Mesto med tremi jezeri, kjer se je pisala evropska zgodovina

Pogosto spregledani renesančni dragulj je le nekaj ur oddaljen od Slovenije.

William Shakespeare je Romea »poslal« v izgnanstvo v Mantovo za kazen, a to slikovito italijansko mestece je vse prej kot najhujša obsodba, ki lahko doleti človeka. Že res, da ga po priljubljenosti zasenči sosednja turistično privlačna Verona, a Mantova ima poseben čar, zaradi česar je pri domačinih in ljudeh, ki ne marajo množic, uživajo pa v umetnosti, arhitekturi in kulinariki, zelo priljubljena. Mantova, italijansko mesto v jugovzhodni Lombardiji, je dobra ideja že za izlet ob koncu tedna. Od Ljubljane je oddaljena slabih 400 kilometrov, zato vzame vožnja približno štiri ure, kar je v teoriji sicer dovolj za obisk v enem dnevu, a je smiselno v tem italijanskem mestecu tudi prenočiti. Mantova ob številnih dobrih restavracijah premore kar nekaj očarljivih prenočišč, ki so kljub ...