Na Dunaju nikoli ni prezgodaj za božični sejem

Novembrski dnevi na Dunaju so vse krajši in hladnejši, a v avstrijski prestolnici imajo rešitev, da si človek ogreje dušo in telo. Stara dunajska tradicija je, da okoli martinovega, 11. novembra, jedo martinovo gos (Martinigansl) s cmoki, v restavraciji ali doma. Prav na današnji dan se na Dunaju tudi spet začne sezona plesov, že konec minulega tedna pa so odprli prvega od skupno 14 božičnih sejmov v mestu.

Prvi letošnji dunajski božični sejem so v četrtek odprli pred avstrijsko muzejsko znamenitostjo, ki privablja največ obiskovalcev v državi, pripravljenih plačati vstopnino. Na tej lestvici že desetletja vodi dvorec Schönbrunn, nekdanja poletna rezidenca habsburške dinastije.

Dvorec je lani obiskalo skoraj 3,6 milijona ljudi, mnogi bodo tudi letos nekaj časa preživeli med lesenimi hišicami ob dvorcu. Prvič bo tam ves adventni čas glasba v živo, pripravljajo več kot 30 koncertov zborov, pihalnih orkestrov in manjših glasbenih zasedb. Glasbeni izvajalci niso le z Dunaja in iz drugih avstrijskih krajev, temveč tudi iz drugih držav, celo iz ZDA.

Osem stoletij tradicije

Dokumentirana zgodovina dunajskih sejmov v adventnih tednih se je začela konec 13. stoletja, ko je Albrecht I. Habsburški, drugi nemško-rimski kralj iz družine Habsburžanov, leta 1296 trgovcem dovolil, da na Dunaju ustanovijo »decembrski trg«, da bi prebivalstvo oskrbovali z življenjskimi potrebščinami, nujnimi v zimskih mesecih.

Štirinajst sejmov bo letos razpršenih po glavnem mestu Avstrije. FOTO: Shutterstock

Ta trgovski privilegij velja za uradni rojstni dan dunajskih sejmov in je hkrati najstarejši dokumentirani božični sejem na svetu. Od leta 1722 se decembrski trg na Freyungu imenuje Nikolajev, božični in jaslični sejem (Nikolo-, Weihnachts- und Krippenmarkt). Leta 1842 se je preselil na bližnji večji trg Am Hof ​​in sčasoma dobil ime Christkindlmarkt, božični sejem. Tradicionalno se je začenjal 5. decembra in je deloval do novega leta. Božični sejem je edini, ki je bil na Dunaju dovoljen tudi po letu 1872, ko so mestne oblasti sklenile, da se sezonske tržnice oziroma sejmi, ki se odvijajo enkrat na leto, ne smejo prirejati na odprtih prostorih hitro rastočega velemesta. Zato so jih prepovedale.

Najbolj znan je pred mestno hišo, kjer kraljuje 28 metrov visoko božično drevo, letos darilo Tirolske. FOTO: Shutterstock

Večino drugih božičnih sejmov v mestu bodo odprli do tega petka, 14. novembra. Skupno bodo imeli 911 stojnic. Najbolj znan je tisti pred mestno hišo, kjer kraljuje 28 metrov visoko božično drevo, letos darilo Tirolske. V petek bodo tam v navzočnosti župana Michaela Ludwiga, ki bo sejem s skoraj sto stojnicami uradno odprl, prižgali tudi približno tisoč luči.

Še trije božični sejmi so na znanih, večjih trgih v starem mestnem jedru: na Freyungu, Am Hofu in v najožjem središču mesta, okoli katedrale sv. Štefana. Nedvomno je zanimiv tudi tisti v parku dvorca Belvedere, svetovno znanega vrhunskega dela baročne arhitekture. Prav tako izjemen dosežek baročne arhitekture je cerkev sv. Karla Boromejskega v mestnem središču in tudi na trgu pred njo je precej velik sejem, katerega rdeča nit so umetniški, kreativni in unikatni izdelki.

Najboljši kraj med adventom Nikjer se božič ne praznuje lepše kot na Dunaju. Do te ugotovitve je prišel ameriški CNN v nedavno objavljeni reportaži o najboljših božičnih sejmih na svetu. Omenjena medijska hiša je dunajski sejem na trgu pred mestno hišo, Christkindlmarkt am Rathausplatz, uvrstila na prvo mesto najboljših destinacij v adventnem času.

Priljubljena božična dejavnost

Božični sejem na Spittelbergu v 7. okrožju (Neubau), ki je bilo pred stoletji eno od mestnih središč prostitucije, je znan po staromestnem vzdušju z boemsko podobo. Spittelberg je danes slikovit del mesta, ne le v decembru. Drugi dunajski božični sejmi so zunaj širšega mestnega središča, ob prometnih nakupovalnih ulicah, pa tudi v parku v 18. mestnem okrožju, v luksuznem, rezidenčnem delu Dunaja.

Tudi vrtiljak je pripravljen. FOTO: Shutterstock

Med Dunajčani so zelo priljubljene tudi božične vasice. Tista na Štefanovem trgu letos ponuja še poseben razlog za obisk: katedralo sv. Štefana si lahko obiskovalci prvič po 30 letih ogledajo brez gradbenih odrov.

V univerzitetnem kampusu v 9. okrožju (Alsergrund) je na velikem območju nekdanje splošne bolnišnice, zgrajene pred 240 leti med vladavino cesarja Jožefa II., sina Marije Terezije, prav tako vsako leto čudovita božična vasica, ki pritegne predvsem družine.

Kampus je okrašen s svetlobnimi instalacijami, ki temeljijo na motivih pravljic bratov Grimm, najmlajšim pa je na voljo raznolik program. Obiskovalci se med drugim lahko zabavajo s kegljanjem na ledu, vse bolj priljubljeno božično dejavnostjo v Avstriji.