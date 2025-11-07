Odločbe za Vintgar in slap Savica: urejanje razmerij ali finančni apetiti?

Sezona v blejskem Vintgarju, eni najbolj obiskanih turističnih znamenitosti pri nas, se je končala. Kako se bo začela naslednja, je za zdaj velika uganka. Inšpektorat za naravne vire je namreč Turističnemu društvu Gorje prepovedal zaračunavanje vstopnine, podobne odločbe so doletele upravljavce slapa Savica in korit Mostnice. Na ministrstvu za naravne vire pojasnjujejo, da je edini, ki ima pravico upravljati naravno vrednoto na območju Triglavskega narodnega parka, istoimenski javni zavod, v omenjenem društvu se sklicujejo na 130-letno skrb za sotesko in so prepričani, da je nekomu zadišal denar.

V čem so razlogi za nenadno zanimanje za Vintgar, ki ga sicer radi navajajo kot prvi in vzorčen primer usmerjanja množičnega turizma pri nas?