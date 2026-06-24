Mesto, kjer ima beherovka status 13. vrelca

Lani so imeli leto Becherja – ne tistega, ki je začel proizvajati liker beherovka, ampak drugega, Davida Becherja, zdravnika in balneologa, pomembnega za sloves Karlovih Varov. Letošnje leto so razglasili za Goethejevo. »Johann Wolfgang von Goethe je večkrat bival tukaj,« je spomnila Pavla Freise, predstavnica organizacije Unesco v tem zdraviliškem mestu na zahodu Češke.

Karlovi Vari so bili na začetku 19. stoletja že uveljavljeno zdravilišče, ki je privabljalo številne znane ljudi. Pred Goethejem jih je obiskal ruski cesar Peter I. Veliki, tam so bivali Mozart, Beethoven, Chopin ... in seveda vseprisotni Franc Jožef I. Habsburški. Cesar se je sicer vsako poletje na daljše počitnice odpravil v drugo zdravilišče, v zgornjeavstrijski Bad Ischl, a je moral priti tudi na Češko.