Muzeji za poživitev duha, parki za počitek telesa

Čeprav so turistične prenočitve v Londonu razmeroma drage, prav tako gostinske storitve, ima prestolnica Združenega kraljestva adute, ki privabljajo turiste z vsega sveta. Številni parki so dobesedno oaze v toplih dneh, ki jih je tudi v Angliji vse več. Če dežuje – in v Londonu je to najpogosteje novembra in avgusta –, pa se še poveča že tako velik obisk številnih muzejev. Večina največjih, državnih muzejev za stalne razstave ne zaračunava vstopnine.

London je bil pred pandemijo evropsko mesto, ki je sprejelo največ turistov iz tujine; sledil mu je Pariz, na tretjem mestu je bil Istanbul. To poletje je spet poln obiskovalcev. V mestu in okolici je pol ducata mednarodnih letališč; tokrat smo pristali v Stanstedu, slabih 70 kilometrov severovzhodno od središča Londona (opozorilo: državljani članic EU ne morejo več potovati v Veliko Britanijo samo z osebno izkaznico, treba je imeti potni list). Avtobus – povratna vozovnica stane okoli 25 evrov – pripelje do Stratforda na vzhodu Londona v približno eni uri.

ArcelorMittal Orbit, najdaljši tunelski tobogan na svetu. FOTO: Milan Ilić

Na tej postaji, peti v Veliki Britaniji po številu potnikov, se križajo proge podzemne ter primestnih in medkrajevnih železnic. Tam je tudi olimpijski park kraljice Elizabete s številnimi travniki in kanali, stadionom, centrom za vodne športe in nekaj športnimi dvoranami, kjer so potekala tekmovanja poletnih olimpijskih iger v Londonu leta 2012. Na jugu parka pritegne pozornost visoka zgradba, ki spominja na zapleten vozel: AcelorMittal Orbit, visok skoraj 115 metrov, je panoramski stolp in najvišji tunelski tobogan na svetu. Kot sodobno skulpturo sta ga oblikovala znana ustvarjalca, umetnik Anish Kapoor in oblikovalec Cecil Balmond. Z njegovega vrha se lahko obiskovalci skozi jekleni spiralni tunel spustijo na tla na nečem, podobnem športnim sankam. Mnogi so to delo kritizirali, ga opisovali kot pošast.

Abbatarji v posebni dvorani

Ob južnem robu olimpijskega parka, tik ob postaji primestne železnice Pudding Mill Lane, so pred kratkim zgradili še eno dvorano. V ABBA Areni je bila konec maja 2022 praizvedba virtualnega koncerta ABBA Voyage slavne švedske pop skupine z digitalnimi glavnimi junaki, avatarji, ki jih v tem primeru imenujejo Abbatarji. Izvirne glasove članov skupine spremlja orkester v živo. Šov je glasbeni dogodek, v katerega je bilo vloženega največ denarja doslej, več kot 150 milijonov evrov. Avgusta stanejo najcenejše vstopnice za ABBA Voyage, koncert, ki bo neprekinjeno potekal do maja 2024, približno 63 evrov.

St. James's Park se razteza na 23 hektarih. FOTO: Milan Ilić

Od tod do zgodovinskega središča Londona je približno devet kilometrov. Ena od arterij, ki vodijo v to smer, je cesta Mile End. Ob njej je glavni kompleks Univerze kraljice Marije, največji tovrstni kampus v Londonu. Kdor se sprehodi skozenj, opazi prostor v velikosti nogometnega igrišča s številnimi kamnitimi ploščami, ki ležijo na tleh. To je Novo, eno od dveh ohranjenih sefardskih pokopališč v Veliki Britaniji. Sefardi so bili Judi, izgnani leta 1492 iz Španije in nekoliko kasneje iz Portugalske, ki so leta 1650 dobili dovoljenje za naselitev v Angliji.

Univerza kraljice Marije je ena od 17 univerz v Londonu. Na najnovejši lestvici globalnega svetovalnega podjetja QS velja London za najboljše mesto na svetu za študente. A brexit ima tudi slabe posledice za tiste, ki prihajajo iz EU, saj nimajo več enakega statusa kot domači študenti in morajo plačevati polno ceno študija na britanskih univerzah.

V Churchillovem bunkerju

Od podzemne postaje Mile End do središča Londona vodita dve liniji: Central Line in District Line. Slednja po enajstih postankih pripelje do slovite postaje Westminster. Ob Temzi vidimo eno najprepoznavnejših podob Londona, britanski parlament z znamenitim stolpom Big Ben.

Pogled na City of London, zgodovinsko središče mesta s številnimi državnimi in poslovnimi zgradbami ter kulturnimi spomeniki FOTO: Milan Ilić

Med velikima vladnima stavbama, ob cesti Horse Guards Road, je vsak dan vrsta ljudi, ki čakajo pred majhnim vhodom, zaščitenim z masivnimi kovinskimi ploščami in debelo jekleno kupolo. Na njej piše Churchill Imperial War Rooms. Tu je globoko pod zemljo med drugo svetovno vojno stanoval in delal britanski premier s svojimi sodelavci. Čeprav je vstopnina visoka (približno 34 evrov), je zanimanje ogromno. Ob lepem vremenu je veliko ljudi tudi na drugi strani ulice, v St. James's Parku, ki se konča nasproti Buckinghamske palače, rezidence britanskega monarha. Park se razteza na 23 hektarih, v sredini ima jezero in je priljubljena točka številnih prebivalcev in gostov Londona.

Kljub visoki ceni vstopnine je nenehno dolga vrsta obiskovalcev, ki čakajo na vstop v Churchillove vojne sobe, štab slavnega britanskega premiera med drugo svetovno vojno. FOTO: Milan Ilić

Churchill ni brez razloga bival v bunkerju. Hitlerjeve zračne sile so velikokrat bombardirale London, v kasnejših fazah vojne so ga napadale z raketami V1 in V2 dolgega dosega. Takšno orožje je mogoče videti v osrednji stavbi Imperialnega vojnega muzeja v Londonu, ki upravlja tudi Churchill Imperial War Rooms in nekatere druge muzejske objekte po Londonu, kot so stare vojaške ladje. V nasprotju s Churchillovim podzemnim štabom je vstop v imperialni muzej brezplačen. Ima veliko zbirko iz obeh svetovnih vojn, a je več kot le zbirka orožja. Pozicionira se kot vodilni svetovni muzej o vojnih spopadih in njihovem vplivu na ljudi.

Pet najbolj obiskanih

V Londonu je pet muzejev, ki sodijo po podatkih iz leta 2022 med 15 najbolj obiskanih na svetu. To so Britanski muzej (tretji na seznamu), Tate Modern (četrti), Narodna galerija umetnosti (sedma), Victoria & Albert (14.) in Somerset House (15. na seznamu). Vstop v vse naštete je prost, razen za nekatere njihove posebne razstave in dogodke. Vsekakor so zanimivi tudi Naravoslovni muzej pa Muzej dizajna ter nikakor nazadnje Britanska knjižnica, ena največjih knjižnic na svetu s stalno razstavo svojih znamenitih zgodovinskih dokumentov in knjig.

Narodna galerija sodi med najbolj obiskane muzeje na svetu. FOTO: Milan Ilić

Manj gneče je v RIBA, glavni stavbi Kraljevega inštituta britanskih arhitektov, mojstrovini arhitekta Georgea Graya Wornuma iz leta 1934, ki je v severnem delu središča Londona, nedaleč od postaje metroja Great Portland Street. Vstop v RIBA, njegove razstave in knjižnico je brezplačen. Tudi toaletni prostori v podpritličju so oblikovalska mojstrovina. Nedaleč je 170 hektarov velik Regent's Park, eden boljših primerov angleške vrtne umetnosti. Na njegovih zelenicah in klopeh običajno počiva veliko ljudi – če le ne dežuje.