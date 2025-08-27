Nastale so boljše poti do morja, a ne za Severin na Kupi

V nadaljevanju preberite:

Severin na Kupi, mestece v Gorskem kotarju, je videlo veliko slavnejše čase od današnjih. Kupa, ki ji Slovenci rečemo Kolpa, teče spodaj v globokem kanjonu, kamor iz Severina vodi kolovozna steza, polna drevesnega listja, mehkega, kot so listi zelenega čaja. Omenjena pot se z dolgimi okljuki v maniri mulatjere spušča vse do reke, do točke, imenovane Riblje, ki jo ljubijo kajakaši.

Dolg vršaj, s slovenske strani potisnjen v reko, Kolpi močno zoži pot, ustvari zelo živo brzico in reki krepko poveča potovalno hitrost. Žal le za nekaj trenutkov. Čeprav je Severin uradno kraj na Kolpi, je reka daleč, iz kajaka ni videti ničesar onstran visoke pečine.