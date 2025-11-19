  • Delo mediji d.o.o.
    Potovanja

    Mladim umetna inteligenca že načrtuje potovanja

    Podatki omogočajo upravljanje turističnih tokov, analize pa kažejo, da uporabniki tehnologije potujejoveč kot drugi.
    Roboti v turizmu niso več nič nenavadnega. Foto Guglielmo Mangiapane/Reuters
    Roboti v turizmu niso več nič nenavadnega. Foto Guglielmo Mangiapane/Reuters
    Maja Grgič
    19. 11. 2025 | 05:00
    Čeprav še vedno velja, da so turizem ljudje, se tudi ta panoga ne more izogniti digitalizaciji, tako na področju samega poslovanja kot pri turistični ponudbi. To po eni strani omogoča dvig produktivnosti in marž, po drugi strani pa naj bi digitalizacija ter umetna inteligenca v prihodnjem desetletju korenito spremenili način potovanj in samega doživljanja destinacij.

    Kaj bo novega na slovenskih smučiščih in kolikšna bo cena vozovnic

    Nicholas Hall s platforme Digital Tourism Think Tank, je na nedavnih dnevih slovenskega turizma poudaril, da se je turistična dejavnost zaradi napredka že večkrat v zgodovini počutila ogroženo, a se je vedno znova izkazalo, da so novosti včasih res izrinile kakšno ponudbo in vplivale na zapiranje delovnih mest, hkrati pa so ustvarile nove produkte in zaposlitve. »Ko so se pripravljali posnetki aplikacije google street, so se pojavili pomisleki, da ljudje sploh ne bodo več potovali, ker si bodo kraje lahko ogledali na posnetkih aplikacije. To se seveda ni zgodilo,« je ponazoril Hall.

    Izrinjanje spletnih strani

    Turizem je trenutno na razpotju in prav digitalizacija je po Hallovih besedah lahko odziv na globalne pritiske, kot so naraščajoči stroški, pomanjkanje kadra, nestanovitnost trgov, ekstremni vremenski pojavi in politična tveganja. »Raziskave kažejo, da kar 26 odstotkov mladih med 25. in 34. letom pri načrtovanju potovanj kot prvi vir uporabi orodja, ki temeljijo na umetni inteligenci,« je povedal in dodal, da bo umetna inteligenca na tem področju v letu ali dveh prehitela destinacijske spletne strani. Hkrati podatki kažejo, da uporabniki orodij umetne inteligence potujejo večkrat kakor drugi, prav tako si želijo posebna doživetja.

    Uporabniki orodij umetne inteligence potujejo večkrat kakor drugi, prav tako si želijo posebna doživetja. Foto Nacho Doce/Reuters
    Uporabniki orodij umetne inteligence potujejo večkrat kakor drugi, prav tako si želijo posebna doživetja. Foto Nacho Doce/Reuters

    Kot primer praktične uporabe je navedel prevode v realnem času s pomočjo umetne inteligence, ki smo jo na voljo dobili letos: »To je za turizem izvrstno, saj so bile jezikovne ovire marsikdaj težava.« Izpostavil je še hiter razvoj samovozečih vozil, množično uporabo robotov v gostinstvu, razvoj brezžičnega interneta na letalih, pogovor s klepetalnimi roboti in personalizacijo turističnih produktov. Hall je dejal, da večina ljudi umetno inteligenco uporablja za dnevna opravila, vendar jih je treba spodbujati tudi k strateški uporabi: »Analize kažejo, da je mogoče z digitalnim angažiranjem strank povečati marže in uspešnost poslovanja za četrtino.« Na severu Švedske, kjer se obisk povečuje, na primer z umetno inteligenco že uravnavajo turistične tokove.

    S podatki do boljšega trženja

    Na Malti poskušajo s kakovostnimi podatki, ki jih povezujejo tudi z umetno inteligenco, doseči boljše razumevanje trendov in hitrejše odzivanje na spremembe v turističnem sektorju. Vodja raziskav v nacionalni turistični organizaciji Tania Sultana je pojasnila, da je lani Malto obiskalo 3,4 milijona turistov, letos pa bo ta številka že okoli štiri milijone. Kot je razumeti sogovornico, kljub rasti obiska ne govorijo o čezmernem turizmu, čeprav priznava, da se na najbolj obiskanih točkah srečujejo z neravnovesji. Zato razvijajo strategijo blagovne znamke posameznih območij, da bi na podlagi velike količine podatkov lahko uravnavali in upravljali turistične tokove ter uspešno tržili destinacije.

    Lani je Malto obiskalo 3,4 milijona turistov, letos bo ta številka že okoli štiri milijone. Foto Shutterstock
    Lani je Malto obiskalo 3,4 milijona turistov, letos bo ta številka že okoli štiri milijone. Foto Shutterstock

    Med drugim na Malti zbirajo podatke o nastanitvah, ki so pokazali, da imajo presežne zmogljivosti na tem področju. Po besedah Sultane njihova zakonodaja ne spodbuja več dograditve dveh nadstropij za hotele, prav tako ponudba v novih hotelih ne presega 200 postelj: »Pri spremembi kratkoročnega najema v dolgoročnega pa je vlada uvedla prehodno obdobje za razmislek o tem.« Na Malti, kot je dejala, za zdaj nimajo tolikšnih težav s kratkoročnim najemom kot v drugih državah, vendar si prizadevajo, da ta ne bi preveč posegel v življenje domačinov. Tudi sicer spremljajo, kako prebivalci doživljajo turizem.

    Analiza podnebnih sprememb

    Prav tako z obdelavo podatkov nadzirajo kratkoročni in dolgoročni vpliv vremena in podnebnih sprememb na turizem. »To nas spodbuja k pripravi novih produktov in ponudbe za obiskovalce. Na Malti je namreč zelo vroče, zato na nekaterih destinacijah ni mogoče ničesar početi na prostem,« je pojasnila Sultana.

    Slovensko informacijsko središče

    Da so ob vse večjem obisku naše države podatki lahko orodje za uravnavanje turističnih tokov, se zavedajo tudi v Slovenski turistični organizaciji (STO), kjer so letos pripravili nacionalno informacijsko središče za turizem (NiST) – sodobno orodje, ki omogoča poglobljen vpogled v trende, vedenje gostov, sezonske tokove in učinkovitost destinacijskih aktivnosti. »Podatki sami po sebi niso dovolj – ključno je, da jih razumemo, povežemo in uporabimo za boljše odločitve. Le s skupnim vlaganjem v razvoj kompetenc lahko okrepimo celoten turistični ekosistem in Slovenijo še naprej gradimo kot trajnostno, inovativno in gostom prijazno destinacijo. Pametne rešitve se ne začnejo s tehnologijo, temveč z ljudmi,« meni direktorica STO Maja Pak Olaj.

    Tudi Polona Černič iz Turizma Ljubljana je v predstavitvi Ravnovesje med prebivalci in obiskovalci izpostavila pomen podatkovnih in raziskovalnih aktivnosti za razumevanje dogajanja v mestu ter pokazala, kako lahko z načrtnim oblikovanjem aktivnosti prispevamo k ohranjanju zadovoljstva prebivalcev in obiskovalcev, obenem pa spodbujamo obisk na manj obremenjenih delih zunaj mestnega središča.

