Mesto, kjer sta se po ulicah nekoč podila Picasso in Banderas

V nadaljevanju preberite:

»Obišči Lolo v središču starega mestnega jedra. Tam se vselej dogaja, hrana je odlična, osebje prijazno in cene normalne. Ja, je pa res, da je gneča. Če boš malo potrpel ... « mi je že ob prvem obisku Malage svetoval prijatelj, ki v Andaluziji redno igra golf. Sončna obala (Costa del Sol) je raj za golfiste z vsega sveta, to sem na lastni koži ob prejšnjih potepanjih na tem koncu Španije izkusil tudi sam. Toda ob svojem tretjem obisku rojstnega mesta Pabla Picassa in Antonia Banderasa sem se povsem prepustil podaljšanemu poletju v tem izjemnem mestu na obali Sredozemlja.