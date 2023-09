Muškat, ki je zorel med plovbo po Atlantiku

V nadaljevanju preberite:

Ne, ni bilo dovolj, v Setúbal se je bilo treba vrniti že kar po enem letu, toliko je namreč ostalo še neraziskanega od zadnjega potepanja po obalah reke Sado in Atlantskega oceana ter polotoku Troia. Ob prvem večdnevnem obisku mesta, ki leži približno 50 kilometrov južno od Lizbone, sem bil navdušen nad urejenostjo starega jedra in novejših četrti, prijaznostjo domačinov na vsakem koraku ter osupljivimi peščenimi plažami ob vznožju naravnega parka Arrabida, ki se vzpenja do 500 metrov nad morjem in je pravi raj tudi za kolesarje. Tokrat sta glavno pozornost požela golf in vino.