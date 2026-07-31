Olimp: Zevsov prestol med meglo in mitologijo

Kot nas modro uči grška mitologija, je najbolje ostati v dobrih odnosih z bogovi, je pripomnil vodja grške delegacije na zasedanju Unesca Jorgos Kumucakos, ko so po 12 letih dosegli vpis pogorja Olimp na seznam svetovne dediščine. Medtem ko se ljudje veselijo priznanja, ostaja v meglo zavito vprašanje, kako bodo bogovi z Zevsom na čelu, ki ne slovijo ravno po milosrčnosti, sprejeli nove trume turistov. Sedež nesmrtnih, kakor ga je opisal Homer, pod pritiskom ni le zaradi Unesca, ampak tudi zaradi evforije, ki vlada po izdaji najnovejšega filmskega spektakla Christopherja Nolana Odiseja. Nobena gora ni bolj divja kot Olimp, zavit v meglo, sneg in mit, je v eni od reportaž zapisala grška novinarka in dopisnica Joanna Kakissis. Na vrhu, ki se dviguje skoraj tri tisoč metrov visoko in ...