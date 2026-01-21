Muzeji v Franciji uvajajo dvojne cene vstopnic, kaj menijo o tem pri nas?

V Franciji so uresničili napovedi in v pariškem Lovru za skoraj polovico podražili vstopnice za obiskovalce iz držav zunaj evropskega gospodarskega prostora. V najbolj obiskanem muzeju na svetu pričakujejo, da bodo s tem letne prihodke povečali za 20 milijonov evrov, s čimer naj bi odpravili pomanjkljivosti, ki so med drugim drznim tatovom oktobra olajšale drzen rop. S tem so tudi sprožili razpravo o dvojnih cenah v kulturnih ustanovah.

Na slovenskem ministrstvu za kulturo pravijo, da uvedbi višjih cen za vstopnice za nedržavljane Evropske unije niso naklonjeni. »Smo pa naklonjeni diferenciaciji cen, torej nižjim vstopninam za kategorije, kot so otroci, šolarji, družine in upokojenci. Takšno razlikovanje v cenah je že v uporabi v različnih kulturnih ustanovah in je v skladu z domačo zakonodajo in pravili Evropske unije,« so zapisali v odgovoru.