Odkrito o razvadah

Škodljivega vpliva razvad se pogosto zavedamo, vendar razvad ne znamo opustiti, ali pa za to nimamo dovolj volje in moči. In kmalu se lahko pojavijo težave – slabši odnosi in slabo počutje, kot so napetost in nemir, bolečine, utrujenost, vnetja, manjša odpornost, debelost in podobne. Če to traja leta, pa so možna tudi hujša obolenja. In kako si lahko pomagamo?

Strokovnjaki v Termah Šmarješke Toplice se pogosto srečujejo z ljudmi, ki jim grenijo življenje posledice različnih razvad, kajti prav ti prihajajo na programe zdravega hujšanja, razstrupljanja oz. vsesplošne razbremenitve, pa tudi na program za večjo odpornost.

Kako v Termah Šmarješke Toplice pomagajo, da človek pravočasno opusti razvade Gostje na programih SlimFit, VitaDetox in ImmunoRebalance pogosto odkrito spregovorijo o svojih težavah in razvadah, nekatere, ki se jih niti sami ne zavedajo, pa prepoznajo zdravnik ali terapevti. Vsem tem skušajo pomagati z nasveti in še bolj z učinkovitimi inovativnimi dejavnostmi, vadbami, tretmaji in uravnoteženo ekološko prehrano, kar vse skupaj navdušuje in zato toliko lažje navaja na bolj zdrav način življenja.

Čezmerno uživanje alkohola

Redno pitje je precej pogosta razvada, enako razširjena pri obeh spolih. Marsikdo si zvečer odpre buteljko vina ali več steklenic piva in jih pred spanjem izprazni. Nekateri tako preganjajo stres, drugi osamljenost ali žalost. Alkohol jih sicer kratkotrajno res razvedri, mogoče tudi potolaži in sprosti, vendar jim to, kot se zavedajo tudi sami, dolgoročno prinaša veliko zlo. Ne samo, da postajajo odvisni od alkohola, nakopljejo si tudi zdravstvene in druge težave, mnogi se zaradi tega tudi zredijo – alkohol je namreč zelo kaloričen, hkrati pa prav zaradi alkohola popustijo zavore pri hranjenju.

Čezmerno pitje – kje je meja?

Za zdrave odrasle moške: v enem DNEVU ne več kot dva decilitra vina ali ena steklenica piva ali dve šilci žgane pijače. Za zdrave odrasle ženske: v enem DNEVU ne več kot deciliter vina ali pol steklenice piva ali šilce žgane pijače. Za vse, ki ste udeleženi v prometu, nosečnice in doječe matere ter bolnike pa pitje povsem odsvetujemo. Vir: NIJZ, www.nijz.si/sl/tvegano-pitje-alkohol

O pitju alkohola se strokovnjaki Term Šmarješke Toplice z gostom odkrito pogovorijo in skušajo uvideti, kateri življenjski primanjkljaj to pitje nadomešča. Kdo potrebuje več sprostitve, kdo drug več gibanja, tretji druženje ali občutek pripadnosti.

FOTO: Terme Šmarješke Toplice

Med programom pijejo gostje le čaje, vodo in limonado, jedo zdravo, veliko se gibljejo in hodijo na tretmaje, ki sproščajo, prebujajo čute, večajo čuječnost ter razstrupljajo in negujejo telo. Dinamika dnevnih dejavnosti je takšna, da gostje preprosto ne čutijo potrebe po uživanju alkohola. In ko se gost ob koncu programa zave, da je ves teden ali dva zdržal brez svoje razvade in da se je ob tem celo mnogo bolje počutil, se s težavo lažje spopade in čezmerno pitje zmanjša ali popolnoma opusti.

Odvisnosti od hrane in modnih diet, prenajedanje, stradanje in pretirana skrb za zdravo prehranjevanje

Obstaja več oblik odvisnosti od hrane, ozadje vseh pa je podobno kot pri drugih odvisnostih. Nekoliko pogosteje opažamo to pri ženskah. Vse oblike stradanja in prenajedanja so sicer že dobro raziskane in jih lahko tudi zdravimo, če jih ljudje prepoznajo oz. ozavestijo. A pogosto prvič spregovorijo o teh odvisnostih prav na prehranskih posvetih v Šmarjeških Toplicah.

Malo težje je prepoznati oziroma ozavestiti pretiravanje s skrbjo za zdravo prehrano, ki se tako stopnjuje, da je lahko že zelo moteča za življenje takega človeka in tudi njegovih bližnjih. Pretirana skrb lahko privede tudi do določenih skrajnih prehranskih vzorcev, ki so škodljivi in povzročajo bolezni.

Prehranski strokovnjaki v Termah Šmarješke Toplice poskrbijo, da dobi gost v kratkem času odlično praktično izkušnjo zdravih prehranskih navad,

da se nauči preprostega sestavljanja zanj ustreznih obrokov in to uzavesti ter

da dobi spodbudo za odpravljanje razvad in napak, ki jih je delal doslej.

Po zdravniškem pregledu, posvetu s prehransko svetovalko in meritvah (ergometriji, laboratorijskih preiskavah in analizi telesnih tkiv) se vsakemu gostu posebej priredi jedilnik (trije zdravi obroki in dve malici dnevno), da užije vsak točno to in toliko, kolikor je zanj potrebno za zdravje. Največja motivacija za naprej pa je, če si z novimi prehranskimi navadami, ki jih spozna med programom, izboljša počutje, okrepi zdravje in upočasni staranje. FOTO: Terme Šmarješke Toplice

Kakšni so 'stranski učinki' programov SlimFit, VitaDetox in ImmunoRebalance? Gostje navajajo lepšo kožo, urejeno prebavo, vitkejšo postavo, čvrstejše mišice, več energije, trdnejše nohte in sijoče lase, manj težav z zgago, želodcem, krvnim tlakom in sladkorjem v krvi, manj holesterola LDL in maščob v krvi, ostrejši voh in boljše okušanje, manj težav z bolečinami v križu, vratu in sklepih, boljšo gibljivost, mirnejši spanec, večjo samozavest, boljše razpoloženje, lahkotnejše in bolj optimistične misli …

Odvisnost od telefona in digitalni detoks

Ste tudi vi med tistimi, ki ne znajo več sproščeno preživeti dneva brez pametnega telefona ali ure? Le redko se zavedamo, kakšen dodaten stres in možganski hrup nam povzročajo nenehni klici, sporočila in vse mogoče informacije. In ker so te pogosteje negativne kot pozitivne, slabo vplivajo na naše razmišljanje in počutje.

Ozavestimo to razvado čim prej. Kje piše, da moramo biti dosegljivi 24 ur na dan? Vzpostavimo red – puščajmo telefon v delovnem kotičku ali pa vsaj onemogočimo zvočna opozorila in si za odgovarjanje na sporočila in za pregled novic in družbenih omrežij omejimo čas. Ne nosimo elektronskih naprav v spalnico, kajti vsaka vibracija, vsak vklop ekrana vznemiri naše nevrone – privoščimo tudi njim blagodejen počitek.

Privoščimo si vsaj nekajdnevni odklop od vseh vrst zaslonov, branja novic, družbenih omrežij ipd. FOTO: Terme Šmarješke Toplice

V Termah Šmarješke Toplice posvečajo digitalnemu razstrupljanju in t. i. dopaminskemu postu veliko dejavnosti – različne treninge čutil, zanimive dejavnosti v naravi, prizemljitev ali t. i. grounding, savnanje, zvočne kopeli z gongom in podobno. Kaj prinaša tak redni odklop ali digitalni detoks več energije in prostega časa,

miselno lahkotnost, brez utrujajočih begajočih misli,

osredotočanje na tukaj in zdaj,

manj vzkipljivosti, tesnobe in negativnih občutkov,

manj tesnobnih občutkov, t. i. FOMO (fear of missing out),

manj glavobola, pekočih oči in bolečin v vratu in rokah,

bolj proaktivno preživet dan, več opravljenega dela z več volje, več sodelovanja,

več čustvene in telesne sproščenosti.

Obremenjenost z lastno podobo in pretiravanje z vadbami

Redna telesna vadba je seveda zdrava in skrb za zdravo lepo telo potrebna. A pri vadbah lahko pride tudi do pretiranega posvečanja svoji postavi, celo do izgorelosti, to pa moti normalno življenje in ogrozi zdravje.

Gostom s to težavo pomagajo v Šmarjeških Toplicah tako, da jim najprej objektivno predstavijo realno stanje – z meritvami in zdravniškim pregledom –, potem pa prilagodijo prehrano in vadbe, da to ustreza njihovim telesnim in psihičnim potrebam. FOTO: Terme Šmarješke Toplice

Gostje se tu naučijo, kako se ustaviti pri tem in si izboljšati samopodobo. Pomagajo jim, da prepoznajo, kateri čustveni primanjkljaj so skušali z vadbo nadomestiti, in da ozavestijo svojo ranljivost, kajti le tako lahko postanejo močnejši. Pomagajo jim, da se sprejmejo in da zaživijo bolj v skladu s svojimi resničnimi potrebami in željami.

Pretirana skrb za druge

Po drugi strani pa je veliko tudi takih ljudi, ki so povsem pozabili nase, ki porabijo vso energijo za pretirano skrb za druge in jih še vedno grize slaba vest, da niso storili dovolj. Pogosto je tak kateri od staršev majhnih otrok ali tisti, ki skrbi za bolne svojce.

Prav je, da smo sočutni, da pomagamo drugim in da smo odgovorni, a ob tem ne pozabimo na odgovornost do sebe.

V Šmarjeških Toplicah se taki gostje dobro odpočijejo in spoznajo svoje zdravstveno stanje in dejavnosti, ki vračajo voljo in veselje do življenja, energijo in zdravje. FOTO: Terme Šmarješke Toplice

Deloholiki in pomanjkanje časa

V Šmarjeških Toplicah slišijo terapevti mnogo žalostnih zgodb o pomanjkanju časa in vidijo posledice tega na izgorelih telesih in utrujenem umu. Ti ljudje so na prvi vtis polni energije, veliko se smejijo, več kot drugi, in so zelo sočutni, nekateri tudi zelo nežni. Ob tem pa mnogi od njih tožijo, da ne morejo spati, tudi ko bi lahko, da so zvečer povsem izčrpani, nekateri se hitro razburijo, imajo aritmijo, drugi pa so zelo občutljivi. Mnogi so perfekcionisti in jih vsak 'neuspeh' pretirano vrže iz tira.

Veliko takih ljudi žal nima nikogar, da bi mu zaupali svoje težave, zato so jim dobrodošla vsaka ušesa, pa naj bo to trener, terapevt na masaži ali prehranski svetovalec. Vsakdo potrebuje v življenju dobrega sogovornika, ki zna poslušati – včasih je že to dovolj.

Če ob stiski nimate dobrega sogovornika, pomaga tudi to, da svoja čustva izlijete na papir – da napišete, kaj vas teži.

Takim gostom v Šmarjeških Toplicah pomagajo, da se umirijo; poslušajo jih, jih učijo pravilnih tehnik dihanja in vaj za sprostitev ter jih povežejo z naravo in vodo, kar oboje zelo pomirja.

Prvinska narava Šmarjeških Toplic omogoča blagodejen odklop. FOTO: Terme Šmarješke Toplice

Namenimo si čas zase, za boljše počutje

Vse naštete odvisnosti in težave pa imajo tudi nekaj skupnega – prav vsi se preredko zazremo vase in se vprašamo, kaj si zares želimo.

Kdaj ste se vi nazadnje popolnoma umirili, sproščeno uživali v danem trenutku in se posvetili sami sebi? Poiščite ravnovesje med »moram« in »želim« in si občasno namenite res kakovosten teden samo zase, brez razvad, kajti le tako boste občutili, kako lahko vaše telo in um zaživita.

Sprejmimo sami sebe in dejstvo, da ne moremo vplivati na vse druge in na vse, kar se nam dogaja. Ni vse odvisno od nas.

Ko boste to ozavestili, boste lahko občutili, da je življenje tako lažje in lepše.

Terme Šmarješke Toplice | 08 20 50 300 | booking@terme-krka.eu

Naročnik oglasne vsebine je podjetje TERME KRKA, d.o.o