Opatija spomladi: umirjen oddih in velnes ob Jadranu

Opatija, ki leži ob elegantni jadranski obali, je idealno prizorišče za sezonski oddih. S svojimi zgodovinskimi vilami, urejenimi parki in znamenito promenado Lungomare, ki se razteza ob morju, mesto ponuja edinstveno mešanico prefinjenega šarma in pomirjujoče naravne lepote. Tukaj velnes oblikujejo pomirjujoči zvoki valov, vonj morja in brezčasno ozračje destinacije, ki že generacije sprejema popotnike v iskanju dobrega počutja. V središču tega doživetja so trije ikonični hoteli Liburnia Hotels & Villas, kjer pomladne velneške ponudbe ustvarjajo različne priložnosti za umiritev in ponovno vzpostavitev ravnovesja.

Hotel Ambasador – petzvezdično zatočišče za popolno regeneracijo

Za vse, ki iščejo resnično poglobljeno velneško doživetje, je Hotel Ambasador najbolj dovršena in celostna izkušnja. Njegov obsežni spa in velneški center, ki se razprostira na več kot 1300 kvadratnih metrih, je zasnovan kot popoln prostor za oddih telesa in duha. Gostje lahko uživajo v zunanjem bazenu z morsko vodo in ogrevanem notranjem bazenu z morsko vodo, se sprostijo v masažni kadi ali uživajo v finski savni in turški kopeli. Skrbno zasnovane sprostitvene cone vabijo k trenutkom miru, široka izbira masaž in tretmajev pa zaokroži celotno izkušnjo.

Hotel Bellevue – prefinjeno vzdušje med mestom in morjem

Hotel Bellevue zajema bistvo spomladanskega oddiha, kjer se mestna eleganca prepleta z umirjenostjo morja. Svetli notranji prostori ustvarjajo občutek naravne sproščenosti, slikoviti razgledi na morje pa kar vabijo k raziskovanju Opatije. Zaradi svoje osrednje lege je hotel idealna izhodišča točka za raznolike aktivnosti. Velneška cona ponuja skrbno izbran nabor doživetij, vključno z ogrevanim bazenom z morsko vodo, savnami, prostori za sprostitev in lepotnimi tretmaji. Splošno ozračje je elegantno in umirjeno, kar je še posebej privlačno za pare in popotnike, ki iščejo prefinjen, a sproščen oddih.

V Hotelu Ambasador in Hotelu Bellevue paket Wellness & Gourmet združuje pomirjujoče spa rituale z izbranim gurmanskim kosilom, kar ustvarja uravnotežen oddih za ponovni zagon.

Hotel Imperial – zgodovinski značaj in sodobni velnes

V srcu Opatije Hotel Imperial prinaša drugačno dimenzijo velneške izkušnje. Njegov zgodovinski značaj ustvarja edinstveno vzdušje, kjer se preteklost in sedanjost prepletata v harmonično celoto. Hotelski velneški prostor s savnami, hidromasažnimi elementi in sprostitvenimi kotički ponuja mirno zatočišče po dnevu raziskovanja obmorskih sprehajalnih poti in parkov. Velneški tretmaji so premišljeno vključeni v ambient, kar gostom omogoča sprostitev v intimnem in prefinjenem vzdušju.

V Hotelu Imperial paket Adriatic Serenity ponuja bolj intimno zatočišče, osredotočeno na nežne velneške trenutke. Od ročnega pilinga za telo in sproščujoče masaže do pomirjujočega rituala z zeliščnim čajem v udobju vaše sobe.

Za popoln oddih v Opatiji ne potrebujete veliko. Obkroženi z morjem, svežim zrakom in umirjenim vzdušjem boste lažje odmislili mestni vrvež. Skrbno zasnovana velneška doživetja v hotelih Liburnia Hotels & Villas pa izkušnjo nadgradijo v celovit oddih.

Naročnik oglasne vsebine je Liburnia Hotels & Villas