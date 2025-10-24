Na Triglav z rezervacijo? To bi bil zadnji možni ukrep

Čeprav je vzpon na Triglav podvig, ki terja predpriprave in vsaj nekaj gorniških izkušenj, je v poletni sezoni nanj takšen naval, da v javnem zavodu Triglavski narodni park (TNP) razmišljajo o upravljanju obiska. Podobne ukrepe so za nekatere najbolj oblegane turistične cilje pri nas že sprejeli, denimo blejski Vintgar, slap Savica, korita Mostnice in to sezono za dolino Vrat. Kako si v javnem zavodu TNP predstavljajo omejevanje obiska na priljubljeni, najvišji vrh v Sloveniji? Poudarjajo, da je rezervacijski sistem zadnji v vrsti ukrepov.

Triglav obišče od 40.000 do 70.000 pohodnikov na leto, odvisno od vremenskih razmer. Ocena je groba, v javnem zavodu TNP so jo pripravili na podlagi podatkov, zbranih na števcih prehodov (na Jezercih, na Tominškovi poti in v Krmi), anket obiskovalcev, podatkov o prenočitvah v okoliških planinskih postojankah, iz aplikacij za prostočasne dejavnosti ...

Večina pohodnikov se na slovenskega očaka, kakor mu radi rečemo, povzpne poleti ali ob lepih jesenskih dnevih, torej v glavni sezoni, saj so razmere v drugih delih leta večinoma zelo zahtevne in nevarne. Najbolj obremenjeni so konci tedna, zlasti na vrhuncu poletne sezone, ko se pohodniki včasih komaj izogibajo drug drugemu.

Nujen bo širši družbeni konsenz

»Obisk Triglava je ob vrhuncih sezone za mnoge precej stresna izkušnja. Mislim, da je naloga upravljavca, da ustvari razmere, da je ta izkušnja lepa ter da sta zagotovljena varnost in varovanje okolja,« je za STA izjavil direktor javnega zavoda TNP Tit Potočnik. Že v anketi izpred petih let je kar tri četrtine vprašanih kot najslabšo izkušnjo ob vzponu na Triglav navedla množičen obisk.

»Razmere so kaotične, ljudje hodijo gor in dol, ne morejo se srečevati, vpijejo, kdo naj počaka. Situacija je neorganizirana, nepregledna, neregulirana, škodljiva za naravo in nevarna za ljudi,« je opisal Potočnik.

V TNP za najbolj obremenjene turistične točke v Sloveniji že izračunavajo, koliko gostov prenesejo. Za Triglav izračunov še niso začeli pripravljati, niti metodologija še ni določena, se pa zavedajo, da bo treba za to doseči širši družbeni konsenz, ne le na ravni strokovnjakov in institucij na državni in lokalni ravni, ampak tudi predstavnikov civilne družbe, prebivalcev in navsezadnje planincev.

»Treba se je zavedati, da se v javnem zavodu TNP z usmerjanjem obiska ukvarjamo predvsem zaradi pritiska na naravo in doživljanja narave narodnega parka,« pojasnjujejo na zavodu. Med ukrepi, ki v gorskem svetu že veljajo, so umirjanje prometa v alpskih dolinah in rezervacije prenočevanja v planinskih kočah.

Izračun še ne pomeni rezervacij

Nosilne zmogljivosti so doslej izračunali za Vintgar, Mostnico, slap Savica, slap Peričnik, Tolminska korita, izvir Soče, Pokljuško sotesko in Martuljške slapove. »Izračuni ne pomenijo nujno omejevanja, pač pa so inštrument za načrtovanje ukrepov. Med te lahko sodijo dostopnost z osebnim vozilom, urejanje parkirišč ali poti (na primer enosmerna krožna) in podobno,« so pojasnili. »Izračun nosilne zmogljivosti torej še ne pomeni nujno rezervacijskega sistema, to je eden od zadnjih v vrsti ukrepov za usmerjanje obiska.«

nosilna zmogljivost naravnih vrednot

Kakšni pa so bili rezultati ukrepov v dolini Vrat, ki so razburili predvsem slovenske planince in alpiniste, ki so se pritoževali, da je nov prometni režim ne le drag, ampak tudi neučinkovit? Po podatkih občine Kranjska Gora so v poletni sezoni z javnim prevozom v dolino Vrata prepeljali okoli 67.000 potnikov.

»Z razmerami, ki so veliko bolj urejene kot v preteklosti, smo zelo zadovoljni. Kaos, ki je na tej cesti vladal v prejšnjih letih, se je umiril. Manj je motornega prometa, več je kolesarjev in pohodnikov. To je dobro tako za naravo kot za obiskovalce. Vsi lahko bistveno bolj umirjeno in bolj varno doživijo ta prostor. Tudi izkušnje obiskovalcev so večinoma dobre,« so zadovoljni v javnem zavodu TNP.

Katere točke so bile letos najbolj obremenjene?

V najbolj turistično obremenjenih dneh je število obiskovalcev preseglo izračune javnega zavoda na slapu Savica in pri slapu Peričnik. Drugega maja, na primer, je števec obiska tam pokazal več kot 2300 prehodov, v nekaterih poletnih dnevih jih je bilo do 1900, izračunana nosilna zmogljivost te turistične točke pa je med 1600 in 2000 obiskovalci.

»Pri tem je pomembno poudariti, da je obisk marsikje v Triglavskem narodnem parku množičen, čeprav nosilne zmogljivosti za določena zelo obremenjena območja, na primer Lepeno, še niso izračunane,« so dodali.