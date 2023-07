Nebotičniki, klasične osmanske hiše in fant s kozo

V nadaljevanju preberite tudi:

To je to. Civilizacije je konec. Sprehajam se med obrisi mogočnih zgradb. Tu in tam se pase krava, mimo priteče nekaj gosi. Med kamni, ki so nekdaj sestavljali temelje hiš, letajo debeli čmrlji in iščejo primerne luknje za gradnjo gnezda. Nekoč prestolnica imperija ene od svetovnih velesil je uničena, ljudje so se razkropili. Tu ne prebiva nihče več. Vzroki? Bolj ali manj znani. Podnebne spremembe, begunska kriza, verjetno epidemije, pa seveda kolaps globalne trgovine. Niz katastrof, ki ga ni preživel nihče, razen Egipta in Asirije. Čakaj malo! Kje sem? Kdo je propadel in kdaj, pravzaprav?