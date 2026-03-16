Odpadejo Oman, Jordanija in ZAE, turisti izbirajo azijske dežele

Začetek vojne na Bližnjem vzhodu je posegel tudi v turizem. Prvi pretresi, povezani predvsem z vračanjem ljudi, ki so obstali v državah Bližnjega vzhoda in na tamkajšnjih letališčih, so se polegli, pred nami so velikonočni prazniki, ki so navadno naznanitelj poletne sezone, in prvomajske počitnice. A tudi ta kriza je pokazala na trdoživost turizma: če se eni kraji zaprejo, dobijo priložnost drugi. Zanimivo pa na seznamih prvomajskih počitnic še naprej ostaja Egipt.

Čeprav imajo potniki možnost vračila denarja, se večina odloči za spremembo destinacije, je povedala predstavnica agencije Palma. »Tisti, ki imajo več zadržkov, pogosteje izbirajo evropske ali bližnje atlantske destinacije, kot so Azori, Madeira, Kanarski otoki. Potniki, ki želijo potovati dlje, se odločajo za Karibe, Južno Ameriko ali Združene države Amerike, medtem ko tisti, ki želijo v Azijo, poiščejo alternativne poti in kraje v tem delu sveta.«