Med počitnicami na sneg, a morda še raje v tople kraje

Smučarske počitnice so še vdno zelo priljubljene, a za mnoge predrage. Kje bodo družine prihodnja dva tedna preživljale čas?

Zimskih počitnic, ki se letos za prvo skupino šolarjev začnejo prihodnji teden, že lep čas ne povezujemo samo s preživljanjem časa na snegu. Ker je snežna odeja v domačih krajih prej redkost kot pravilo, je veliko manj tvegano izbrati počitnice na više ležečih smučiščih v tujini, ki pa so za večino družin nedosegljive, še zlasti po letošnjem povišanju cen na smučiščih v Avstriji in Italiji. Kakšne pa so izkušnje med ponudniki počitnic? Ena izmed nedavnih raziskav je pokazala, da so prva asociacija Slovencev ob misli na zimske počitnice sicer še vedno zimski športi in aktivnosti na prostem. Skoraj 65 odstotkov vprašanih v Visini anketi je izrazilo zanimanje za tovrstne dejavnosti, med najbolj priljubljenimi športi ostajajo smučanje, drsanje in tek na smučeh. Največ, kar 75 odstotkov, jih ...