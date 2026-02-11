Po prostrani deželi pobesnelega Maxa

Če je lagodno življenje ob obali Avstralce omehčalo, je surova notranjost utrdila njihov značaj. V prvem delu nas je pot vodila po vzhodni obali celine – od Sydneyja do koralnega grebena, v tokratnem potopisu pa bomo v obratni smeri potovali po notranjosti dežele.

Proč od obale širno morje in beli pesek zamenjata prostrano nebo in rdečkasta zemlja. To je pokrajina evkaliptusov in rumenkaste trave, kjer sonce neusmiljeno žge razbeljeno zemljo in veter raznaša skromno prst. To sicer še ni tisti pravi outback, kot Avstralci pravijo pokrajini globoko v notranjosti celine, vendar lahko že slabe pol ure vožnje od obale občutite pravo divjino in odmaknjenost od civilizacije.

Brazgotine v pokrajini

Prvi evropski priseljenci so najprej zasedli obmorske dele, notranjost pa je zaradi odročnosti in manj prijazne pokrajine ostala neposeljena. A sčasoma so se bolj pogumni odpravili tudi tja. Večinoma so odkrivali dokaj negostoljubno zemljo, toda tam, kjer so našli vsaj nekaj vodnih virov, so začeli nastajati osamljeni ranči in manjše naselbine.

Značilna podeželska arhitektura FOTO: Matjaž Panjan

Kmalu po prihodu v pokrajino razbeljenega kamenja se je nekaterim zableščalo pred očmi. Vendar ne zaradi zaslepljujočega sonca, temveč zaradi lesketajočih se mineralov, ki so ponekod gledali iz zemlje. Nedaleč od obale Queenslanda sta brata Morgan našla bogata nahajališča zlata. Kraj sta poimenovala – kako drugače kot – Mount Morgan, a se ga je prijelo tudi ime »gora zlata«. Rudnik je vseboval izjemno čisto žilo, zaradi česar je bil dolgo eden najdonosnejših zlatokopov na svetu. Tako je bilo vse do leta 1982, dokler niso izpraskali vsega, kar je bilo vredno. Čeprav se kraj ne sveti več v zlatu, v njem stoji več starih stavb z ohranjeno viktorijansko arhitekturo, ki skupaj z rudarskim muzejem opominjajo na zlate čase.

Zaradi ugodnih geoloških razmer in prostranih, redko poseljenih območij je Avstralija danes rudarska velesila. A intenzivno rudarjenje pušča močne brazgotine v pokrajini. Rudarske družbe ponekod kopljejo tudi na območjih, ki so sveta za Aboridžine, zato številni Avstralci rudarjenju močno nasprotujejo. Ni čudno, da je avstralska skupina Midnight Oil že v osemdesetih, med drugim v uspešnici Beds Are Burning, opozarjala na uničevanje zemlje. Pevec skupine Peter Garrett je po glasbeni karieri postal celo minister za okolje. Skupina je pesem Beds Are Burning igrala tudi na odprtju olimpijskih iger v Sydneyju, kjer so v znak solidarnosti z Aboridžini nastopili v črnih oblekah, na katerih so bili napisi Sorry.

Peklenska avtocesta

Vožnja po osamljenih cestah notranjosti človeka hitro opomni, da potuje daleč od civilizacije. A ceste niso povsem prazne. Iznad razbeljenega asfalta se vsake toliko prikažejo jeklene pošasti. Ko mimo zgrmi tovornjak z več priklopniki, ne strese le avta, temveč vaše celotno okostje. Ob takih srečanjih dobite občutek, kot da ste se znašli v filmu Pobesneli Max. Seveda se po cestah ne podijo tolpe iz postapokaliptičnega sveta, vendar se tu pa tam najde kak divji mel gibson, ki v predelanem avtomobilu pritiska na plin. Še večjo tesnobo pa občutite, ko dolgo časa ne srečate nikogar, telefon pa je brez mobilnega signala. Takrat se vam po glavi začnejo vrteti različni scenariji, kaj narediti v primeru praznega rezervoarja ali okvare avtomobila.

Ozke ceste v zaledju Avstralije, kjer se je ob srečanju z drugim vozilom treba umakniti na bankino. FOTO: Matjaž Panjan

V bližini manjših krajev ob cestiščih pogosto stojijo razbitine avtomobilov. Domačini jih puščajo na kraju nesreče, kot opomin prehitrim voznikom. Ceste v notranjosti so večinoma v slabem stanju. Grob, obrabljen asfalt, razpokan zaradi vročine in teže tovornjakov, je bolj podoben vijugasti površini kot pa nečemu, čemur bi pri nas rekli vozna podlaga.

Ponekod se ceste celo zožijo na širino enega pasu – najverjetneje zaradi varčevanja z asfaltiranjem neskončnih cest. Ko vam na taki cesti nasproti pripelje avto, se hitro umaknete na peščeno bankino in upate, da boste iz oblaka prahu znova našli pot na cestišče. Ni čudno, če se vam ob takšnih srečanjih v misli prikrade pesem Highway To Hell slavnih avstralskih rokerjev AC/DC.

Težkokategorniki ob cesti

Vsaj toliko kot na tovornjake je treba paziti na številne živali, ki se skrivajo v grmovju. Posebej ob sončnem zahodu se ob cesti in na bližnjih travnikih zbere veliko poskočnežev. Že ob prvem srečanju s kenguruji skočim iz avta in začnem slikati. Pričakujem, da bodo odskakljali, vendar se le postavijo pokonci in me nemo opazujejo. Kenguruji zrastejo tudi do dva metra v višino in lahko tehtajo do sto kilogramov. Zaradi teh mišičnjakov imajo nekateri avtomobili velike sprednje odbijače. In žal ti pogosto izpolnijo svoj namen, saj je ob cesti opaziti tudi številna trupla kengurujev.

Mišičnjak, ki straži svoj pašnik. FOTO: Matjaž Panjan

Še pobliže se s kenguruji lahko srečate v katerem od živalskih zavetišč. Tu lahko z njimi posnamete selfie, nekateri turisti z njimi celo zaigrajo navidezen boks, a le z manjšimi primerki, saj bi s težkokategorniki v ring verjetno stopil le Mike Tyson.

Če so danes turisti navdušeni nad kenguruji, potem si lahko le mislite, kako presenečeni so bili prvi Evropejci, ko so prvič zagledali te nenavadne živali. Ko je James Cook domorodce vprašal po njihovem imenu, so mu odgovorili: gangurru. Dolgo časa je veljalo, in nekateri temu še danes verjamejo, da beseda pomeni »ne vem«. A lingvisti so dokazali, da beseda v jeziku enega od aboridžinskih plemen v resnici opisuje poskočno žival na dveh nogah.

Namaz, ki zategne obraz

Čeprav že neskončne ceste preizkušajo našo vzdržljivost, so še večji izziv avstralske prehranjevalne navade. V redkih prenočiščih, ki ponujajo zajtrk, navadno postrežejo le kosmiče, instant kavo in toast kruh, za katerega je na izbiro nekaj namazov. Med njimi se najde tudi tak, ki je po embalaži videti kot marmelada, po okusu pa ... No, okušanje prepustim najradovednejšim. Z malo brskanja boste namaz Vegemite našli tudi v naših trgovinah. Narejen je iz izvlečka pivovarskih kvasov, kar se pivoljubcem morda sliši dobro, a verjetno ga tudi po večdnevnem postu ne bi jedli. Človek bi pomislil, da je bil narejen za kaznjence kolonije, vendar je novejšega datuma.

Sušna pokrajina v notranjosti Queenslanda je posejana z evkaliptusi. FOTO: Matjaž Panjan

Gre za bistroumni proizvod kemika, ki je v neki pivovarni dobil nalogo, da iz odvečnih pivovarskih kvasov naredi prehranski namaz. Po dolgem eksperimentiranju je nastala gosta zmes katranskega videza, obogatena z dodatki zelenjave, začimb in soli, ki ne le po imenu, ampak tudi po okusu, spominja na zeliščni zvarek s primešano vegeto. Reč je bogata z vitamini B in je med drugo svetovno vojno avstralskim vojakom pomagala preživeti na fronti.

Morda so ravno ti poskrbeli, da je namaz danes nepogrešljiv del avstralskih zajtrkov. Tistim, ki ga nameravajo pokusiti, svetujem, da imate v bližini veliko vode in zobno ščetko. A da ne bomo le kritični do avstralske kulinarike, lahko pohvalimo bolj sladko kombinacijo: Avstralci namreč marmeladi na kruh včasih dodajo še veliko porcijo sladke smetane.

Hiše na kolih

Notranjost Avstralije ni le rdečkasta pokrajina nizkega grmičevja in suhe trave. Njeno enoličnost vsake toliko razbijejo manjši kraji in zdi se, da so se Avstralci precej dobro prilagodili življenju v surovem okolju. Poseben čar podeželju dajejo hiše na kolih. Gre za praktično gradnjo in zelo estetsko rešitev za to negostoljubno pokrajino. Dvignjene hiše namreč omogočajo pretok zraka pod hišo, s čimer ohlajajo notranjost, zmanjšajo vlažnost, hkrati pa nevarnim živalim, ki jih v avstralski divjini ni malo, preprečujejo vstop v bivalne prostore.

Hišam pravijo queenslanderji in so tradicionalna gradnja predvsem v bolj sušnem Queenslandu, vendar jih je opaziti tudi v severnem delu Novega Južnega Walesa. Narejene so iz lesa, okrog njih pa se navadno razteza široka veranda, ki ščiti pred močnim soncem. Kljub skupnim značilnostim je vsaka unikatna. Nekatere so preproste lesene, druge izražajo eleganco z dekorativnimi detajli, a tudi tiste manj urejene se lepo zlijejo z divjo pokrajino.

Varuška z dežnikom

Veliko očarljivih queenslanderjev si lahko ogledamo v mestecu z nenavadnim imenom Toowoomba. A glavna atrakcija mesta so pisani vrtovi. V soboto zjutraj se v enem od parkov znajdem v nepopisni gneči. Izkaže se, da ravno takrat poteka festival rož, ki v kraj privabi ogromno obiskovalcev iz vse države. Vse skupaj spominja na razstavo rož v našem arboretumu. Avstralci se namreč zelo trudijo ozeleniti suho pokrajino. Skoraj vsak malce večji kraj premore kak park ali botanični vrt.

Mestni park v kraju Toowoomba

Tisti, ki so vam v otroštvu prebirali angleške zgodbice o varuški z dežnikom, se morate ustaviti v mestu Maryborough. Malokdo ve, da ima Mary Poppins korenine v Avstraliji. Pisateljica Pamela Lyndon Travers, ki je ustvarila čudežno varuško, se je leta 1899 rodila v tem kraju in mladost preživela v Avstraliji. Čeprav je pisateljsko kariero ustvarila v Angliji, je v svojih knjigah črpala iz spominov na otroštvo. Njeno mladostno življenje v Avstraliji in nasprotovanje Waltu Disneyju pri snemanju filma o njeni junakinji si lahko ogledate v filmu Saving Mr. Banks, kjer je pisateljico odlično upodobila Emma Thompson.

Mesto jo ponosno slavi, na kar poleg njene rojstne hiše opozarjajo napisi s citati iz knjige in celo semaforji za pešce, narejeni v podobi Mary Poppins. Tudi v malem kraju Allora, ki se pojavlja v filmu in leži globlje v notranjosti Queenslanda, lahko najdemo hišo, kjer je pisateljica preživela težko otroštvo.

Od rdečkaste ravnice do modrih gora

Slap Ebor FOTO: Matjaž Panjan

Proti jugu notranjost postaja bolj zelena. Monotono rdečkasto ravnico zamenja bolj razgibana pokrajina, ki se blizu Novega Južnega Walesa začne lomiti v griče in razpršene gozdove. Tu se začne granitni pas z raznolikimi skalnimi formacijami. Tisti, ki si ob obisku Avstralije želijo obiskati oddaljeni Uluru v osrčju celine, bodo tu našli najboljši približek. Povzpeti se je mogoče tudi na katerega od golih granitnih osamelcev v nacionalnem parku Girraween ali Bald Rock.

Še bolj proti jugu se cesta neopazno vzpenja. Človek nima občutka, da je skoraj tisoč metrov visoko, dokler ne zagleda globokih sotesk, čez katere se ponekod prelivajo reke. Eden lepših in bolj dostopnih slapov je Ebor. Po nekaj urah vožnje proti jugu se začne vinorodno območje Avstralije. V dolini Hunter lahko okušate avstralska vina in se prepričate, da so po kakovosti povsem primerljiva z evropskimi. In če vas pot vodi proti Sydneyju, morate zaviti še proti Blue Mountains, enemu bolj znanih parkov v Avstraliji, kjer boste lahko opazovali dramatične pečine in raziskovali globoke kanjone.

Dežela na drugi strani poloble je zaradi svoje izolacije ustvarila edinstven svet. Res je, pot do Avstralije ni kratka in precej obremeni denarnico ter pusti bolečine v križu. A za to ceno boste lahko občudovali nenavadni svet živali in rastlin ter uzrli nam skriti Južni križ – če ne na nočnem nebu, pa vsaj na avstralski zastavi.

Avstralska gotika Pokrajina v notranjosti Avstralije je močno zaznamovala nekatere umetnike. Literarni, filmski in glasbeni žanr, imenovan avstralska gotika, prepleta temačne teme izolacije, propada in tesnobe s surovo pokrajino in kolonialno preteklostjo. Primeri tega žanra so serija filmov Pobesneli Max, film Piknik pri Hanging Rocku režiserja Petra Weira (bolj znanega po filmu Društvo mrtvih pesnikov) ter istoimenska knjiga pisateljice Joan Lindsay, glasba Nicka Cava vključno s filmom The Proposition, za katerega je Cave napisal scenarij.