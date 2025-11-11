Nepozabna zimska pustolovščina na sončnih pobočjih avstrijskih Alp

Falkensteiner Hotel Sonnenalpe ima popolno lokacijo – tik ob smučišču Mokrine (Nassfeld), ki je ena najboljših zimskih destinacij v Avstriji z več kot 110 kilometri popolno urejenih prog in 30 sodobnimi žičnicami. Najdaljša osvetljena proga v Alpah ponuja čarobnost nočnega smučanja.

Hotel Sonnenalpe FOTO: Falkensteiner Hotels & Residences

V bližini hotela sta šola smučanja in center za izposojo opreme, številne vsebine na smučišču, na primer območje »Funslope«, park za deskanje ter progi »SkiMovie« in »SpeedPhoto« pa zagotavljajo vznemirljive vsebine za vse starosti.

Uživajte v romantični vožnji s sanmi, ki jih vlečejo konji, sprehodih s krpljami skozi snežno tišino ali panoramskih pohodih s pogledom na avstrijsko koroško gorovje. Za iskalce adrenalina so na voljo proge za tek na smučeh, zimske pohodniške poti in sankališča, ko pa si zaželite nekaj drugačnega, poskusite drsanje na zamrznjenih jezerih ali tradicionalno kegljanje na ledu (curling) – zabava je zagotovljena tudi brez smuči!

Acquapura SPA, velnes in vodni svet na več kot 1700 kvadratnih metrih vabijo k sprostitvi in obnavljanju energije. S storitvijo varstva otrok lahko starši sproščeno uživajo v dragocenih trenutkih v dvoje, medtem ko se malčki zabavajo v igralnici »Falky Land«. Otroci bodo navdušeni nad veliko notranjo igralnico »Soft Play« in številnimi aktivnostmi za vse starosti. Večerni čas je rezerviran za družinsko zabavo z živo glasbo in mini diskom.

Zimske radosti za hedoniste

Hotel & Spa Carinzia FOTO: Konstantin Kurasch

Odprtje smučarske sezone na Mokrinah je letos od 4. do 7. decembra – odlična zabava, ki je ne smete zamuditi! Za vrhunsko namestitev pa je tu Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia! Hotel ima neposreden dostop do smučišča, poleg alpskega smučanja pa regija ponuja tudi 80 kilometrov prog za tek na smučeh, snežne parke in smučanje na neurejenih terenih za iskalce dodatnega odmerka adrenalina. Zimski program hotela ponuja številne aktivnosti, kot so smučanje, deskanje na snegu, tek na smučeh, uživanje v krpljanju, romantični večerni sprehodi z baklami, sankanje, drsanje ... Posebna atrakcija je tudi vožnja s kočijo po snegu ali treking z lamami.

Osebni zimski Experience Concierge vam pomaga, da bodo načrtovanje smučarskih dni, najem opreme in organizacija vodenih tur ali posebnih družinskih doživetij še prijetnejši, brez vseh skrbi in popolnoma prilagojeni vašim željam.

Več bazenov, zunanji masažni bazen, finska panoramska savna, slana parna kopel ... Težko se je upreti vzdušju centra Acquapura SPA Via Carnica. Restavracija Via Carnica svoje goste pozdravlja s kombinacijo tradicionalne koroške kuhinje in vrhunskih italijanskih klasik s svežimi regionalnimi sestavinami.

Uživajte v nepozabnem pogledu na nebesno znamenitost »Carnic Milky Way«, ki si ga boste zapomnili za vse življenje.

Zimski družinski spomini, ki se nikoli ne pozabijo

Falkensteiner Club Funimation Katschberg FOTO: Falkensteiner Hotels & Residences

Med Visokimi Turami in Krškimi Alpami v osrčju regije Kačjak (Katschberg) in prvovrstnega smučarskega in pohodniškega območja s 16 žičnicami in 70 urejenimi kilometri smučarskih prog je hotel Falkensteiner Club Funimation Katschberg. Hotel ima svojo smučarsko šolo in možnost najema opreme.

Najmlajše bo navdušila igralnica »Falky Land«, otroški svet na 1000 kvadratnih metrih s kinom, otroško diskoteko, organiziranim zabavnim programom in animacijo. »Falky Acqua World« z velikim toboganom prinaša obilje zabave in smeha. Starši lahko otroke prepustijo strokovnemu varstvu in se sprostijo v centru Acquapura SPA, ki ponuja tretmaje z izključno naravnimi izdelki.

Če načrtujete bivanje v hotelu Falkensteiner Club Funimation Katschberg v predprazničnem času, vas visoko v gorah čaka posebna praznična čarovnija – adventni pohod Katschberg. Uživajte v prazničnem vzdušju z zimskim pohodništvom ali tradicionalno vožnjo s sanmi, ki jih vlečejo konji, s ponudbo »all inclusive« pa se lahko brezskrbno prepustite počitku in dragocenim trenutkom z bližnjimi.

Popolna kombinacija pustolovščine in sprostitve

Falkensteiner Hotel Cristallo FOTO: Falkensteiner Hotels & Residences

Nedaleč od hotela Falkensteiner Club Funimation Katschberg je še ena čudovita zimska oaza. Tik ob smučarskih progah na sončnih 1600 metrih je Falkensteiner Hotel Cristallo, popoln kraj za družinski oddih. Gostom so na voljo več kot 70 kilometrov odlično urejenih smučarskih prog, smučarska šola in možnost najema opreme v hotelu.

Nova gondola z osmimi sedeži proti Ainecku odpira še več možnosti za raziskovanje gora in uživanje na snegu. Najmlajše bo navdušil otroški zabaviščni park »Katschi's Children World«. Za tiste, ki želijo doživeti zimo zunaj smučišč, so na voljo številne zimske pohodniške poti in krpljanje, pred hotelom pa je drsališče za družinsko zabavo na ledu.

»Falky Land« ima notranje igrišče z mehko podlago, ki je vedno pod nadzorom animatorja, in ustvarjalna območja, kjer se lahko otroci zabavajo, medtem ko starši smučajo ali pa se sproščajo v centru Acquapura SPA in vodnem svetu na 2000 kvadratnih metrih. »Falky's Children SPA« z bazenom, otroško savno, parno kopeljo in posebej zasnovanimi tretmaji je kot nalašč za prvo srečanje z velneškimi doživetji. Popolnoma brez skrbi boste glede obrokov, saj je na voljo polni družinski penzion z otroškim bifejem z okusno regionalno hrano in otrokom prilagojenimi jedmi.

Doživite zimsko čarovnijo v osrčju avstrijskih Alp

Falkensteiner Hotel Montafon FOTO: Falkensteiner Hotels & Residences

Falkensteiner Hotel Montafon, del prestižne skupine »Leading Hotels of the World«, je obdan s čudovito neokrnjeno naravo gore Golm in je tik ob smučarskih progah, zato je popoln kraj za družinski oddih. Smučarska žičnica Golm je od hotela oddaljena le pet minut hoje, hotel ponuja tudi prevoze, opremo pa lahko najamete v hotelu za vse družinske člane. Varno in pregledno smučišče je posebej zasnovano za otroke in začetnike. Experience Concierge vam je na voljo za načrtovanje ekskluzivnih doživetij in družinskih trenutkov – od sankanja, zimskih sprehodov s krpljami do smučarskih safarijev zunaj urejenih prog.

Za najmlajše so v veliki igralnici »Falky Land« na voljo številne ustvarjalne delavnice in znanstvene igre, ki temeljijo na ekoloških konceptih in zabavi, starši pa lahko najdejo mir v vrhunskem centru Acquapura SPA s pogledom na gore. To je popoln kraj za družine z zelo majhnimi otroki, saj usposobljeno osebje v igralnici »Mini Falky Land« skrbi za dojenčke in malčke, starejše od šest mesecev. Na voljo so tudi kuhinja za pripravo otroške hrane, posebni prostori za spanje in organizirane igre pod nadzorom.

Vrhunsko doživetje Alp

Hotel Schladming FOTO: Falkensteiner Hotels & Residences

V osrčju avstrijskih Alp regija Schladming-Dachstein ponuja nepozabno zimsko doživetje – kar deset gora, povezanih v eno smučarsko pustolovščino! Na voljo je 220 km popolno urejenih prog, od hitrih prog za spust in tekme pa do otroških in zabavnih prog ter 7-kilometrske proge za sankanje. Tek na smučeh na sončni planoti Ramsau am Dachstein že dolgo privablja ne le rekreativne obiskovalce, temveč tudi svetovno elito nordijskega smučanja, decembra pa bo tam tudi svetovni pokal FIS v nordijski kombinaciji.

Poseben biser regije sta ledenik Dachstein in spektakularna ledena palača (Ice Palace), muzej v ledu s kristalnimi hodniki in svetlobnimi instalacijami, ki oživijo ledenik od znotraj. Na višini skoraj 3000 metrov je razgled z razgledne plošče Sky Walk nad prepadom osupljiv.

Izjemno nastanitev ponuja Falkensteiner 4*S Hotel Schladming – bližina smučarskih prog, sproščujoči spa tretmaji in popolna štajerska kuhinja z mednarodnimi vplivi. Spa ponuja notranji in zunanji bazen z masažnimi ležalniki, sprostitvene prostore z vodnimi posteljami, zunanjo finsko savno in masažno kad. Na voljo so tudi bio savna, parna kopel z morsko soljo, hladen bazen, ledeni vodnjak, panoramska soba za sprostitev z gorskim senom in fitnes območje. In predstavljajte si po celem dnevu na snegu še kopanje v zunanjem toplem bazenu s pogledom na zvezdnato nebo. To je popolnoma izvedljivo, saj je spa odprt do 22. ure.

Legendarni Backstreet Boys odpirajo zimsko sezono v Schladmingu s koncerti tri večere zapored: 5., 6. in 7. decembra. Sneg, glasba in čarobnost Alp – kot nalašč za nepozaben začetek zime!

Pravljični dvorec za novo raven počitka

Schlosshotel Velden FOTO: Falkensteiner Hotels & Residences

Romantični avstrijski dvorec na mondenem jezeru Wörthersee je član prestižne skupine »Leading Hotels of the World«. Burna zgodovina gradu ima mnogo zgodb, lastnik gradu pa je bil tudi slavni milijonar in playboy Gunter Sachs, mož Brigitte Bardot.

Storitve na ravni petih zvezdic, zasebni izhod do jezera, luksuzne sobe in apartmaji, odlična gastronomska ponudba – Falkensteiner Schlosshotel Velden na Koroškem je odlična izbira, ko se želite ustaviti in uživati v življenju. Poleg razkošnega Acquapura Lake SPA so gostom na voljo sprostitvene masaže, savne in panoramski bazeni s pogledom na jezero.

V Salons Restaurant & Atelier lahko uživate v odličnih menijih z več hodi, regionalne specialitete slow food pa lahko pokusite v Seespitz Restaurant & Living.

Za ljubitelje aktivnih počitnic hotel ponuja edinstvena zimska doživetja na bližnjih smučiščih. Ekipa Experience Concierge bo na zahtevo z veseljem organizirala nepozabna doživetja na zasneženih pobočjih, kot so vožnja z motornimi sanmi po gozdnih poteh, pohod z alpaki, izlet s haskiji in celo heliskiing v Dolomitih – kjer vas helikopter odpelje na »off piste«, torej nedostopne, neokrnjene dele gorskih vrhov, zunaj urejenih smučarskih prog.

Naročnik oglasne vsebine je Falkensteiner Hotels & Residences