniških paketov na Majorki s številnimi letalskimi povezavami z bližnjih letališč. Od aprila do oktobra 2026 lahko tako na počitnice na Majorki poletite 4-krat tedensko iz Gradca , 4-krat na teden iz Trevisa pri Benetkah , iz Zagreba in Celovca pa od 1. aprila 2026 kar vsak dan !

Do 31. 3. 2026 lahko poletne počitnice na Majorki rezervirate po super ugodni 'first minute' ceni, do 20 % ugodneje ! Ob tem vam na Počitnice.si omogočajo še plačilo na 2 do 24 obrokov , kar pomeni, da prvomajske ali poletne počitnice na Majorki rezervirate danes, plačate pa pozneje, po delih, kar je veliko lažje kot plačati celoten znesek naenkrat!

Počitnice na Majorki so odličen način za sprostitev od sodobnega vsakdana

Majorka se lahko pohvali z več kot 300 sončnimi dnevi na leto, zato je skorajda nemogoče, da bi vas med počitnicami presenetil dež. Zaradi razgibane pokrajine v notranjosti, čudovitih peščenih in skalnatih plaž ter skritih zalivov je Majorka popolna destinacija za vse vrste turistov: za romantične pare, družine z otroki in popotniške raziskovalce.

Čeprav meri manj kot 4000 kvadratnih kilometrov, se Majorka lahko pohvali z osupljivo naravo, raznoliko kulturno dediščino in živahnim utripom obalnih mest. Je otok številnih kontrastov: od mirnih zalivov in peščenih plaž do dramatičnih gorskih verig in zgodovinskih mest s stoletno tradicijo.

Prav zato so počitnice na Majorki odlična izbira za vse okuse in generacije. Priljubljeni zalivčki s peščenimi plažami so popolni za družinske vragolije ob in v morju, odročnejši in težje dostopni predeli zagotavljajo popolno intimo parom in ljubiteljem miru, območja z množico barov in diskotek pa so kot nalašč za vse, ki si na počitnicah želijo zabave.

Preverite seznam najboljših načinov za raziskovanje Majorke!

Majorka – letovišča in plaže za vse generacije in okuse

Majorka je blizu in z ugodnimi letalskimi povezavami v soseščini kot nalašč tako za podaljšan vikend oddih kot za prave počitnice. Pohvali se lahko s kopico privlačnih letovišč na različnih delih otoka. V prestolnici Palma de Mallorca sta priljubljeni letovišči Playa de Palma, kjer se vedno kaj dogaja, in Palma Nova, ki ponuja številne aktivnosti za družine. Tu je še letovišče El Arenal, ki je s številnimi bari in diskotekami pravo kraljestvo zabave.

Na severni strani je zanimivo letovišče Pollensa, ki ponuja čudovite razglede na vrhove gorovja Serra de Tramuntana, pa letovišče Ca'n Picafort, ki se lahko pohvali z eno najlepših plaž na svetu. Ljubitelji miru boste na svoj račun prišli v zalivu Cala Figuera na severu Majorke, ki ga obdaja očarljiva gorska kulisa, ter na plaži Es Trenc na jugozahodu otoka, kjer najfinejši, snežno bel pesek in turkizna voda ustvarjata pravo karibsko vzdušje.

Središče dogajanja na vzhodni obali je Cala Millor z dolgo plažo in številnimi hoteli. Tu najdete tudi najlepše plaže Majorke. Med krajema Porto Christo in Cales de Mallorca leži denimo plaža Cala Varques, obdana s skalami in pečinami, s čudovito drobnim peskom, turkizno vodo in ravno plažo. V bližini sta zanimivi še družinski letovišči Playa de Muro in Sa Coma, na jugovzhodni obali pa očara sproščeno mestece Cala d'Or s sedmimi peščenimi zalivi, elegantnimi trgovinami in marino za superjahte.

Majorka ponuja še ogromno možnosti za družinske pustolovščine. Ne verjamete? Preverite v praktičnem družinskem vodniku po Majorki!

Kljub majhnosti Majorka ponuja pisano paleto aktivnosti

Poleg plaže velja počitnice na Majorki izkoristiti tudi za izlet na odprto morje z ladjico ali katamaranom. S čolnom ali peš lahko obiščete tudi obalne jame Drach na vzhodni obali otoka, ki se lahko pohvalijo s čudovitimi kapniki, ali pa jame Hams, ki so nekoliko daljše, a zaradi nekoliko enostavnejšega dostopa in poti primerne tudi za otroke. Obiskati velja prestolnico Palma de Mallorca in si ogledati znamenito katedralo La Seu ter se vkrcati na kultni vlak za Porto de Soller, ki je včasih skrbel za prevoz agrumov, danes pa velja za turistično atrakcijo z idiličnimi razgledi na razgibano pokrajino.

Še več aktivnosti in izletov, ki so vam na voljo na Majorki, najdete TUKAJ!

Majorka ponuja tudi ogromno možnosti za družinske pustolovščine: od zabave v vodnih parkih, opazovanja živali na farmah, plezalnih izzivov do obiskov zgodovinskih gradov in interaktivnih muzejev. Proti zahodu se splača zapeljati do zgodovinske vasice Vallermossa med vršaci gorske verige Tramuntana, kjer se prodajajo tipični darovi Majorke: izdelki iz gline, lesa in oljk ter biseri, po katerih je otok še posebej znan.

Če vprašate otroke, kaj želijo početi na dopustu, je odgovor skoraj vedno enak: uživati v vodnih vragolijah! In če se odpravite na Majorko, jih čaka prava vodna avantura. V blogu preverite, kateri so najboljši vodni parki na Majorki!

Costa Brava in Costa Blanca – popolni alternativi za vse, ki jim je ljubša Španija na celini

Če ste na Majorki že bili ali pa bi zaslužen oddih enostavno radi preživeli kako drugače, sta pomlad in poletje kot nalašč za počitnice v Španiji! Poleg Balearov in Kanarskih otokov se lahko Španija namreč pohvali tudi s številnimi privlačnimi destinacijami na celini! Predstavljamo dve, na kateri lahko v 2026 ugodno poletite iz bližnjega Zagreba!

Že leta je izjemno priljubljena Costa Brava, ki se razprostira na skoraj 300 km severovzhodne španske obale in je znana po številnih letoviščih, ki se lahko pohvalijo s pestro ponudbo za vse generacije in okuse. Najbolj znana so Lloret de Mar, Santa Susanna in Malgrat, prav vsa pa slovijo po peščenih plažah, zabavi in nepozabnih doživetjih. Počitnice na Costa Bravi se vsekakor splača izkoristiti tudi za celodnevni izlet v bližnjo Barcelono, kjer si lahko ogledate Sagrado Familio in druge Gaudijeve stvaritve, obiščete legendarni stadion Camp Nou, kjer domuje FC Barcelona, ali pa preprosto uživate na plaži Barceloneta.

Z izjemnimi plažami se lahko pohvali tudi Costa Blanca – 244 kilometrov dolg pas ob Sredozemskem morju, ki sega vse od Katalonije na severovzhodu do Murcie na jugu Španije. Costa Blanca v prevodu pomeni 'bela obala', ime pa je dobila zaradi svojih številnih svetlih peščenih plaž. Središče je mesto Alicante, ki ponuja popolno kombinacijo sončnih plaž, bogate kulture, zgodovinskih znamenitosti in živahnega vzdušja. Ne glede na to, ali iščete oddih na plaži (ena najbolj priljubljenih je Playa del Postiguet v samem središču mesta), želite odkrivati ​​zgodovinske bisere ali se preprosto potopiti v lokalno kulturo, Alicante vam bo zagotovo izpolnil željo.

Naročnik oglasne vsebine so Počitnice.si