Butičnost samo na papirju? Turizem potrebuje več kot le lep slogan

Poleg besed »zeleno« in »trajnostno« se Slovenija kot turistični cilj promovira še z izrazom »butično«. In kot se večkrat izkaže, da ni vse tako zeleno in trajnostno, kakor se predstavlja, tudi butično ni vselej zares butično. Na to opozarjajo v Združenju za razvoj in promocijo butičnih namestitev, katerega gonilni sili sta predsednik Uroš Peterc in njegova žena Milena Peterc, lastnika Vinskega posestva Peterc v vasi Kojsko v osrčju Goriških brd. O tem, kaj bi morala Slovenija narediti, da bi res zajadrala na krilih trajnostnega in butičnega, smo se pogovarjali z Mileno Peterc.

Vsaj del tega občutka obiskovalec dobi že, ko se odpro vrata hiše z naslovom Kojsko 4a in ga objame vonj po sivki ter pogled pritegnejo zeleni griči, posejani s trto. »Samo 18 kilometrov zračne linije nas loči do morja. To je stičišče treh svetov, slovanskega, romanskega in germanskega,« pove Milena Peterc ob oknu, pod katerim se razprostira vinograd posestva, ki sta ga z možem odprla pred približno petimi leti.