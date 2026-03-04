Ošttirol: kjer z motorko odganjajo kače in nemščina zveni drugače

Vzhodni Tirolski (Osttirol) pravijo kar deseta zvezna dežela Avstrije, kar sicer ne drži, čeprav gre res za posebno eksklavo naših severnih sosedov. Od glavnega dela Tirolske, Severne Tirolske, je popolnoma ločen del ozemlja, saj ju razdvajata dežela Salzburg in italijanska Južna Tirolska. Do te nenavadne delitve je prišlo po prvi svetovni vojni, ko je bila Južna Tirolska dodeljena Italiji, s čimer se je pretrgala kopenska povezava med severnim in vzhodnim delom.

Regija je pravi cilj za tiste, ki ne marajo množičnega turizma in prisegajo na surovo gorsko naravo, mir in avtentičnost. Na prvi pogled se zdi, da je odročna, toda iz osrednje Slovenije je do tja le dobri dve uri vožnje. Je pa vsekakor manj znana in obiskana, zato je ohranila pravi alpski značaj. Tam leži velik del narodnega parka Visoke Ture z najvišjo avstrijsko goro, Velikim Klekom (Großglockner).