Okusne januarske škofjeloške zgodbe

Med gostinci velja januar za tisti mesec, ko je po decembrski poplavi dogodkov končno čas za umiritev tempa. A ne v Škof­ji Loki in okolici, kajti v tem delu Gorenjske je januar namenjen Okusom Škofjeloškega, ki drugo leto zapored poteka pod okril­jem Razvojne agencije Sora. Agencija, ki skrbi za Škofjo Loko ter sosednji Selško in Poljansko dolino, stoji tudi v ozadju kulinarično-glasbenega niza dogodkov z naslovom Loške glasbene vilice, ki so ga javnosti predstavili te dni.

Razvojna agencija Sora je, ob denarni podpori evropskega projekta CCI4tourism, te dni predstavila unikaten preplet gastronomije in glasbe, imenovan Loške glasbene vilice. Kati Sekirnik, ki pri omenjeni agenciji vodi Rokodelski center Duo, je pojasnila, da bodo Loške glasbene vilice povezovale kulinariko in različne zvrsti glasbe, kulinarično-glasbeni dogodki pa se bodo ponovili večkrat na leto.

Vsakokrat bo v ospredju drugačna zvrst glasbe – na prvem tovrstnem večeru sredi tega meseca je Kvartet Tamino predstavil Mozartovo opero Don Giovanni, pred nekaj dnevi je sledila ljudska glasba, ki so jo s starimi glasbili, denimo žveglo in baročno violino, poustvarili vsestranski glasbenik Janez Jocif, Luka Mlejnik Železnik in Ana Julija Mlejnik Železnik. V prihodnje se bodo predvidoma gostje potopili tudi v svet etno glasbe, jazza in še česa.

Loške glasbene vilice so preplet kulinarike in glasbe. FOTO: Špela Ankele/Slovenske novice

Glasbi so v Škofji Loki dodali okusno spremljavo: medtem ko se glasbeni del odvija v kleti markantne hiše Pr' Pepet, se v pritličju, ki ga zavzema restavracija, kuhajo spremljevalne jedi. Chef Janez Ferlan vsakokrat zasnuje jedilnik po navdihu glasbe, ki ji je večer namenjen. Tako smo na večeru, prežetem z Mozartovimi notami, pokušali čokoladne in pistacijeve sladice, ki so nas takoj spomnile na Salzburg, od koder iz številnih čokoladnic v svet pošil­jajo Mozartove kroglice, zaznamovane s tema dvema okusoma. Tisti večer, ko je iz kleti zadonela ljudska glasba, pa je kulinarična spremljava izhajala iz starih slovenskih jedi.

Ni nepomembno: chef Janez Ferlan, ki ob pomoči žene Polone in sina Lenarta vodi restavracijo Pr' Pepet, je po poklicu slikar, hkrati pa je eden redkih strokovnjakov pri nas, ki obvladajo digitalno restavriranje starih filmov. Tako Pr' Pepet združujejo vse chefove ljubezni: na stenah visijo različne slike, v prostorih so razporejene še druge umetnine, kotiček pa je namenjen tudi knjigam, ki jih lahko ljubitelji branja tu prav tako kupijo.

Chefu gostilne pr' Pepet Janezu Ferlanu (desno) je pri ustvarjanju kulinarične spremljave Loških glasbenih vilic na pomoč priskočil Anže Bašelj. FOTO: Špela Ankele/Slovenske novice

»Želimo si, da se dogodek iz restavracije Pr' Pepet razširi še na druge podobne lokacije,« je poudarila Kati Sekirnik iz Rokodelskega centra Duo in omenila, da bo Škofja Loka z nizom kulinarično-glasbenih dogodkov Loške glasbene vilice dobila »magnet za zahtevnejše goste«.

Druga izvedba

Obiskovalce, ki jim je blizu kulinarika, pa še do konca meseca vabi festival Okusi Škofjeloškega. Vanj je vključenih devet restavracij in dve turistični kmetiji, ki po enotni ceni (25 evrov) pripravljajo jedilnike, polne okusov, ki so doma v tem delu Gorenjske.

Letos so se drugemu festivalu Okusi Škofjeloškega v štirih občinah, torej v Škofji Loki, Žireh, Železnikih in v Gorenji vasi - Poljanah, pridružile gostilne Inglič, Lipan, Starman, Pr' Pepet, restavracija Na vasi, Gostišče Tolc, Gostilna in vinoteka Danilo, Taverna Petra, Penzion in gostišče Lajnar ter turistični kmetiji Jamnk in Pr Marku.

Po navdihu stare domače jedi je sodobno izpeljanko loške mešte ustvarila chefinja Nina Čarman iz Gostilne in vinoteke Danilo. FOTO: Špela Ankele/Slovenske novice

Tudi niti tega festivala drži v rokah Razvojna agencija Sora, ki je letos na spletni strani pripravila seznam vseh dobaviteljev, katerih izdelki in pridelki so vključeni na festivalske krožnike. Ni jih malo, saj se na Škofjeloškem številne kmetije ukvarjajo z mlekom in mlečnimi izdelki, alkoholnimi pijačami in izdelki iz sadja, kruhom in pekovskimi izdelki, tu pa so še lokalna zelenjava, olje, mlevski izdelki, testenine, meso, jajca ...

In v ritmih lokalnih sestavin nastajajo festivalski krožniki, na katerih lahko najdemo tudi moderne različice starih receptur. Tako je chefinja Nina Čarman (Gostilna in vinoteka Danilo) na festivalski jedilnik uvrstila svoj pogled na loško mešanico, preprosto jed iz fižola, zelja in ješprenja, medtem ko je navdih za sladico iskala v potici, katere okus je pretopila v sladoled. Chef Matjaž Šink (Gostilna Starman) se je med drugim odločil za štrukeljc, medtem ko v Gostišču Tolc, ki ga v idilični gorski vasici Sorica vodi Primož Pintar, med festivalom pripravljajo tudi knedlne v vinski omaki. Če za pokušino omenimo še eno festivalsko jed: chefinja Simona Maček (Turistična kmetija Jamnk) je navdih našla v proseni kaši, ki so jo v preteklosti v tem delu Gorenjske pogosto uporabljali, ona pa jo je spremenila v hrustljavčke in z njo napolnila domač raviol.

Kvartet Tamino je na enem od glasbeno-kulinaričnih večerov poskrbel za vrnitev v Mozartov čas. FOTO: Špela Ankele/Slovenske novice

Podoben mesečni festival gostinci že kako desetletje pripravljajo še v eni gorenjski občini, Radovljici, kjer pa so Okusi Radol'ce vsakokrat proti koncu leta, torej novembra. Povezovanje gostinskih zgodb v celoto, ki je namenjena tako domačinom kot turistom, so konec preteklega leta nakazali tudi v Bohinju, kjer so bohinjski chefi složno pripravili večer, poln okusov, značilnih za njihove kraje.