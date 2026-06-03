Najbolj melanholičen kraj Andaluzije

Mesto je bolj mikavno in bolj skrivnostno kot Granada in Sevilla. Štiri mestne točke, ki izražajo preplet spokojnosti in strasti.

Federico García Lorca, pesnik Andaluzije, se je rodil v bližini Granade, njegovo ustvarjanje je bolj gravitiralo na njen prostor, toda v Vitezovi pesmi je za največji pesniški simbol te španske pokrajine izbral neko drugo mesto – Córdobo. Córdoba./Daljna in sama./Kobila črna, luna velika/in masline v moji bisagi./Čeprav poznam vse ceste,/nikdar ne pridem v Córdobo … Córdoba zanj postane metafora usode, hrepenenja in nečesa, kar je vedno vsaj malo zunaj dosega. Dela Federica Garcíe Lorce pogosto temeljijo na vtisih iz resničnih krajev, ki jih nato preoblikuje v simbolne pokrajine. Morda ni presenečenje, da je rad pisal o Córdobi, domnevamo lahko, da jo je poznal, še vedno je to Andaluzija in njena kultura, s katero je bil globoko zaznamovan. Vprašamo pa se lahko, zakaj je prav Córdobo ...