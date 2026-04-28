Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Podravina in Prigorje sta prav takšna destinacija. Ležita med reko, peskom in griči ter ponujata doživetje, ki ni omejeno na klasično ogledovanje, temveč na gibanje, dihanje in pristen stik z naravo.

Tisto, kar to regijo dela posebno, je njena neverjetna raznolikost. V enem dnevu lahko doživite več povsem različnih pokrajin, skoraj kot bi potovali skozi več držav. Jutro se začne ob Dravi, v enem najbolje ohranjenih rečnih sistemov v Evropi. Območje Unescovega biosfernega rezervata Mura–Drava–Donava ni le naravna znamenitost, temveč živ ekosistem, ki vabi k raziskovanju.

Rafting na Dravi ŽFOTO: TZ KKŽ

Drava tukaj ni le reka, ob kateri se peljete mimo – je središče doživetja. Vožnja s kajakom ali kanujem razkrije njeno mirno, a hkrati dinamično naravo. Vsak zavoj ponudi nov pogled, vsak breg trenutek tišine in miru. Za tiste, ki raje ostanejo na kopnem, Drava route ponuja odlične možnosti za kolesarjenje. Ravninski odseki, naravna senca in odsotnost gneče ustvarjajo občutek svobode, ki je danes redkost. Tukaj ni naglice – svoj tempo izbirate sami.

Kolesarjenje FOTO: TZ KKŽ

Po rečni pokrajini sledi popolno nasprotje. Đurđevaški peski presenetijo že na prvi pogled. Ta edinstveni naravni pojav, znan kot »hrvaška Sahara«, prinaša prizore, ki jih v celinskem delu države ne bi pričakovali. Peščene sipine, redka vegetacija in posebna svetloba ustvarjajo skoraj neresnično vzdušje. Hoja po pesku postane majhen izziv, a tudi posebno doživetje, ki ostane v spominu. Center za obiskovalce dodatno predstavi zgodbo tega prostora s sodobnim pristopom in interaktivnimi vsebinami, zaradi česar je zanimiv tudi za tiste, ki želijo razumeti več.

Center za obiskovalce Đurđevaški peski FOTO: TZ Đurđevac

Ko se dan bliža koncu, pokrajina spet spremeni obraz. Kalnik prinaša umiritev, pa tudi novo vrsto aktivnosti. Njegova gozdnata pobočja in urejene poti so idealni za pohodništvo ali sproščen sprehod. Vzponi niso zahtevni, a dovolj razgibani, da dajejo občutek dosežka. Na vrhu vas čaka nagrada – razgled, ki sega daleč čez zelene griče ter prinaša občutek širine in miru.

Kalnik FOTO: TZ KKŽ

Za konec Podravina in Prigorje ponujata tudi prostor za tišino. Camino Podravina, približno 160 kilometrov dolga pot, vodi čez ravnice, ob reki Dravi, čez peske in skozi vasi, ki ohranjajo duha preteklih časov. Hoja tukaj ni izziv, temveč doživetje – priložnost, da pokrajino doživite počasneje in globlje.

Camino Podravina FOTO: TZKKŽ

Na tej poti posebej izstopajo Križevci s svojo grkokatoliško katedralo in prepoznavno silhueto stolpov, pa tudi Molve, eno najpomembnejših marijanskih romarskih središč severne Hrvaške.

Tisto, kar Podravino in Prigorje loči od številnih drugih destinacij, je njuna nevsiljivost. Tukaj ni velikih gneč, ni pritiska, da »morate videti vse«. Namesto tega vas prostor spodbuja, da upočasnite, se ustavite in opazite podrobnosti, kot so zvok vode, sledi v pesku ali vonj gozda. Aktiven oddih tukaj ne pomeni izčrpavanja, temveč obnavljanje energije.

Ne glede na to, ali izberete kolo, čoln ali pohodniške čevlje, vsak kilometer prinese novo podobo in drugačen občutek. Prav zaradi te kombinacije gibanja in naravne raznolikosti je ta regija idealna za pobeg od vsakdana.

