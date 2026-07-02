Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

Slovenski turisti so lani na Hrvaškem ustvarili več kot 1,7 milijona prihodov in več kot 11 milijonov prenočitev, kar jih uvršča na drugo mesto med tujimi turisti, takoj za Nemce. Samo v prvih petih mesecih letošnjega leta je Hrvaška zabeležila 4,5 milijona prihodov in več kot 14 milijonov prenočitev, pri čemer prevladujejo Nemci in Slovenci.

Po raziskavi inštituta Mediana več kot polovica slovenskih anketirancev načrtuje, da bo tudi letošnji dopust preživela tam. Jadran je že dolgo nepogrešljiv del slovenskih poletnih počitnic. A logistika, ki je z njim povezana – cestnine, trajektne vozovnice, parkiranje v prenatrpanem obmorskem mestecu, lahko pokvari užitek na dopustu.

FOTO: Aircash

, aplikacija, ki jo uporablja več kot milijon in pol uporabnikov po vsej Evropi, skuša to logistiko skrčiti na nekaj dotikov zaslona.

Kdor je kdaj stal v vrsti pri cestninski postaji, medtem ko so vsi z ENC-jem brez upočasnjevanja peljali mimo, razume, za kaj gre. Elektronsko cestninjenje za hrvaške avtoceste je mogoče poravnati vnaprej, Aircash pa to omogoča neposredno iz aplikacije, brez obiska bencinske črpalke ali točke HAC. Napravo ENC napolnite že doma in se peljete mimo brez ustavljanja.

Trajekt za Hvar, Brač … iz naslanjača

Rovinj julija. Makarska avgusta. Hvar kadar koli. Vsem je skupno eno – parkiranje, ki zahteva drobiž, tega pa nihče nima. Prek aplikacije Aircash je mogoče plačati parkiranje na vseh lokacijah po vsej Hrvaški, brez provizije, kovancev in iskanja najbližjega parkomata. Samo odprete aplikacijo, ki sama poišče cono, v kateri ste, in v nekaj sekundah uredite tisto, kar bi sicer vzelo deset minut in načelo živce.

Vrsta pred trajektno blagajno v opoldanski vročini je med doživetji, ki si jih zapomnimo, a ne po dobrem. Vozovnice za trajektne linije do hrvaških otokov – Hvara, Brača, Korčule in mnogih drugih – je mogoče kupiti neposredno v aplikaciji. Brez blagajne, gneče in čakanja, da se vrsta končno premakne.

Potovanje z avtobusom na Hrvaško je vse pogostejša izbira – cenejše, brez skrbi zaradi parkiranja, brez gneče na meji v dolgi koloni avtomobilov. Vozovnice za avtobusne linije na Hrvaško je mogoče kupiti neposredno v aplikaciji Aircash, brez obiska avtobusne postaje in čakanja v vrsti pri blagajni.

FOTO: Pexels

Dobrodošel tudi pri poslovanju samo z gotovino

Poleg naštetih storitev, potrebnih za potovanje, Aircash lahko pomaga še pri nečem – pri dvigu gotovine, tudi tam, kjer ni bankomata. Zadostuje obisk bližnjega kioska, trgovine ali bencinske črpalke in dvignete lahko gotovino zgolj s pomočjo aplikacije. Če pa potrebujete kartico, lahko aktivirate Aircash Mastercard, predplačniško kartico, ki nima nobenih stroškov vzdrževanja in dodatnih provizij.

Aircash je regulirana institucija za izdajo elektronskega denarja v EU, kar pomeni, da so podatki in denar popolnoma varni. Odprtje računa traja nekaj minut, uporaba pa je preprosta.