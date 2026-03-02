  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Potovanja

    Napad na Iran povzročil največjo motnjo v letalskem prometu po pandemiji

    Letališča na Bližnjem vzhodu so zaradi lege med najbolj obleganimi na svetu, samo na mednarodnem letališču v Dubaju so lani našteli 95 milijonov potnikov.
    Poleti proti letališčem na Bližnjem vzhodu so odpovedani. FOTO: Thinh Nguyen/Reuters
    Galerija
    Poleti proti letališčem na Bližnjem vzhodu so odpovedani. FOTO: Thinh Nguyen/Reuters
    Simona Bandur
    2. 3. 2026 | 11:40
    2. 3. 2026 | 12:21
    6:34
    A+A-

    Ameriško-izraelski napad na Iran in odziv iz Islamske republike sta povzročila največjo motnjo v letalskem prometu po pandemiji covida, posledično tudi v turizmu v tem delu sveta in okoliških regijah. Na Bližnjem vzhodu je namreč eno največjih mednarodnih prometnih vozlišč, samo na mednarodnem letališču v Dubaju je bilo lani registriranih rekordnih več kot 95 milijonov potnikov. V vrhu najbolj obleganih letališč je tudi katarsko s skoraj 53 milijoni potnikov v lanskem letu.

    Po podatkih Airports Council International (ACI) obvladuje 20 letališč na svetu več kot 1,5 milijarde potnikov, kar je pomemben delež globalnega potniškega prometa. Na tem seznamu se zaradi geografske lege – tam se namreč stikajo tri celine – redno pojavljajo letališča Bližnjega vzhoda, še zlasti v Dubaju in Dohi. 

    Več iz teme

    DubajturizempotovanjaZdruženi arabski emiratiletališče

    Premium
