Ovčje polje ni turistični spektakel, lahko pa to postane

Ko sem se letos udobno in z avtom iz Beograda pripeljal v Makedonijo, državo, ki ima zdaj v svojem imenu sever, sem se najprej spomnil na stare vlake, dolge kompozicije zelenih, sivih in modrih pulmanov, opremljenih s spalnimi kupeji, ki so nekdaj povezovali srednjo Evropo prek Balkana z Atenami in imeli ob nerealnem nazivu ekspres dodana romantična imena: Hellas, Akropolis, Balkan, Venezia … To so bili vlaki, sestavljeni z namenom, da bi turisti lažje potovali proti Sredozemlju. Postali pa so simbol domotožja balkanskih moških, ki so šli v Nemčijo v iskanju službe, denarja in svobode. Vse v njih je dišalo po čebuli, pečenih piščancih, zavitih v plasti mastnega papirja, neumitih telesih in preznojenih nogavicah. To sta bili Jugoslavija in njena romantika, polna skrivnostnih krajev na ...