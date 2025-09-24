Med bambusom in ginki je skrita budistična podoba raja

Napovedoval se je deževen dan. Veselila sem se ga, ker bi morda lahko prinesel nekaj olajšanja po poletni pripeki, ki je pritiskala na mesto. Nevihta naju je z bolgarskim novinarskim kolegom ujela ravno sredi ogleda najstarejšega budističnega templja v Pekingu. Dež si ne bi mogel izbrati boljšega trenutka.

Nekaj mističnega je bilo v dvigovanju meglic, ko sva z vrha templja opazovala bujna drevesa pod nama. Pod njimi so le sem in tja iznad krošenj kukale strehe najvišjih stavb, ki sestavljajo tempelj Tanzhe. Vse skupaj me je spomnilo na dom oziroma na Partizansko bolnico Franja, ki podobno »ujeta« oziroma skrita leži med cerkljanskim skalovjem.

Tempelj Tanzhe ni le eden od najbolj znanih templjev v kitajski prestolnici, je tudi eden najpomembnejših svetih krajev v državi. Starejši je kot Peking – zgradili so ga v obdobju dinastije Jin, torej pred več kot 1700 leti. Menda stari rek pravi, da je najprej zrasel tempelj, šele nato mu je sledilo mesto.

Stoji na goratem območju na zahodu prestolnice, v varnem zavetju istoimenske gore. Njegovo ime pomeni tempelj bazena in drevesa zhe. Za templjem je bil namreč nekoč bazen, na okoliških gorah pa so rasla drevesa zhe – gre za vrsto divje murve. Danes jih tam raste le še peščica, medtem ko jih je bilo v preteklosti na tisoče.

Cesarji so ga naredili še bolj priljubljenega

Morda sva imela srečo z izbiro dneva, saj v templju ni bilo takšne gneče, kot je običajna za zgodovinske oziroma turistične znamenitosti v metropoli. Krasen občutek se je bil sprehajati med barvitimi stavbami s podobami, h katerim so molili obiskovalci, in v miru in tišini opazovati »darila«, ki so jih kot priporočila pustili ljudje. Jabolka, denar, sladkarije … Za dobro žetev, zdravje, odrešenje …

Njegovo ime pomeni tempelj bazena in drevesa zhe. FOTO: Anja Intihar

Celoten tempelj se razprostira na nekaj manj kot sedmih hektarih površine. Zgodba pripoveduje, da je tempeljski kompleks razporejen vzdolž osi, ki naj bi bila model za postavitev Prepovedanega mesta, ene od največjih oziroma najbolj znanih kitajskih kulturnih znamenitosti. Tempelj Tanzhe sestavljajo številni paviljoni, molilnice, pagode in kadilnice.

V času cesarja Wanlija iz dinastije Ming je bil Tanzhe priljubljen kraj njegove vdove Madame Li, pa tudi sicer je že pred tem obdobjem in kasneje veljal za pomemben cesarski tempelj. Ker so v njem molili nekateri kitajski cesarji, je to povečalo priljubljenost templja med navadnimi smrtniki in jih spodbudilo k obisku.

Danes obiskovalci v kadilnicah prižigajo kadilne paličice, katerih cena se giblje od deset pa vse do petsto juanov – od 1,2 evra do slabih 60 evrov. Odvisno od tega, za kaj molita vernica ali vernik. Samo nekaj me je zmotilo med sprehajanjem po terasah in gozdu – tako rekoč na vsakem koraku stoji prodajalna s spominki, svečami in molitveniki.

Morda bi bila ena dovolj, a naivno bi bilo misliti, da bi lahko kapitalistično usmerjena človeška misel izpustila iz krempljev celo nekaj tako svetega, kot je 1700 let star budistični tempelj.

V njem so molili tudi kitajski cesarji. FOTO: Anja Intihar

Zeleni velikani

Osrednja dvorana v templju Mahavira je dolga 24 in široka 33 metrov; v njej budistični menihi ob zvoku gongov in zvonov pogosto izvajajo verske obrede. V slogu dinastij Ming (1368–1644) in Quing (1644–1911) je še vedno ohranjenih več kot 900 sob in 638 dvoran. Na enem od dvorišč so pokopani ostanki uglednih menihov. Ena od dvoran je povezana s princeso Miaoyan, hčerko Kublajkana. V 13. stoletju naj bi namreč vstopila v nunski red in v dvorani redno molila.

Tempelj stoji v varnem zavetju istoimenske gore. FOTO: Anja Intihar

Za ljubitelje narave, še posebej dreves, je tempelj Tanzhe kot podoba raja na zemlji. Pod napuščem dvorane Mahavira je plošča z napisom Fuhai Zhulum – besedi pomenita zahodni raj in veliko ladjo. O

b prehajanju med posameznimi paviljoni vernike in druge obiskovalce od strani, zgoraj in spodaj obdaja bambus – neko posebno, skoraj zlato barvo ima. Ginka, cesarski drevesi, pri Dvorani treh modrecev so posadili v času dinastije Liao, pred približno 1100 leti.

Kitajci pazijo na drevesa in skrbijo zanje. Pomagajo jim s podporo v obliki takšnih in drugačnih stebričev; veje enega od dreves pri izhodu iz templja so se krasno zlile s stebrom sosednjega drevesa in ustvarile čudovito podobo, kot bi človek zrl v prepletene roke ljubimcev, ki se nočeta nikoli več izpustiti.

Kitajci pazijo na drevesa in skrbijo zanje. FOTO: Anja Intihar

Čarobni bambus

Nad praktično ves tempelj se tako ali drugače sklanjajo vitki zeleni drevesni velikani. »Poglej, eno od dvoran popravljajo,« sem rekla kolegu, ko sem uzrla velik gradbeni oder. Ko sva prišla bliže, sva ugotovila, da pravzaprav ne veva natanko, ali v resnici popravljajo stavbo ali pa rešujejo drevo.

Starodavna drevesa so bila eden od razlogov, da sva se na oblačen dan odpravila v tempelj Tanzhe, saj je ta znan po njih. Poleg že omenjenih ginkov so med kraljicami templja 30-metrski cipresi in edina pekinška starodavna bela magnolija, ki je značilna za centralno in vzhodno Kitajsko.

Kljub častitljivim letom, ki jih premorejo zelene velikanke, presune tudi bambus, čeravno ni njegov videz nič posebnega. Ob vonju, ki ga je v nosnice nosila poletna nevihta, se je uklanjal težkim dežnim kapljam in ustvarjal presunljivo podobo divje džungle.

Ob množičnem vrvežu, ki smo ga bili vsak dan vajeni doživljati v ogromnem Pekingu, je bila ta podoba, kot bi nekdo z mene spral težo preteklih in prihodnjih dni.