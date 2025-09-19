Parkirišča so se spremenila v prenočišča, travniki v avtokampe

V nadaljevanju preberite:

Ruševine dvorca Hošperk (Haasberg), obkrožene z naravo in s pravega zornega kota z vasjo Planina v ozadju, so idilična lokacija za sprehod. Za mnoge tudi za prenočevanje. Parkirišče pri gradu je eno izmed številnih, ki se je znašlo na aplikaciji park4night.com, in tako hitro postalo zaželena točka za postanek turistov. Striktno po črki zakona o javnem redu in miru je kampiranje na javnem kraju, ki za to ni določen, prepovedano, po predlogu novele pa bo prepuščeno občinam, da področje uredijo z odloki.

A bistvo problema s tem ne bo odpravljeno, pravijo na občini Radovljica, kjer so to poletje najglasneje opozarjali na problem nelegalnega kampiranja. Po kakšnem princupu delujejo ti kampi in kako bi na občinah odpravili problem? Kakšne rešitve vidijo na ministrstv na gospodarstvo?