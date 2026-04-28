Oranžna vina, ki so osvojila svet, imajo pri nas dolgo tradicijo

Zadnji petek v aprilu se v starem mestnem jedru Izole že tradicionalno nagnetejo ljubitelji žlahtnih vin z vsega sveta in letošnji ni bil nobena izjema. Na Manziolijevem trgu, kjer je svoja vina predstavljalo skoraj 90 vinarjev iz enajstih držav, se je trlo obiskovalcev. Čeprav so oranžna vina v vinskem svetu postala trend šele v zadnjem desetletju, celo samo poimenovanje »oranžno« je nastalo šele pred dvajsetimi leti, imajo ta vina tudi v naših krajih zelo dolgo tradicijo. Najpreprostejša definicija oranžnega vina je, da je to vino iz belega grozdja, narejeno na enak način, kot so sicer narejena rdeča vina – torej da je grozdni sok vsaj nekaj dni ostal v stiku s kožicami grozdnih jagod, od katerih se je navzel intenzivnejše barve, okusov in čreslovin, ki dajejo vinu značilno trpkost. ...