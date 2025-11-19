Na Pellestrino z druge obale, pa čeprav v ponedeljek

Benečani se že več kot tisoč let borijo z vodo. Morje jih še zmeraj poplavi, ampak veliko manj pogosto kot pred protipoplavno zaščito. Sistem velikanskih zapornic z imenom Mojzes so gradili kakih 20 let in zanj odšteli šest milijard evrov. Skoraj šest naših »drugih tirov«. Če so Benetke vzdržale tisoč let, bodo ob protipoplavnih prizadevanjih morda še toliko. O nenehni bitki z vodo, na katero so obsojeni, sem razmišljal konec oktobra, ko sem si iz drugega zornega kota, z druge obale ogledoval beneško laguno, to edinstveno mešanico narave, človeških rok, časa in višjih sil.