Novo poglavje luksuznega turizma na Kvarnerju

Ko se zjutraj odgrnejo zavese hotelske sobe, pogled obstane na Kvarnerskem zalivu. Sončni žarki počasi osvetljujejo gladino morja, pod teraso se bleščijo bazeni, v daljavi pa se iz modrine dviga otok Krk. Po kamnitih poteh med sredozemskim rastjem vlada prijeten mir, ki ga prekinjata le šum valov in zvok škržatov. Že prvi trenutki razkrijejo, da Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay ni letovišče, ki bi želelo tekmovati z naravo, ampak je zasnovano tako, da jo čim bolj približa gostu.

Svež zagon za obalno mestece

Na pobočju tik pred Novim Vinodolskim je po večletni celoviti prenovi zaživel eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih. Resort se razprostira na več kot 15 hektarjih urejenih površin in združuje hotel mednarodne blagovne znamke Mövenpick Hotels & Resorts s 198 hotelskimi sobami in suitami, 304 znamčene rezidence, več bazenov, športna igrišča, bogato gastronomsko ponudbo, sodobno kongresno središče Compass in nastajajoči center dobrega počutja Salterra Wellness & Spa. Za projektom, katerega vrednost bo po zaključku presegla 200 milijonov evrov, stoji družba ECM Partners, ki želi ustvariti destinacijo, privlačno za goste v vseh letnih časih.

Nader Bawany, višji portfeljski upravljavec družbe ECM Partners ter vodilni izvršni direktor in član uprave projekta FOTO: ECM Partners

»Že od začetka smo bili prepričani, da Hrvaški manjka koncept mednarodno uveljavljenih hotelskih rezidenc. Na tej lokaciji smo prepoznali priložnost, da ustvarimo nekaj, kar bo dvignilo standarde gostoljubja in ponudilo izkušnjo, primerljivo z najboljšimi svetovnimi resorti,« pravi Nader Bawany, višji portfeljski upravljavec družbe ECM Partners ter vodilni izvršni direktor in član uprave projekta.

Za vsakodnevno delovanje hotela skrbi generalni direktor Igor Nekić. Poudarja, da je bilo že od začetka jasno, da ne želijo ustvariti zgolj še enega luksuznega hotela ob morju. »Naš cilj je bil razviti letovišče, ki bo gostom ponudilo popolno izkušnjo – od vrhunske nastanitve in kulinarike do sprostitve, športa, velnesa in pristnega stika z lokalnim okoljem. Želimo, da se gostje pri nas ustavijo, zadihajo in začutijo Kvarner.«

Resort, ki diha z morjem

Čeprav obiskovalca najprej pritegne sodobna arhitektura, kmalu postane jasno, da glavna zgodba ni zgradba, ampak prostor, v katerega je umeščena. Terasasta zasnova omogoča, da se pogled skoraj iz vsake sobe, apartmaja, bazena ali restavracije odpira proti morju. Velike steklene površine zabrišejo mejo med notranjostjo in zunanjostjo, arhitektura pa nikjer ne želi prevladati nad pokrajino. To je bila tudi ena od ključnih idej investitorjev. »Ta kraj ni potreboval preobrazbe, ampak le razkritje. Glavna zvezda tega projekta ni hotel, ampak Jadransko morje,« poudarja Bawany.

Resort ponuja približno 200 sob in suit. FOTO: Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay

Njegove besede med sprehodom po letovišču dobijo povsem konkreten pomen. Med oljkami, borovci in sivko se vrstijo terase, bazeni in kotički za počitek, vendar pogled vedno znova uide proti modrini Kvarnerskega zaliva. V večernih urah, ko sonce začne zahajati za obzorje, se letovišče umiri in prav razgledi postanejo eden njegovih največjih adutov.

Arhitekturno zasnovo je podpisal priznani biro Atellior, ki je skupaj z investitorjem sledil filozofiji tako imenovanega quiet luxury oziroma umirjenega razkošja. Namesto bleščečih presežkov so izbrali naravne materiale, umirjene barvne tone in brezčasne linije. »Nismo želeli ustvariti hotela, ki bi kričal po pozornosti. Želeli smo ustvariti prostor, ki bo enako privlačen tudi čez deset ali dvajset let. Pravo razkošje danes pomeni mir, prostor, kakovost in občutek, da si na pravem mestu,« razlaga Bawany.

Destinacija za vseh dvanajst mesecev

Čeprav bo največ gostov v Novi Vinodolski še vedno prihajalo poleti, letovišče od začetka ni bilo zamišljen kot sezonski projekt. Gostom so že ob odprtju na voljo sodobno opremljene sobe in suite, hotelska plaža, več zunanjih bazenov – od hotelskega bazena Alba, namenjenega odraslim, do družinskega bazenskega parka Sea Breeze –, športna igrišča, otroške vsebine, fitnes, prostori za poslovna srečanja in številni kotički za sproščen oddih. Ob sprehodu skozi letovišče je opaziti, da je veliko pozornosti namenjene tudi družinam, parom in gostom, ki iščejo mirnejši oddih.

V središču resorta je lounge s prostorno teraso in osupljivim 180-stopinjskim pogledom na Jadran. FOTO: Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay

Pomemben mejnik bo sledil proti koncu leta, ko bo vrata odprl še Salterra Wellness & Spa. Kot pojasnjuje Nekić, bo center dobrega počutja obsegal približno 14.000 kvadratnih metrov in bo po napovedih sodil med največja tovrstna središča v Evropi.

Igor Nekić, generalni direktor Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay FOTO: Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay

»Center dobrega počutja bo pomemben del naše identitete. Lahko bi rekli, da njegovo ime izhaja iz soli in zemlje, ključnih elementov tega območja. Gostom bomo ponudili notranje in zunanje bazene, različne savne, sprostitvene rituale, lepotne programe, medicinske storitve ter številne vsebine za regeneracijo telesa in duha. Želimo postati destinacija, kamor bodo gostje prihajali zaradi dobrega počutja in kakovostnega oddiha ne glede na letni čas.«

Tudi Bawany poudarja, da je prav celoletno delovanje eden ključnih ciljev projekta. »Ne želimo biti odvisni zgolj od poletne sezone. Velnes, kongresni turizem, športne priprave in kakovostna gastronomija bodo razlogi, zaradi katerih bo resort živel vseh dvanajst mesecev.«

Mowenpick slavi preproste življenjske užitke, ki povezujejo ljudi. FOTO: Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay

Okusi, ki pripovedujejo zgodbo Kvarnerja

Če arhitektura in razgledi ustvarijo prvi vtis, ga kulinarika dokončno potrdi. V Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay je gastronomija zasnovana kot eden od nosilnih stebrov celotne izkušnje, ne zgolj kot spremljevalna hotelska storitev.

Osrednje mesto ima hotelska restavracija Figo, kjer goste pričakata predvsem bogat samopostrežni zajtrk in večerna ponudba. Prostorna terasa s pogledom na morje je že sama po sebi razlog za nekoliko daljši jutranji zajtrk ali večerjo ob sončnem zahodu, kuhinja pa navduši z uravnoteženim prepletom mediteranskih okusov, svežih lokalnih sestavin in sodobnega pristopa.

Za kulinarično zgodbo skrbi mlad, a izkušen črnogorski chef Boris Jević, ki prisega na spoštovanje osnovnih okusov in kakovost sezonskih sestavin. Na krožnikih se prepletajo ribe in morski sadeži iz Jadrana, kakovostno meso, domače testenine, zelenjava okoliških pridelovalcev ter oljčno olje, ki ga v teh krajih pridelujejo že stoletja. Jedi niso pripravljene zato, da bi presenečale z ekstravaganco, temveč da poudarijo okus sestavin in mediteranski način življenja.

Poseben pečat ponudbi dajejo sladice. Zanje skrbi vodja slaščičarne Barbora Baretić, ki z ekipo ustvarja prefinjene sladke zaključke obrokov. Njene sladice navdušijo z natančno izdelavo, uravnoteženimi okusi in elegantno predstavitvijo. Tudi tukaj ni prostora za pretiravanje – v ospredju je harmonija okusov, ki lepo sledi filozofiji celotnega resorta. Kot zanimivost omenimo, da je Slovakinja Baretićeva odkrila strast do slaščičarstva šele pred leti in službo v hotelskem menedžmentu obesila na klin in se z možem iz stresnega Londona preselila v okolico Novega Vinodolskega ter začela ustvarjati slaščice.

V restavraciji Figo prevladuje mediteranska kunja z lokalnimi sestavinami. FOTO: Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay

»Kulinarika je eden najpomembnejših delov hotelske izkušnje. Gostje se pogosto najbolj spomnijo prav okusov, ki jih doživijo na potovanju. Zato smo veliko pozornosti namenili izboru kuharske ekipe in povezovanju z lokalnimi dobavitelji,« pravi generalni direktor hotela Nekić.

Figo pa je le del gastronomske ponudbe. Gostom bodo na voljo tudi druge restavracije in bari, med njimi italijanska Affamata, kjer bodo pripravljali sveže testenine, pice iz krušne peči in druge italijanske specialitete. Ob bazenih bodo za sproščene poletne dni skrbeli bari z lahkimi prigrizki, osvežilnimi koktajli in pijačami, zvečer pa se bo dogajanje preselilo v lounge prostore s pogledom na osvetljen Kvarnerski zaliv. Celotna gastronomska ponudba je zasnovana tako, da lahko gost vsak dan izbere drugačno kulinarično doživetje – od sproščenega kosila ob bazenu do elegantne večerje z izbranimi vini.

Od vinogradov Vinodolske doline do hotelske vinske karte

Filozofija letovišča se ne konča pri hotelskih vratih. Prav nasprotno – eden pomembnejših ciljev projekta je goste spodbuditi, da spoznajo okolico in ljudi, ki tukaj živijo. Le nekaj minut vožnje od letovišča je vinska klet Pavlomir, ki je postala eden od hotelskih dobaviteljev. Vinogradi, razporejeni po sončnih pobočjih nad Novim Vinodolskim, ponujajo razgled na morje, vina pa odražajo značaj Vinodolske doline in Kvarnerja.

Prav vina Pavlomir bodo spremljala številne jedi v hotelskih restavracijah. Ob njih bodo gostje okušali tudi lokalna oljčna olja, sire, mesnine in druge regionalne specialitete, ki pomembno soustvarjajo identiteto destinacije.

»Ne želimo ustvariti generičnega luksuznega hotela, ki bi ga lahko postavili kjer koli na svetu. Gostje morajo začutiti, da so na Kvarnerju. To pomeni lokalne okuse, lokalna vina, sodelovanje z okoliškimi pridelovalci in doživetja, ki jih drugod ne morejo doživeti,« poudarja Nekić.

Kulinarika je osrednji element Mowenpickove izkušnje in temelji na bogatih sredozemskih okusih. FOTO: Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay

Prav ta povezanost z okoljem daje resortu poseben značaj. Dan se lahko začne z zajtrkom na terasi Figa, nadaljuje s kopanjem v morju ali ob bazenu, popoldne z obiskom vinogradov Vinodolske doline, večer pa zaključi ob kozarcu lokalnega vina in pogledu na sončni zahod nad Kvarnerskim zalivom.

To je tudi filozofija, ki jo zagovarja Nader Bawany. »Gostje danes ne iščejo več le razkošnega hotela. Iščejo pristna doživetja, mir in občutek, da so za nekaj dni postali del kraja, ki ga obiskujejo. Prav to smo želeli ustvariti tudi tukaj.«

Več kot apartma ob morju

Posebnost projekta je tudi koncept t. i. znamčenih rezidenc (angl. branded residences), ki je v tem delu Jadrana še vedno razmeroma nov. V sklopu resorta so predvidene 304 luksuzne rezidence, investitor pa trenutno trži prvo fazo, ki vključuje enote v prvih dveh vrstah ob morju, v prihodnjih letih pa bodo postopoma sledile še preostale vrste. V stavbah so na voljo tri velikosti apartmajev, od enosobnih z dobrimi 40 kvadratnimi metri površine, prek dvosobnih z okoli 76 kvadrati do penthouse stanovanj z okoli 126 kvadratnimi metri površine.

Toda Bawany poudarja, da zgodba ni v nepremičnini sami, temveč v načinu bivanja. »Ljudje danes ne kupujejo le apartmaja. Kupujejo življenjski slog in občutek brezskrbnosti. Želijo vedeti, da bo zanje vse pripravljeno, ko pridejo, in da bo za njihovo nepremičnino poskrbljeno tudi takrat, ko jih ni.«

Bazen Alba Signature je namenjen izključno odraslim. FOTO: Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay

Lastniki rezidenc bodo lahko uporabljali hotelske storitve, od recepcije in upravitelja (conciergea) do športnih in velneških vsebin, svojo nepremičnino pa po želji vključili tudi v hotelski sistem oddajanja.

»Ko lastnik prispe, ga pričaka popolnoma pripravljeno stanovanje. Če želi, ga lahko v hladilniku čaka njegova najljubša steklenica penine, ob posebni priložnosti pa tudi cvetje ali druga pozornost. Ko ga ni, lahko rezidenca ustvarja prihodek. To je združitev zasebnega lastništva in hotelske storitve na najvišji ravni,« pojasnjuje Bawany.

Poleg tega bodo lastnikom na voljo ekskluzivni klub, prostori za sodelo (coworking), posebne ugodnosti pri uporabi hotelskih storitev in prednostni dostop do vsebin, ki jih resort pripravlja vse leto.

Resort, ki raste skupaj z destinacijo

Čeprav je odprtje hotela največja letošnja novost v Novem Vinodolskem, investitorji poudarjajo, da projekt še zdaleč ni končan. V prihodnjih mesecih bodo nadaljevali razvoj centra dobrega počutja Salterra Wellness & Spa, širili gastronomsko ponudbo, pripravljali nove programe za družine, športnike in poslovne goste ter razvijali sodelovanje z lokalnimi ponudniki.

Po besedah Igorja Nekića je prav povezanost z okoljem ena največjih priložnosti resorta. »Gostje ne prihajajo zgolj zaradi hotela. Prihajajo zaradi Kvarnerja. Naša naloga je, da jim pokažemo njegove ljudi, okuse, naravo in zgodbe. Hotel je izhodišče, pravo doživetje pa se začne zunaj njegovih zidov.«

Zato bodo gostom poleg oddiha ob morju na voljo tudi izleti po Vinodolski dolini, obiski vinskih kleti, vodni športi, kolesarske in pohodniške poti, izleti z ladjo in številna druga doživetja, ki povezujejo obalo z zaledjem. Takšen pristop je danes vse pomembnejši. Gostje želijo destinacijo doživeti celovito, ne le prespati v hotelu. Prav zaradi tega je v resortu toliko poudarka namenjenega sodelovanju z lokalnimi partnerji, pridelovalci hrane, vinarji in ponudniki doživetij.

Družinam je na voljo vodni park Sea Breeze Food & Fun. FOTO: Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay

Ko razkošje pomeni čas

Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay ni letovišče, ki bi poskušalo navdušiti z velikimi besedami ali razkošjem zaradi razkošja. Njegova največja prednost je pravzaprav precej preprosta – način, kako združuje prostor, naravo, arhitekturo in gostoljubje.

Med sprehodom po terasah se pogled vedno znova ustavi na morju. V restavracijah prevladujejo okusi Kvarnerja, bazeni in plaža vabijo k počasnejšemu ritmu dneva, nastajajoči center dobrega počutja pa napoveduje, da bo resort kmalu dobil še eno pomembno dimenzijo.

Prav občutek umirjenosti je tisto, kar najbolj zaznamuje celotno letovišče. Ne glede na to, ali gost dan začne ob kavi na balkonu, ga preživi na plaži, ob bazenu ali med raziskovanjem Vinodolske doline, je ritem počasnejši, pogled pa skoraj vedno usmerjen proti morju.

To je tudi razlog, da Bawany ob pogovoru večkrat uporabi izraz quiet luxury – umirjeno razkošje. Razkošje danes ni več v bleščečih podrobnostih, temveč v prostoru, času in občutku, da se lahko za nekaj dni popolnoma odklopiš od vsakdana.

»Odprtje hotela ni konec zgodbe. Pravzaprav se pravo delo šele začenja. Vsak dan bomo morali dokazovati, da lahko gostom ponudimo izkušnjo, zaradi katere se bodo želeli vračati,« sklene Nader Bawany. In prav v tem se skriva največji izziv novega letovišča.

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