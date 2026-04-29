    Potovanja

    Pet idej za aktiven pobeg v hrvaško naravo

    Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
    Očarljive pokrajine, Narodni park Severni Velebit FOTO: Julien Duval
    Očarljive pokrajine, Narodni park Severni Velebit FOTO: Julien Duval
    Promo Delo
    29. 4. 2026 | 13:31
    8:17
    A+A-

    1. Istra in Cres na dveh kolesih: poti, ki razkrivajo več kot le pokrajino

    Istrski polotok in severni del hrvaške obale sodita med najbolj urejene kolesarske regije v bližini Slovenije. Parenzana, nekdanja ozkotirna železnica, danes velja za eno najbolj slikovitih poti v regiji. Odseki, dolgi od 20 do 40 kilometrov, vodijo skozi kamnite tunele in čez viadukte, od Grožnjana proti Motovunu, mimo vinogradov in oljčnikov, z razgledi na dolino reke Mirne.

    Za bolj sproščene vožnje so primerne obalne trase, kot sta Umag–Novigrad (25 km, dve do tri ure) ali Poreč–Vrsar (20 km), kjer se pot večkrat spusti tik ob morje, denimo mimo Zelene lagune ali ob Limskem kanalu. Zahtevnejši kolesarji lahko zavijejo v notranjost Istre na relaciji Motovun–Livade–Grožnjan (30–35 km), kjer teren postane bolj razgiban z več krajšimi, a strmejšimi vzponi skozi gozdove, znane po tartufih.

    Odkrij zeleno oazo v Limskem kanalu Foto Julien Duval
    Odkrij zeleno oazo v Limskem kanalu Foto Julien Duval

    Podoben ritem, a povsem drugačno okolje ponuja otok Cres. Na njegovem južnem delu krožna steza Punta Križa–Murtovnik–Drakovac (17,9 km) vodi skozi borove gozdove in mimo suhozidov do skritih zalivov. Trasa Merag–Cres (približno 14 km) poteka po slikoviti otoški cesti skozi značilno kraško pokrajino ter ponuja razglede na obalo in notranjost otoka. Za nekoliko zahtevnejšo izkušnjo izstopa pot Cres–Valun–Lubenice (približno 40 km), kjer se kolesar povzpne do ene najlepših razglednih točk nad morjem z razgledi na klife in turkizne zalive kvarnerskega arhipelaga.

    Ne glede na izbrano traso velja osnovno pravilo: čelada, dovolj vode, zaščita pred soncem in nekaj rezerve energije. Tudi krajše etape so lahko zaradi vročine, makadama in vetra zahtevnejše, kot se zdijo na prvi pogled.

    2. Korak za korakom po hrvaških gorah: od Kleka do Velebita

    Za ljubitelje gora Gorski kotar ponuja številne poti skozi gozdove, ob potokih in travnikih, kjer neredko srečajo srne ali ujede. Med bolj obiskanimi izhodišči sta Platak in Bjelolasica, pohodniške ture pa običajno trajajo od dveh do šestih ur. Posebej izstopa vzpon na Klek, značilen skalnat vrh nad Ogulinom, ki ponuja razgled na širšo regijo.

    Za bolj dramatične razglede se je vredno podati na Severni Velebit. Premužićeva steza, dolga 57 kilometrov, je dostopna v odsekih po 10–20 kilometrov ter vodi mimo kraških formacij in razglednih točk, kot sta Zavižan in Rožanski kukovi. Izkušeni pohodniki lahko preizkusijo tudi zavarovane plezalne poti, na primer Via Ferrata Bat na Južnem Velebitu, ki združujejo hojo in varovano plezanje po izpostavljenem terenu.

    Dobra oprema ostaja ključna: pohodni čevlji, slojevita oblačila, dovolj vode, prigrizki in navigacija (zemljevid ali GPS). Vreme v gorah se lahko spremeni hitreje, kot kaže napoved.

    3. Vesla, jadra in globine: avanture, ki razkrijejo pravi Jadran

    Ob zahodni obali Istre je kajak eno najboljših prevoznih sredstev do skritih kotičkov obale. Med najbolj izrazitimi območji je rt Kamenjak, kjer razčlenjena obala omogoča dostop do morskih jam, previsnih skal in manjših prodnatih zalivov. Veslači lahko enostavno izbirajo med mirnejšimi vodami v zavetju Medulina, bolj izkušeni pa se lahko podajo ob odprti obali proti jugu, kjer so razmere zahtevnejše.

    Severneje, na Kvarnerju, jadranje razkriva skrite naravne lepote regije. Med otoki Krk, Cres in Lošinj se odpirajo dolgi, razčlenjeni zalivi, primerni za enodnevne izlete ali večdnevno raziskovanje. Med bolj prepoznavnimi točkami je Plava Grota v zalivu Žanje pod vasjo Lubenice, kjer svetloba ustvarja značilne modre odseve v vodi.

    Pod gladino Jadrana se odpira povsem drugačen svet. Okolica Pulja je znana po potopljenih ladjah in podvodnih stenah, Lošinj pa ponuja drugačno izkušnjo – v zalivu Čikat je urejen podvodni arheološki park, kjer si je mogoče ogledati tudi repliko antičnega kipa Apoksiomena. Prav ta stik narave in zgodovine daje potapljanju na severnem Jadranu posebno razsežnost.

    Odkrijte Jadran FOTO: Florian Geiss
    Odkrijte Jadran FOTO: Florian Geiss

    4. Plezanje in adrenalinske aktivnosti

    Hrvaška skriva številne adrenalinske točke za ljubitelje aktivnosti na prostem. V Hrvaškem Zagorju pohodnikom izzive ponujajo urejene naravne pohodniške poti, kot je na primer pot iz vasi Pokojec na Ivanščico, ki je del Parka narave Zagorske gore in je primerna za različne ravni pripravljenosti. Izlet s štirikolesnikom z vodičem omogoča raziskovanje območja Trakošćana in Ravne gore ter ponuja panoramske razglede na grad in okolico.

    Za vodne avanture je reka Mrežnica odlična izbira za kajakaštvo in rafting. Plezalci lahko na feratnih poteh na Kalniku, Okiću ali Kleku uživajo v varovanem plezanju in razgledih, v Paklenici pa izkušeni pohodniki in plezalci najdejo strme stene, globoke kanjone in zahtevne adrenalinske izzive.

    Gorski kotar ponuja še en nivo adrenalina – jadralno padalstvo nad gozdnatimi dolinami in skalnatimi vrhovi, kjer vsak polet razkriva osupljivo naravno lepoto. Vse te avanture so v bližini slovenske meje, zaradi česar je Hrvaška popolna destinacija za hitre adrenalinske izlete.

    5. Kampiranje na Hrvaškem

    Hrvaška ponuja izjemno raznolikost naravnih okolij, ki so idealna za kampiranje in bivanje v stiku z naravo. Plitviška jezera očarajo s turkiznimi jezeri, slapovi in gozdovi, Risnjak v Gorskem kotarju pa navdušuje s strmimi vrhovi, bukovimi gozdovi in možnostjo srečanja z risi ali medvedi.

    V takšnem naravnem okolju, v bližini očarljivega Narodnega parka Plitviška jezera, je kamp, ki je idealno izhodišče za vse ljubitelje narave, avanture in sprostitve. Bivanje v njem omogoča doživetje edinstvene harmonije z naravo in uživanje v vseh lepotah hrvaške pokrajine.

    Kampi so tam urejeni tako, da obiskovalcem omogočajo popolno potopitev v mir in naravo. Posebej izstopa kamp v srcu Gorskega kotarja v Črnem Lugu v bližini Narodnega parka Risnjak, ki je med ljubitelji narave še posebej priljubljen.

    Slovenci sicer najraje izbirajo naravne kampe s senco na parcelah, z raznolikimi plažami in dobro animacijo. V Istri je v kategoriji večjih kampov največ ocen obiskovalcev prejel kamp v okolici Tara pri Poreču, znan po romantičnih mobilnih hišicah ob neskončnem bazenu s pogledom na Novigrad in izliv reke Mirne. Sledita kampa v Vrsarju in Funtani, ki ponujata visok standard bivanja.

    Tudi kvarnerski otoki so med slovenskimi kampisti izjemno priljubljeni. V kategoriji večjih kampov med najbolj prepoznavnimi izstopa kamp na Cresu, znan po naravni senci borovcev in oljk ter dolgi prodnati plaži, primerni za družine. Sledita kamp na Malem Lošinju in kamp na Krku.

    Ob obali pa kampi v okolici Poreča, Novigrada in Medulina ponujajo popolnoma drugačno izkušnjo – uživanje ob morju, plažah in slikovitih jadranskih pokrajinah.

    Kampiranje v Istri FOTO: Neven Jurjak
    Kampiranje v Istri FOTO: Neven Jurjak

    Hrvaška s svojo raznoliko pokrajino, urejenimi pohodniškimi in kolesarskimi potmi, čistim morjem in številnimi možnostmi za aktivnosti na prostem ponuja idealen pobeg za aktivne popotnike. Ne glede na to, ali iščete gorske izzive, vodne avanture ali sproščujoče kampiranje, le nekaj kilometrov čez mejo se ponujajo nepozabna doživetja.

      
      

     

     

     

     

    Naročnik oglasne vsebine je HTS

    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Za drugo dejanje spektakla bo treba seči globoko v žep

    Potem ko sta vodilni nogometni moštvi Francije in Nemčije v Parizu uprizorili izjemno predstavo, se je že začelo odštevanje do revanše na Bavarskem.
    Siniša Uroševič 29. 4. 2026 | 14:14
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Benjamin Šeško

    Šeško povedal, kaj si misli o usodi Carricka

    Slovenski napadalec javno podprl začasnega trenerja Michaela Carricka, ki je Manchester United pripeljal na prag lige prvakov.
    Blaž Potočnik 29. 4. 2026 | 14:05
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vlada

    Spremembi zakona o vladi se obeta podpora, komu bo koristilo krčenje resorjev?

    Demokrati stališča niso predstavili, v Gibanju Svoboda in SD predlogu ne bodo nasprotovali, v Levici in Vesni pa bodo proti.
    29. 4. 2026 | 13:13
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Slovenski študenti na Kubo dostavili humanitarno pomoč

    Študenti so na Kubo odpotovali v okviru samoorganizirane civilne iniciative, pri kateri so sodelovale različne organizacije, vključno z društvom Iskra.
    29. 4. 2026 | 13:09
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    BBC Slovenijo primerjal s Švico in Italijo, a poudaril njeno pomembno prednost

    Turisti se odmikajo od obljudenih mest, kot sta Rim in Pariz. Raje se odločajo za manjše države, kjer so doživetja enako kakovostna, a prijaznejša za denarnico.
    29. 4. 2026 | 12:51
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vlada

    Spremembi zakona o vladi se obeta podpora, komu bo koristilo krčenje resorjev?

    Demokrati stališča niso predstavili, v Gibanju Svoboda in SD predlogu ne bodo nasprotovali, v Levici in Vesni pa bodo proti.
    29. 4. 2026 | 13:13
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Slovenski študenti na Kubo dostavili humanitarno pomoč

    Študenti so na Kubo odpotovali v okviru samoorganizirane civilne iniciative, pri kateri so sodelovale različne organizacije, vključno z društvom Iskra.
    29. 4. 2026 | 13:09
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    BBC Slovenijo primerjal s Švico in Italijo, a poudaril njeno pomembno prednost

    Turisti se odmikajo od obljudenih mest, kot sta Rim in Pariz. Raje se odločajo za manjše države, kjer so doživetja enako kakovostna, a prijaznejša za denarnico.
    29. 4. 2026 | 12:51
    Preberite več
