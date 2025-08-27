  • Delo d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Potovanja

    Nastale so boljše poti do morja, a ne za Severin na Kupi

    Najbolj slavne čase je mestece v Gorskem kotarju doživelo v dobi plemiške rodbine Frankopanov.
    Nekaj minut hoda z glavnega trga stoji na trdni skali prav nad sončno Kolpo frankopanski grad, Stari grad Severin mu rečejo. FOTO: Shutterstock
    Nekaj minut hoda z glavnega trga stoji na trdni skali prav nad sončno Kolpo frankopanski grad, Stari grad Severin mu rečejo. FOTO: Shutterstock
    Aleš Nosan
    27. 8. 2025 | 05:00
    27. 8. 2025 | 07:02
    12:35
    Severin na Kupi, mestece v Gorskem kotarju, je videlo veliko slavnejše čase od današnjih. Kupa, ki ji Slovenci rečemo Kolpa, teče spodaj v globokem kanjonu, kamor iz Severina vodi kolovozna steza, polna drevesnega listja, mehkega, kot so listi zelenega čaja. Omenjena pot se z dolgimi okljuki v maniri mulatjere spušča vse do reke, do točke, imenovane Riblje, ki jo ljubijo kajakaši.

    Dolg vršaj, s slovenske strani potisnjen v reko, Kolpi močno zoži pot, ustvari zelo živo brzico in reki krepko poveča potovalno hitrost. Žal le za nekaj trenutkov. Čeprav je Severin uradno kraj na Kolpi, je reka daleč, iz kajaka ni videti ničesar onstran visoke pečine.

