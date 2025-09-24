Po Romuniji in znameniti gorski cesti s kolesarji, filmarji, turisti in medvedi

Nekaj dni pred popotovanjem po Romuniji mi je moja najstnica poslala kilometrsko SMS-sporočilo, v katerem je dala jasno vedeti, da tokrat ne bi šla na družinsko potovanje. To je odločilno vplivalo na najine načrte, kaj si želiva ogledati na dolgi poti po prostrani državi, znani kot dežela zloglasnega grofa Drakule, zgodovinsko pa tudi po nasilnem padcu komunističnega režima, ko sta v devetdesetih pred strelskim vodom končala zakonca Ceauşescu. Navdušen kolesar je takoj zagledal priložnost, da prekolesari po mnenju britanskega voditelja oddaje Top Gear »najlepšo gorsko cesto na svetu«, ki se vije čez Karpate.

Natanko 2945 kilometrov sva prevozila v enem tednu, pri čemer sva se po avtocesti peljala le do Ptuja, nato pa se usmerila proti Madžarski.