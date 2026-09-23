Pet slik, ena pokrajina: spregledane podobe dravograjskega podeželja

Ko sem se odpravil fotografirat dravograjsko podeželje in poslikave tamkajšnjih kapelic, cerkva, župnišč, gospodarskih poslopij in znamenj, sem se spomnil na Roberta Kincaida, glavni lik v filmu Najini mostovi. Clint Eastwood je fotografa revije National Geographic upodobil tako prepričljivo, da je morala slovita revija zanikati, da bi kdaj v resnici obstajal. Kincaid je predstavljen kot fotograf, ki ujame tematsko zgodbo. Preliva se z naravo, zgodovino in življenjem. Vsega tega je v dravograjski pokrajini toliko, da bi zadostovalo za zajetno knjigo. Pet opisanih slik, nekakšen dravograjski kvintet, je tako samo droben del večje zgodbe. Orlova kapelica v Selovcu V Sloveniji je običajno, da se manjše kapelice imenujejo po bližnjih domačijah, ne po svetnikih. Okolica Dravograda ni izjema. ...