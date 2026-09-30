Pogačarjev vzpon, do evropskega prvenstva dobro varovana skrivnost (FOTO)

Z mešanimi občutki smo vsi, posebno tisti bolj zagrizeni kolesarski navdušenci na Gorenjskem, pospremili novico, da bo vzpon na Možjanco v okolici Preddvora osrednje prizorišče boja za kolajne na evropskem prvenstvu. Malo znani vzpon do majhne vasi v zavetju Storžiča je dobil širši pomen in postal privlačen, ko so spomladi asfaltirali makadamsko gozdno cesto med Možjanco in Štefanjo Goro in omogočili kolesarsko povezavo, ki je kot nalašč za krožno dirko. Vzpon je zelo ljub tudi Tadeju Pogačarju, in čeprav še ni znano, ali bo branil naslov evropskega prvaka, se na tistih dveh kilomet­rih strmine obeta prava navijaška kulisa, kot jo poznamo s slovitih alpskih vzponov. Če ne bi bilo evropskega prvenstva v kolesarstvu, bi Možjanca ostala naša, dobro varovana skrivnost. Nič hudega sluteči ...