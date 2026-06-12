Nova daljinska pot Pohorje–Kozjak: 187 kilometrov in 8000 višincev

V Mariboru bodo jutri odprli novo daljinsko pohodniško pot, ki bo povezala dve hribovski območji severovzhodne Slovenije, Pohorje in Kozjak. Pot, ki jo je britanski BBC na začetku leta uvrstil med najbolj zaželene traile, je dolga 187 kilometrov in razdeljena na 20 etap, za katere potrebuje pohodnik od 11 do 15 dni, če se odloči, da jih bo prehodil v enem kosu. Ultramaratonec Robert Kereži pa bo dokazal, da jo je mogoče v enem zamahu tudi preteči.

Pot povezuje več kot 100 kulturnih in naravnih znamenosti. FOTO: Matic Ritonja/www.pohorjekozjaktrail.si

Startal bo na odprtju poti (jutri ob 8.50 pri spodnji postaji gondole) in pričakuje, da bo za celotno traso potreboval približno 34 ur. Pohorje–Kozjak Trail bodo preizkusili tudi planinci, ki se bodo podali na lažji pohod proti Arehu, kjer se bodo pridružili tradicionalnemu Dnevu slovenskih planincev.

Kot je povedala Karmen Razlag z Regionalne razvojne agencije Podravje - Maribor, so v zadnjih letih veliko pozornosti namenjali zlasti razvoju kolesarstva in transformaciji smučarskih središč v celoletna območja za preživljanje prostega časa v naravi in tako označili več kot 720 kilometrov kolesarskih povezav po Pohorju in Kozjaku.

»Nato je prišlo na vrsto pohodništvo in tako smo prišli do zamisli o daljinski pohodni poti, s katerima bi povezali pogorji, ki sta si po svoje podobni, hkrati pa ima vsako svojo identiteto.«

Etape Pohorje-Kozjak Trail

Pot je zasnovana kot doživetje narave, kulture in rekreacije v eni izmed najbolj zelenih regij Slovenije, poudarjajo na omenjeni razvojni agenciji, ter pohodnike vodi skozi gozdove, mimo naravnih in kulturnih znamenitosti ter čez vrhove, med njimi najvišja vrhova Pohorja in Kozjaka, 1543 metre visoki Črni Vrh in 1521 metrov visoki Košenjak. Vsega skupaj pohodnik na poti premaga približno 8000 višinskih metrov, približno 3400 na Pohorju, preostanek na Kozjaku.

FOTO: Matic Ritonja/www.pohorjekozjaktrail.si

Na poti .... Med prepoznavnejšimi točkami ob poti so Mariborsko Pohorje z Bellevuejem, Areh, Rogla, Lovrenška jezera, Črni vrh, Kope, Košenjak, Pernice, Kapla, Sveti Duh na Ostrem vrhu, Žavcarjev vrh in Sveti Urban. Pot ponuja tudi dostop do nekaterih najbolj prepoznavnih naravnih znamenitosti Pohorja, med njimi Pragozda Šumik s slapovoma Mali in Veliki Šumik ter Črnega in Ribniškega jezera. Povezuje številne planinske postojanke, razgledišča in slikovite kraje, ki odpirajo poglede na Pohorje, Kozjak, Dravsko dolino in vse do Alp.

Zemljevid nove poti

Prvih deset etap poteka po območju Pohorja in obsega 85 kilometrov oziroma približno 27 ur hoje, preostalih deset etap pa vodi po Kozjaku, kjer pohodniki prehodijo 102 kilometra v približno 36 urah. Pri načrtovanju so izbrali obstoječe poti, ki so jih člani lokalnih planinskih društev preverili in po potrebi dodatno opremili z markacijami, dodali so tudi oznake Pohorje–Kozjak Trail. Na njej je tako več kot 150 usmerjevalnih tabel in 1200 markacij, ki povezujejo več kot sto naravnih in kulturnih znamenitosti.

Pohorje–Kozjak Trail Izhodišče: Maribor (Streliška ulica, Maribor) Razdalja:187 km Čas: 63 ur Zahtevnost: Srednje zahtevna planinska pot

Posamezne etape se začnejo in končajo na dostopnih točkah, večinoma povezanih z javnim ali zasebnim prevozom, kar omogoča prilagodljivo načrtovanje poti – od krajših dnevnih izletov do večdnevnih pohodov. Kot pravi Karmen Razlag, je Pohorje morda bolj primerno poleti in pozimi, Kozjak pa spomladi in jeseni.

FOTO: Matic Ritonja/www.pohorjekozjaktrail.si

Ob odprtju daljinske poti so pripravili tudi knjižico za zbiranje pohodniških žigov (vsega skupaj jih je mogoče nabrati 27), pripravljajo še tiskani vodnik, sicer pa so vse informacije na voljo na spletni strani www.pohorjekozjaktrail.si.