    Predstavitvena informacija  |   Potovanja

    Nepozabna zimska pustolovščina na sončnih pobočjih avstrijskih Alp

    Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
    FOTO: Falkensteiner Hotels &amp; Residences
    Galerija
    FOTO: Falkensteiner Hotels & Residences
    Promo Delo
    11. 11. 2025 | 11:57
    10:54
    A+A-

    Falkensteiner Hotel Sonnenalpe ima popolno lokacijo – tik ob smučišču Mokrine (Nassfeld), ki je ena najboljših zimskih destinacij v Avstriji z več kot 110 kilometri popolno urejenih prog in 30 sodobnimi žičnicami. Najdaljša osvetljena proga v Alpah ponuja čarobnost nočnega smučanja.

    Hotel Sonnenalpe FOTO: Falkensteiner Hotels & Residences
    Hotel Sonnenalpe FOTO: Falkensteiner Hotels & Residences

    V bližini hotela sta šola smučanja in center za izposojo opreme, številne vsebine na smučišču, na primer območje »Funslope«, park za deskanje ter progi »SkiMovie« in »SpeedPhoto« pa zagotavljajo vznemirljive vsebine za vse starosti.

    Uživajte v romantični vožnji s sanmi, ki jih vlečejo konji, sprehodih s krpljami skozi snežno tišino ali panoramskih pohodih s pogledom na avstrijsko koroško gorovje. Za iskalce adrenalina so na voljo proge za tek na smučeh, zimske pohodniške poti in sankališča, ko pa si zaželite nekaj drugačnega, poskusite drsanje na zamrznjenih jezerih ali tradicionalno kegljanje na ledu (curling) – zabava je zagotovljena tudi brez smuči!

    Acquapura SPA, velnes in vodni svet na več kot 1700 kvadratnih metrih vabijo k sprostitvi in obnavljanju energije. S storitvijo varstva otrok lahko starši sproščeno uživajo v dragocenih trenutkih v dvoje, medtem ko se malčki zabavajo v igralnici »Falky Land«. Otroci bodo navdušeni nad veliko notranjo igralnico »Soft Play« in številnimi aktivnostmi za vse starosti. Večerni čas je rezerviran za družinsko zabavo z živo glasbo in mini diskom.

    Zimske radosti za hedoniste

    Hotel & Spa Carinzia FOTO: Konstantin Kurasch
    Hotel & Spa Carinzia FOTO: Konstantin Kurasch

    Odprtje smučarske sezone na Mokrinah je letos od 4. do 7. decembra – odlična zabava, ki je ne smete zamuditi! Za vrhunsko namestitev pa je tu Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia! Hotel ima neposreden dostop do smučišča, poleg alpskega smučanja pa regija ponuja tudi 80 kilometrov prog za tek na smučeh, snežne parke in smučanje na neurejenih terenih za iskalce dodatnega odmerka adrenalina. Zimski program hotela ponuja številne aktivnosti, kot so smučanje, deskanje na snegu, tek na smučeh, uživanje v krpljanju, romantični večerni sprehodi z baklami, sankanje, drsanje ... Posebna atrakcija je tudi vožnja s kočijo po snegu ali treking z lamami.

    Osebni zimski Experience Concierge vam pomaga, da bodo načrtovanje smučarskih dni, najem opreme in organizacija vodenih tur ali posebnih družinskih doživetij še prijetnejši, brez vseh skrbi in popolnoma prilagojeni vašim željam.         

    Več bazenov, zunanji masažni bazen, finska panoramska savna, slana parna kopel ... Težko se je upreti vzdušju centra Acquapura SPA Via Carnica. Restavracija Via Carnica svoje goste pozdravlja s kombinacijo tradicionalne koroške kuhinje in vrhunskih italijanskih klasik s svežimi regionalnimi sestavinami.

    Uživajte v nepozabnem pogledu na nebesno znamenitost »Carnic Milky Way«, ki si ga boste zapomnili za vse življenje.

    Zimski družinski spomini, ki se nikoli ne pozabijo

    Falkensteiner Club Funimation Katschberg FOTO: Falkensteiner Hotels & Residences
    Falkensteiner Club Funimation Katschberg FOTO: Falkensteiner Hotels & Residences

    Med Visokimi Turami in Krškimi Alpami v osrčju regije Kačjak (Katschberg) in prvovrstnega smučarskega in pohodniškega območja s 16 žičnicami in 70 urejenimi kilometri smučarskih prog je hotel Falkensteiner Club Funimation Katschberg. Hotel ima svojo smučarsko šolo in možnost najema opreme.

    Najmlajše bo navdušila igralnica »Falky Land«, otroški svet na 1000 kvadratnih metrih s kinom, otroško diskoteko, organiziranim zabavnim programom in animacijo. »Falky Acqua World« z velikim toboganom prinaša obilje zabave in smeha. Starši lahko otroke prepustijo strokovnemu varstvu in se sprostijo v centru Acquapura SPA, ki ponuja tretmaje z izključno naravnimi izdelki.

    Če načrtujete bivanje v hotelu Falkensteiner Club Funimation Katschberg v predprazničnem času, vas visoko v gorah čaka posebna praznična čarovnija – adventni pohod Katschberg. Uživajte v prazničnem vzdušju z zimskim pohodništvom ali tradicionalno vožnjo s sanmi, ki jih vlečejo konji, s ponudbo »all inclusive« pa se lahko brezskrbno prepustite počitku in dragocenim trenutkom z bližnjimi.

    Popolna kombinacija pustolovščine in sprostitve

    Falkensteiner Hotel Cristallo FOTO: Falkensteiner Hotels & Residences
    Falkensteiner Hotel Cristallo FOTO: Falkensteiner Hotels & Residences

    Nedaleč od hotela Falkensteiner Club Funimation Katschberg je še ena čudovita zimska oaza. Tik ob smučarskih progah na sončnih 1600 metrih je Falkensteiner Hotel Cristallo, popoln kraj za družinski oddih. Gostom so na voljo več kot 70 kilometrov odlično urejenih smučarskih prog, smučarska šola in možnost najema opreme v hotelu.

    Nova gondola z osmimi sedeži proti Ainecku odpira še več možnosti za raziskovanje gora in uživanje na snegu. Najmlajše bo navdušil otroški zabaviščni park »Katschi's Children World«. Za tiste, ki želijo doživeti zimo zunaj smučišč, so na voljo številne zimske pohodniške poti in krpljanje, pred hotelom pa je drsališče za družinsko zabavo na ledu.

    »Falky Land« ima notranje igrišče z mehko podlago, ki je vedno pod nadzorom animatorja, in ustvarjalna območja, kjer se lahko otroci zabavajo, medtem ko starši smučajo ali pa se sproščajo v centru Acquapura SPA in vodnem svetu na 2000 kvadratnih metrih. »Falky's Children SPA« z bazenom, otroško savno, parno kopeljo in posebej zasnovanimi tretmaji je kot nalašč za prvo srečanje z velneškimi doživetji. Popolnoma brez skrbi boste glede obrokov, saj je na voljo polni družinski penzion z otroškim bifejem z okusno regionalno hrano in otrokom prilagojenimi jedmi.

    Doživite zimsko čarovnijo v osrčju avstrijskih Alp

    Falkensteiner Hotel Montafon FOTO: Falkensteiner Hotels & Residences
    Falkensteiner Hotel Montafon FOTO: Falkensteiner Hotels & Residences

    Falkensteiner Hotel Montafon, del prestižne skupine »Leading Hotels of the World«, je obdan s čudovito neokrnjeno naravo gore Golm in je tik ob smučarskih progah, zato je popoln kraj za družinski oddih. Smučarska žičnica Golm je od hotela oddaljena le pet minut hoje, hotel ponuja tudi prevoze, opremo pa lahko najamete v hotelu za vse družinske člane. Varno in pregledno smučišče je posebej zasnovano za otroke in začetnike. Experience Concierge vam je na voljo za načrtovanje ekskluzivnih doživetij in družinskih trenutkov – od sankanja, zimskih sprehodov s krpljami do smučarskih safarijev zunaj urejenih prog.

    Za najmlajše so v veliki igralnici »Falky Land« na voljo številne ustvarjalne delavnice in znanstvene igre, ki temeljijo na ekoloških konceptih in zabavi, starši pa lahko najdejo mir v vrhunskem centru Acquapura SPA s pogledom na gore. To je popoln kraj za družine z zelo majhnimi otroki, saj usposobljeno osebje v igralnici »Mini Falky Land« skrbi za dojenčke in malčke, starejše od šest mesecev. Na voljo so tudi kuhinja za pripravo otroške hrane, posebni prostori za spanje in organizirane igre pod nadzorom.

    Vrhunsko doživetje Alp

    Hotel Schladming FOTO: Falkensteiner Hotels & Residences
    Hotel Schladming FOTO: Falkensteiner Hotels & Residences

    V osrčju avstrijskih Alp regija Schladming-Dachstein ponuja nepozabno zimsko doživetje – kar deset gora, povezanih v eno smučarsko pustolovščino! Na voljo je 220 km popolno urejenih prog, od hitrih prog za spust in tekme pa do otroških in zabavnih prog ter 7-kilometrske proge za sankanje. Tek na smučeh na sončni planoti Ramsau am Dachstein že dolgo privablja ne le rekreativne obiskovalce, temveč tudi svetovno elito nordijskega smučanja, decembra pa bo tam tudi svetovni pokal FIS v nordijski kombinaciji.

    Poseben biser regije sta ledenik Dachstein in spektakularna ledena palača (Ice Palace), muzej v ledu s kristalnimi hodniki in svetlobnimi instalacijami, ki oživijo ledenik od znotraj. Na višini skoraj 3000 metrov je razgled z razgledne plošče Sky Walk nad prepadom osupljiv.

    Izjemno nastanitev ponuja Falkensteiner 4*S Hotel Schladming – bližina smučarskih prog, sproščujoči spa tretmaji in popolna štajerska kuhinja z mednarodnimi vplivi. Spa ponuja notranji in zunanji bazen z masažnimi ležalniki, sprostitvene prostore z vodnimi posteljami, zunanjo finsko savno in masažno kad. Na voljo so tudi bio savna, parna kopel z morsko soljo, hladen bazen, ledeni vodnjak, panoramska soba za sprostitev z gorskim senom in fitnes območje. In predstavljajte si po celem dnevu na snegu še kopanje v zunanjem toplem bazenu s pogledom na zvezdnato nebo. To je popolnoma izvedljivo, saj je spa odprt do 22. ure.

    Legendarni Backstreet Boys odpirajo zimsko sezono v Schladmingu s koncerti tri večere zapored: 5., 6. in 7. decembra. Sneg, glasba in čarobnost Alp – kot nalašč za nepozaben začetek zime!

    Pravljični dvorec za novo raven počitka

    Schlosshotel Velden FOTO: Falkensteiner Hotels & Residences
    Schlosshotel Velden FOTO: Falkensteiner Hotels & Residences

    Romantični avstrijski dvorec na mondenem jezeru Wörthersee je član prestižne skupine »Leading Hotels of the World«. Burna zgodovina gradu ima mnogo zgodb, lastnik gradu pa je bil tudi slavni milijonar in playboy Gunter Sachs, mož Brigitte Bardot.

    Storitve na ravni petih zvezdic, zasebni izhod do jezera, luksuzne sobe in apartmaji, odlična gastronomska ponudba – Falkensteiner Schlosshotel Velden na Koroškem je odlična izbira, ko se želite ustaviti in uživati v življenju. Poleg razkošnega Acquapura Lake SPA so gostom na voljo sprostitvene masaže, savne in panoramski bazeni s pogledom na jezero.

    V Salons Restaurant & Atelier lahko uživate v odličnih menijih z več hodi, regionalne specialitete slow food pa lahko pokusite v Seespitz Restaurant & Living.

    Za ljubitelje aktivnih počitnic hotel ponuja edinstvena zimska doživetja na bližnjih smučiščih. Ekipa Experience Concierge bo na zahtevo z veseljem organizirala nepozabna doživetja na zasneženih pobočjih, kot so vožnja z motornimi sanmi po gozdnih poteh, pohod z alpaki, izlet s haskiji in celo heliskiing v Dolomitih – kjer vas helikopter odpelje na »off piste«, torej nedostopne, neokrnjene dele gorskih vrhov, zunaj urejenih smučarskih prog.

    Preverite ponudbe na povezavi.

    Naročnik oglasne vsebine je Falkensteiner Hotels & Residences

    Helicobacter pylori

    Številni Slovenci so okuženi, večina tega sploh ne ve

    Presejalnega testa na okužbo z bakterijo naj se vabljeni udeležijo, saj je pomembno za njihovo zdravje in za skupnost.
    Andreja Žibret 10. 11. 2025 | 19:05
    Preberite več
    Airbnb

    Sodba, ki postavlja meje oddajanju prek airbnbja

    Sodišče je prepovedalo oddajanje stanovanj v kratkoročni najem.
    Maja Grgič 11. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Nova knjiga

    Slavoj Žižek: Čakajo nas mračni časi

    Slavoj Žižek se je v Cankarjevem domu lotil perečih tem – od zapletenih mednarodnih odnosov do romske problematike, evtanazije in prihajajočih volitev.
    Agata Rakovec Kurent 9. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Kulinarika

    Chef Tomaž Kavčič potrdil, zapušča Vilo Vipolže

    Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda je objavil nov razpis za najem dela renesančne vile, namenjene gostinstvu.
    10. 11. 2025 | 16:24
    Preberite več
    Vredno branja

    Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne? (video)

    Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:30
    Preberite več
    Vredno branja

    SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

    Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Vredno branja

    Nepozabna zimska pustolovščina na sončnih pobočjih avstrijskih Alp

    Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 11:57
    Preberite več
    Vredno branja

    Kako Fructal na Duplici prepleta dediščino in inovacije prihodnosti

    Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 08:35
    Preberite več
    Vredno branja

    Globalni kaos, miren bančnik in slovenska priložnost

    V podkastu Supermoč smo gostili člana uprave NLB d.d., Andreja Lasiča, ki je na glas razmišljal o tem, kako vidi konec globalizacije, vlogo NLB in moč osebne stabilnosti.
    Petra Kovič 11. 11. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Vredno branja

    Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Vredno branja

    V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

    Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več

    Falkensteiner Hotels &amp;amp; ResidencessmučanjerekreacijaAvstrijadružinske počitnicesmučiščazima
    Pokojnine

    Mesec: Neuspeh pobudnikov referenduma o pokojninski reformi zmaga dialoga

    To je jasen znak, da se v Sloveniji, ne glede na to, kako se nam zdi politično ozračje polarizirano, da stvari delati z družbenim soglasjem, je dejal.
    11. 11. 2025 | 13:14
    Preberite več
    Revoz

    Slovenija proizvodnjo twinga podpira z 28 milijoni evrov

    Naložba Renaulta bo znašala 120 milijonov, pomemben bo tudi prispevek Slovenije.
    Gašper Boncelj 11. 11. 2025 | 12:44
    Preberite več
    Kripto valute

    S spletno goljufijo oškodovana za več kot 130.000 evrov

    Po podatkih policije je daljše časovno obdobje nakazovala določene zneske na različne račune v tujini, ki so ji jih storilci sporočali elektronsko.
    11. 11. 2025 | 12:29
    Preberite več
    Vredno branja

    Fotografije dneva (11. 11.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 11. 11. 2025 | 12:26
    Preberite več
    Vredno branja

    Globalni kaos, miren bančnik in slovenska priložnost

    V podkastu Supermoč smo gostili člana uprave NLB d.d., Andreja Lasiča, ki je na glas razmišljal o tem, kako vidi konec globalizacije, vlogo NLB in moč osebne stabilnosti.
    Petra Kovič 11. 11. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Vredno branja

    Veste, kako rastejo vaša sredstva? Zdaj lahko to preverite kjerkoli.

    Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 13:35
    Preberite več
    ONAPLUS PODKAST

    Slovenski znanstveni projekti, ki spreminjajo življenja

    Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo pripravili podkast, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 10:00
    Preberite več
    VIRUTALNI STREŽNIKI

    Nova storitev za še več prostora: 100 EUR dobroimetja za preizkus

    Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 11:56
    Preberite več
    NEPREMIČNINE

    »Potihem si želim, da bi spet imel čas za ples«

    Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 09:47
    Preberite več
    Vredno branja

    Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

    Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:48
    Preberite več
    Vredno branja

    Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

    Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Vredno branja

    Nova raven kremastega užitka

    Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 12:54
    Preberite več
    Vredno branja

    Poseben oddih v Zagrebu, ki obljublja drugačno izkušnjo

    Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 13:35
    Preberite več
    Vredno branja

    Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

    Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Vredno branja

    V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

    Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Vredno branja

    »Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

    Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 13:14
    Preberite več
    POGOZDOVANJE

    Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

    V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 09:52
    Preberite več
    Vredno branja

    Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

    Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 11:04
    Preberite več
    Vredno branja

    Edinstvena praznična darila z dušo, ustvarjena v slovenskem ateljeju

    Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 14:12
    Preberite več
    BREZ BANKE

    Do denarja v 24 urah: sodobna alternativa bančnim posojilom

    Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:04
    Preberite več
    Vredno branja

    Je to ključni dejavnik, ki bo zaznamoval prihodnje leto?

    Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Podkast Supermoč

    »Hvaležen sem, da sem moral reči ne, ker so priložnost dobili drugi«

    Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 08:34
    Preberite več
    PROGRAMSKA OPREMA

    Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

    Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 09:36
    Preberite več

