    Camping.info: najboljši avtokamp v Sloveniji je Šobec

    Največ glasov je sicer prejel avstrijski kamp Sonnenland Lutzmannsburg, na Hrvaškem najbolje ocenjen Falkensteiner Camping Zadar.
    Kamp Šobec je v Sloveniji dobil najboljšo oceno glasov. FOTO: Roman Šipić
    Galerija
    Kamp Šobec je v Sloveniji dobil najboljšo oceno glasov. FOTO: Roman Šipić
    S. B.
    12. 1. 2026 | 10:49
    12. 1. 2026 | 10:53
    3:17
    A+A-

    Najboljši avtokamp v Sloveniji je Šobec v Lescah, so odločili ljubitelji kampiranja, ki so glasovali na evropski platformi camping.info. V glasovanju je sodelovalo 62.000 ljudi, ki so izbrali 110 najbolje ocenjenih kampov izmed približno 23.000 po vsej Evropi. Camping Šobec je v glasovanju ocenilo 130 ljudi, prisodili so mu oceno 4. 

    Med 110 najboljšimi v Evropi za leto 2026 so zastopani kampi iz Nemčije, Avstrije, Italije, Švice, Nizozemske, Hrvaške, Slovenije, Španije, Danske, Švedske, Poljske, Črne gore, Bosne in Hercegovine ter Grčije. Nagrada je bila podeljena že 15. zapored, na lestvico pa so se uvrstili kampi iz 44 evropskih držav.

    Prvih deset v Evropi:

    1. Camping Sonnenland Lutzmannsburg – Lutzmannsburg, Avstrija
    2. Campingpark Kühlungsborn – Kühlungsborn, Nemčija
    3. Luxury Camping Schlosshof – Lana, Italija
    4. Falkensteiner Camping Grubhof – St. Martin bei Lofer, Avstrija​
    5. Camp MondSeeLand – Mondsee/Tiefgraben, Avstrija​
    6. Rosenfelder Strand Ostsee Camping – Grube, Nemčija
    7. Natürlich HELL. Camping & Aparthotel – Fügen, Avstrija​
    8. Camping Brunner am See – Döbriach, Avstrija​
    9. Camping Murinsel – Großlobming, Avstrija​
    10. CampingPlatz Ecktannen – Heilbad Waren (Müritz), Nemčija

    Sodelujoče v glasovanju je najbolj prepričal avstrijski kamp Sonnenland Lutzmannsburg (Gradiščansko). Kot je prebrati na spletni strani camping.info, kampisti še posebej cenijo njegov koncept, prijazen do družin, objekte, primerne za pse, številne prostočasne dejavnosti in na splošno visoke ocene v več kategorijah. Drugo mesto si je prislužil nemški Campingpark Kühlungsborn, znan po odlični lokaciji ob Baltskem morju, sodobni infrastrukturi in visokih standardih čistoče. na tretje mesto se je uvrstil luksuzni kamp Schlosshof (Južna Tirolska, Italija), ki ga hvalijo zaradi panoramske lege, storitev dobrega počutja in kulinarike.

    Na Hrvaškem je ljubitelje kampiranja najbolj prepričal Falkensteiner Camping Zadar.

    Camping.info je vodilna evropska platforma za kampiranje z več kot 135 milijoni ogledov strani na leto. Kot zatrjujejo na spletni strani, njihova lestvica najboljših v nasprotju z drugimi temelji na več kot 120.000 pristnih ocenah kampistov in brez sodelovanja žirije.

    kampiranjepočitniceŠobec

