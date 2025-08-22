  • Delo d.o.o.
    Predstavitvena informacija  |   Potovanja

    Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

    Ko osrednjo Evropo zajame mraz, se Kanarski otoki kopajo v soncu in prijetnih temperaturah.
    FOTO: Schutterstock
    Galerija
    FOTO: Schutterstock
    Promo Delo
    22. 8. 2025 | 12:34
    22. 8. 2025 | 12:35
    9:29
    A+A-

    To jesen in zimo je še zlasti privlačen Lanzarote, ki se lahko pohvali s čudovitimi plažami in edinstveno pokrajino.

    Čeprav na poseljenih Kanarskih otokih že dolgo ni vulkanske aktivnosti, je njihova pokrajina še vedno prava eksotika v primerjavi s celinsko Evropo. Če dodamo še dejstvo, da jih skoraj vse leto razvaja toplo sonce in dnevne temperature le redko padejo pod 20 stopinj Celzija, je jasno, zakaj vse več evropskih počitnikarjev in popotnikov na njih preživlja zimske počitnice.

    Vsak otok je zgodba zase

    Na prvi pogled se otoki razlikujejo zgolj po velikosti, a če jih pogledamo pobliže, je vsak zgodba zase. K temu pomembno pripomore lega, pa tudi odnos domačinov do turizma in gospodarstva. Najbolj turistična sta denimo že leta Tenerife in Gran Canaria, v zadnjem času pa postaja priljubljena izbira tudi Lanzarote, ki je bolj umirjen in vztrajno ohranja tradicionalno podobo.

    FOTO: Schutterstock
    FOTO: Schutterstock

    Lanzarote – otok čudovitih plaž in edinstvene pokrajine

    Prav to je, poleg čudovitih plaž z zlatim in belim peskom, verjetno eden glavnih razlogov za vse večjo priljubljenost otoka Lanzarote. Gre namreč za kraj, kjer lahko pozabite na skrbi, se sprostite in uživate v edinstvenih lepotah vulkanske pokrajine.

    Tudi med slovenskimi počitnikarji in popotniki je Lanzarote izjemno priljubljena izbira. S Počitnice.si lahko denimo med oktobrom 2025 in marcem 2026 na ta edinstveni otok večne pomladi kar dvakrat na teden ugodno poletite iz Zagreba – ob torkih in četrtkih.

    FOTO: Schutterstock
    FOTO: Schutterstock

    Hitro zgrabite priložnost in še danes preglejte bogato ponudbo počitnic na otoku Lanzarote TUKAJ ali pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si in si rezervirajte termin ter zagotovite popoln morski pobeg pred sivino ter mrazom!

    Za več informacij so vam izkušeni svetovalci pri Počitnice.si na voljo tudi na telefonski številki 01/280 30 00, od ponedeljka do sobote pa jih lahko obiščete tudi v njihovih fizičnih poslovalnicah v nakupovalnih središčih Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška ter Supernova Kranj Primskovo.

    FOTO: Schutterstock
    FOTO: Schutterstock

    Večna pomlad na repu Evrope

    Zimski meseci na Lanzarotu so prijetno pomladni, saj se dnevne temperature skoraj nikoli ne spustijo pod 20 stopinj Celzija. Nasploh je vreme veliko bolj stabilno kot v drugih obmorskih delih Evrope, zato morje ostane prijetno toplo, kar omogoča plavanje in vodne športe vse leto. Za kopanje sta malo manj primerna le februar in marec, ko se v morje podajo le najpogumnejši, preostali pa lahko brezskrbno uživajo v ogrevanih hotelskih in apartmajskih bazenih.

    Zaradi svoje lege in stalnega vetra je Lanzarote pozimi priljubljen tudi med ljubitelji športnih aktivnosti na prostem – od kolesarjenja do pohodništva po vulkanskih poteh. Hkrati pa blago vreme omogoča prijetne izlete v naravi brez poletne vročine in gneče.

    FOTO: Schutterstock
    FOTO: Schutterstock

    Lanzarote ima plaže za vsak okus

    Lanzarote se lahko pohvali s skoraj 100 kilometrov dolgo obalo in številnimi plažami, od katerih tretjino pokriva nežen saharski pesek, tretjina je črnih vulkanskih plaž in tretjina kamnitih. Na severu in jugu otoka se dvigajo številne atraktivne vzpetine, vzhod in zahod pa zaznamujejo dolge, črne peščene plaže. Severni del je tudi bolj vetroven in kot ustvarjen za kajtanje in surfanje, na jugu pa je morje mirnejše in zato kot nalašč za družine z otroki.

    FOTO: Schutterstock
    FOTO: Schutterstock

    Med letovišči je posebno znana Playa Blanca, ki zagotavlja popolno kombinacijo sonca, morja in sprostitve. Osrednja plaža letovišča je priljubljena med družinami, pari in posamezniki, ki si želijo umirjenega čofotanja v morju, saj ponuja varno kopanje v mirnih zalivih, možnosti za sončenje in sprehode ob obali. Ob promenadi se vrstijo kavarne, restavracije in trgovinice, zvečer pa oživi z lokalno glasbo, tržnicami in prijetnimi restavracijami, kar ustvarja sproščeno, a živahno vzdušje. V bližini lahko obiščete tudi naravni park Papagayo, ki slovi po nedotaknjenih zalivih in kristalno čisti vodi.

    FOTO: Schutterstock
    FOTO: Schutterstock

    Počitnikarji so na otoku Lanzarote navdušeni tudi nad letoviščem Puerto del Carmen, ki velja za srce tamkajšnjega turističnega dogajanja. Obdaja ga dolga peščena plaža, ki se razteza ob celotni promenadi, ob njej pa so restavracije, bari, trgovinice in številne možnosti za zabavo. Letovišče je primerno za različne vrste obiskovalcev – od družin in parov do mladih, ki iščejo živahno nočno življenje. Združuje udobje turistične infrastrukture, čudovite plaže in bližino naravnih znamenitosti, zato je Puerto del Carmen odlična izbira za vsakogar, ki želi Lanzarote doživeti tako sproščeno kot aktivno.

    FOTO: Schutterstock
    FOTO: Schutterstock

    5 razlogov, zakaj s Počitnice.si na počitnice na otok Lanzarote!

    Lanzarote je vsekakor edinstven. Oblikovala ga je moč vulkanov, obdaja ga kristalno čist Atlantik, premore prijetno klimo, neokrnjeno naravo in sproščeno vzdušje, ki ga pozimi toliko bolj cenimo.

    V nasprotju s preostalimi otoki kanarskega arhipelaga je Lanzarote bolj umirjen in sproščen. Tu prevladuje občutek, da čas teče počasneje, narava pa je bližje, kar ustvarja edinstveno umirjeno vzdušje, ki ga je težko najti na večjih in bolj turistično obremenjenih otokih. Slovi po svoji zaščiteni vulkanski krajini, arhitekturi, ki se zliva z okoljem, ter trajnostnem pristopu k turizmu. Tukaj ni velikih nebotičnikov ali prevelikih hotelskih kompleksov, ampak manjša naselja, bele hiše in urejene vasi, ki ohranjajo pristnost.

    Za skladnost med naravo, arhitekturo in kulturo na otoku Lanzarote je najbolj zaslužen slavni slikar, arhitekt in vizionar César Manrique, ki je verjel, da mora njegov razvoj potekati v harmoniji z naravo. Zato si je prizadeval za ohranitev tradicionalne arhitekture z belimi hišami, zelenimi in modrimi okni ter nizkimi poslopji. Ustvaril je tudi vrsto edinstvenih umetniško-naravnih projektov, pri katerih je povezal vulkansko pokrajino s sodobno umetnostjo. Nekdanjo jamo, ki jo je ustvarila lava, je denimo preoblikoval v kulturno središče Jameos del Agua, zasnoval je Mirador del Río z razgledom na otok La Graciosa, poseben je tudi njegov dom Fundación César Manrique, zgrajen v votlinah strjene lave.

    FOTO: Shutterstock
    FOTO: Shutterstock

    Lanzarote je otok, ki ga je pretežno oblikovala moč vulkanov. Njegova pokrajina je na prvi pogled nezemeljska – razgibana polja strjene lave, kraterji različnih oblik in barv ter vulkanski stožci, ki se dvigajo iz črne prsti, ustvarjajo občutek, kot da bi stopili na drug planet, zato je velik del otoka pod Unescovo zaščito.

    FOTO: Schutterstock
    FOTO: Schutterstock

    Najbolj znamenit del otoka je narodni park Timanfaya, kjer lahko občudujete Montañas del Fuego, ognjeno gorovje. Ta območja so nastala med silovitimi izbruhi v 18. in 19. stoletju, ko je lava prekrila številne vasi in preoblikovala skoraj tretjino otoka. Danes obiskovalce navdušujejo kontrasti – od črnih lavinih tokov in rdečkastih hribov do toplote, ki še vedno veje iz zemeljskih globin. Obiskovalci lahko občudujejo tudi nadrealno, lunini podobno pokrajino, ki jo sestavljajo vulkanski stožci in polja lave.

    FOTO: Schutterstock
    FOTO: Schutterstock

    Na prvi pogled bi se zdelo, da suha vulkanska tla, prekrita z lavo in pepelom, niso primerna za kmetijsko rabo. A domačini so v edinstveni prsti našli izjemno priložnost za gojenje vinske trte. Tako se na jugovzhodnem delu Lanzarota razprostira La Geria, ena najbolj nenavadnih in slikovitih vinskih pokrajin na svetu, za katero so značilna sveža vina z rahlo sladkastimi notami.

    Posebnost La Gerie je v načinu gojenja vinske trte. Trse sadijo v majhne jame, izkopane v vulkanski pepel, okoli njih pa postavijo polkrožne kamnite zidove, imenovane zocos. Ta izvirna metoda ščiti rastline pred vetrom, pepel pa zadržuje vlago iz nočne rose, kar trtam omogoča rast v sicer sušnih razmerah. Rezultat je prav posebna vinogradniška pokrajina, ki je zdaj zaščitena kot kulturna krajina.

    FOTO: Schutterstock
    FOTO: Schutterstock

    Iščete edinstven otok za jesenske in zimske počitnice, ki združuje uživanje na prečudovitih plažah, arhitekturne lepote in slikovito naravo? Potem je Lanzarote pravi kraj za vaš oddih.

    Izkoristite ugodno ponudbo na Počitnice.si in sredi jeseni ali zime skočite v pomlad! Preverite bogat nabor počitniških paketov TUKAJ, pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si ali pokličite 01/280 30 00.

    Naročnik oglasne vsebine je podjetje Počitnice.si

