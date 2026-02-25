Ob levjem zajtrku v kenijskem parku Masai Mara

Rezervat in nacionalni park na jugovzhodu države je del ogromne savane, ki se v Tanzaniji nadaljuje v desetkrat večji Serengeti.

Masai Mara je eden bolj priljubljenih narodnih parkov v Afriki, znan po pestrosti živalskih vrst. Na prelomu leta, ko smo bili tam, v njem sicer ni velikih čred, a morda je prav zato obisk v tem obdobju še zanimivejši, saj si lahko več časa vzamemo za opazovanje posameznih skupin in njihovega bolj »družinskega« vedenja. Veliko živali prav v tem času neguje mladiče. Prednost je tudi ta, da je obiskovalcev opazno manj – čeprav se je ob levjem zajtrku kljub vsemu hitro zbralo kakih 30 terencev. Rezervat in nacionalni park na jugovzhodu Kenije je po velikosti malo večji od Prekmurja. Leži ob meji s Tanzanijo in je del ogromne savane, ki se v Tanzaniji nadaljuje v skoraj desetkrat večji Serengeti. Glede na veliko razliko v velikosti je zanimivo, da je Masai Mara vsaj komercialno med ...