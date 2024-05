Po sledeh belega nosoroga in lačnega geparda

Vstala sva pred šesto zjutraj. To je pač davek na potep po Afriki. Če hočeš kaj videti, moraš biti tam pred sončnim vzhodom. Tisto jutro sva se iz turističnega naselja Vingerklip Lodge v Namibiji odpravila še v trdi temi. Lastnik majhnega turističnega naselja v Damari, na rahli vzpetini doline nekdanje reke Ugab, je zatrdil, da je do kamnitega prsta, Vingerklipa, ki štrli proti nebu, le pol ure hoje.

Vingerklip, 33 metrov visoka skala, leži kakih 80 kilometrov jugozahodno od kraja Outjo, v severozahodnem delu Namibije. Pokrajina spominja na Arizono.

Odpravil sem se z malce tesnobe v duši. Še po domačih gmajnah se ponoči previdno premikam, v Afriki pa ves čas opozarjajo, da je savana divjina, ki je ne smeš podcenjevati. Poleg tega sem prejšnjega dne nedaleč od naselbine videl trop pavijanov, ki nikakor ne sodijo med dobrodušne živalce. A lastnik lodža, potomec enega od nemških naseljencev, je zatrdil, da so tukajšnji povsem nenevarni.

Le nekaj sto metrov stran od naselja sva slišala šum in kmalu opazila, kako so naju iznad širokih krošenj opazovale glave na dolgih vratovih, z rožički in štrlečimi ušesi.

Tako sva koračila med afriškimi akacijami in bodikami. Le nekaj sto metrov stran od naselja sva slišala šum, morda topot kopit, široko odpirala oči v tisto smer in kmalu opazila, kako so naju iznad širokih krošenj, le kakih 40 metrov stran, začudeno, previdno in radovedno gledale glave na zelo dolgih vratovih, z rožički in štrlečimi ušesi. Le kaj so si mislile žirafe o naju, na nočnem pohodu sredi afriške savane, brez vodnika?

Turistični tabor Vingerklip je kot bi bil v Arizoni. Foto Boris Šuligoj

Na nebu se je svitalo, mesec me je presenečal, ker je bil v obliki črke C in bi torej moral pojemati, pa se je redil. Za južno poloblo velja obratno pravilo. Vsako noč ga je bilo več na afriškem nebu in je tudi v izdihljajih noči pravljično svetil. Približno pol ure sva stala pod kamnitim prstom in z vznožja navpične kamnite gmote so naju opazovali vznemirjeni pavijani. Niso bili veseli vdora vsiljivih primatov v njihovo kraljestvo. Skakljali so s skale na skalo, plezali, vreščali ... Le od daleč mi je uspelo ovekovečiti izza sten kukajoče opičje glave. Ko sem se povzpel na hribček do kamnitega obeliska in previdno obkrožil skalo, misleč, da me bodo pavijani naskočili, sem zagledal trop, ki jo je ucvrl v dolino.

Tako je videti ostale hribovske "terace" s Vingerklipa. Foto Boris Šuligoj

Vingerklip (kamniti obelisk ali prst) je 80 kilometrov jugozahodno od kraja Outjo, v severozahodnem delu Namibije, 929 metrov nad morsko gladino. S kopastega grička štrli kakih 35 metrov visoka skala, ob bazi je obseg kamna 44 metrov, kamniti sediment iz terciarja, ki je posledica erozije. V daljavi se šopiri Ugab Terace, osamele ploščate, mizam podobne odrezane visoke terase, ki jih je erozija pustila nad dolino reke Ugab. Pokrajina spominja na tisto v Arizoni. Sicer pa je bivanje v naselju Vingerklip poslastica za ljubitelje miru in čudežne Afrike. Nad gručo kakih 25 hišic z apartmaji, ki jih preskrbuje močna sončna elektrarna, je okoli 150 metrov visoka skalna gmota, na katero je lastnik postavil majhno okrepčevalnico s kraljevim razgledom na dolino in jo imenoval Orlovo gnezdo. Podobnih gnezd in naselij ob podobnih naravnih lepotah je v Namibiji veliko.

Slovenci morajo po vizum na Dunaj Namibija je zelo slikovita dežela, s prijaznimi ljudmi in v glavnem dobro hrano. Cene so nekoliko nižje kot v Sloveniji, liter dizla stane od 1,10 do 1,20 evra. Še največja ovira je vožnja po levi, ki pa zunaj večjih mest ne moti, ker je tam avtov res malo. Moteče je tudi, da morajo slovenski turisti dobiti vizum za Namibijo na Dunaju, česar večini Evropejcev ni treba.

Samica nosoroga z mladičem nas ni zavohala

Podobno zgodaj smo morali vstati, ko so nas iz naselja Otjiwa Safari Lodge peljali po sledeh belega nosoroga. Našemu vodniku Thomasu ni bilo treba dvakrat ponavljati, da moramo hoditi v indijanski vrsti drug za drugim in biti tiho. Takoj po sončnem vzhodu nam je najprej pokazal nosorogovo sled v pesku. Pet minut zatem smo le kak kilometer od avta zagledali samico in njenega še ne enoletnega mladiča. Imamo srečo, da nosorogi zelo slabo vidijo, zavohati nas ne morejo, ker nam je veter naklonjen, samo tiho moramo biti. In če bi se spravil na nas, bi morali teči cikcak. Nosorog je zelo hiter, vendar mu hitri ovinki ne gredo od nog. Tako smo se samici približali na vsega okoli 40 metrov.

Nosorog in mladička v parku Otjiwa

Samice belih nosorogov v nasprotju s črnimi sledijo svojim mladičem, zato so njihove poti povsem nepredvidljive. Črnih nosorogov v tem zasebnem parku nimajo, so pa pred leti že prijeli krivolovce, ki so streljali na nosoroge samo zaradi rogov, vsak jim namreč lahko prinese okoli 100.000 evrov zaslužka. Seveda ujetega krivolovca čaka zapor.

Gepard v narodnem parku Etoša

V parku Etoša nas je Petrus pripeljal do črede kakih 50 slonov. Samice so bile precej nejevoljne, ker so imele v čredi vsaj deset tudi manj kot leto starih mladičkov, in jo je čreda popihala od napajališč takoj, ko se je tja pripeljalo več turističnih vozil. Vodniki se med seboj obveščajo, če vidijo kaj zanimivejšega. Najprej smo opazili geparda, ki je sedel približno 50 metrov od ceste in čakal, da bi se turisti umaknili s poti, ker je imel na drugi strani ogledan trop mladih impal. A turisti so se požvižgali na njegov potencialni zajtrk. Tako je vzdržal povsem mirno morda osem minut, verjetno izrekel tisoč gepardskih kletvic na račun nespoštljivih vsiljivcev, potem pa se umaknil v prvo bližnjo večjo senco. Petrus je vedel, kam so se odpravili sloni, in nas štiri (še dve nemški manekensko opravljeni mladenki, ki sta ves čas buljili v telefončka in pravzaprav nista videli veliko življenja v parku) odpeljal na mesto, kjer je pot prečkala slonja karavana. Čakali smo deset minut, a je bilo vredno videti skupino malce nemirnih mam in slončke, ki so drobencljali varno med težkimi nogami.

Čreda slonov z mladiči v parku Etoša

Etoša bi bilo drugo največje jezero na svetu, v resnici pa je to ostanek morja, na dnu katerega je ostala plast soli, ki jo počasi odnaša veter. Le ob deževjih nastanejo ponekod manjša jezerca ali močvirja. Naslednjega dne sva se odpravila sama skozi ta najbolj znani namibijski park, misleč, da bova zlahka prevozila 110 kilometrov dolgo pot, vendar je avto na nekaterih delih močno poskakoval. Boga sem (ne samo tukaj) prosil, da kakšna skala ne prebije pnevmatike. Kdo pa bi menjal predrto kolo na takšni vročini? Imela sva srečo in povsem nov izposojen avto, park sva prevozila v petih urah, s počitkom vred.

Himbe, vas pri Khorixasu

Atlantik hladi namibijsko obalo

Prihod s 37 stopinj v savani do morske obale je bil nadvse blagodejen. Po pičlih 15 kilometrih je temperatura padla na 17 stopinj, zjutraj smo imeli do 11. ure meglo, zvečer pa se je ohladilo pod 10 stopinj. Tako da lahko verjamem vsem, ki opisujejo, kako so zmrzovali v namibijskih nočeh, če so taborili na prostem. Swakopmund je lepo turistično mestece, toda še lepše hiše premorejo v zalivu Walvis (Zaliv kitov), kjer lahko tik ob obali in promenadi fotografiramo veliko jato plamencev. Človek bi jih tako od blizu kot začaran lahko gledal ure in ure.

Plamenci v Zalivu kitov (Walvis Bay)

V Zalivu kitov sva pravzaprav morala zaviti do velikih solin, ki se šopirijo na 6000 hektarjih in so torej približno desetkrat večje od sečoveljskih. Sol nabirajo s stroji, ko se v bazenih nabere od 15 do 18 centimetrov debela plast belih kristalov. Operejo jo, s centrifugo odstranijo umazanijo in neželene primesi ter jo posušijo. Na leto je pridelajo več kot milijon ton, 500-krat več kot v Sečovljah. V raju za fotografe med solinskimi polji vodi pot, po kateri je dovoljeno peljati, opazovati na stotine plamencev in drugih ptic. In seveda barvito okolico.

Deadvlei, mrtvo, posušeno močvirje s suhim drevjem.

Iz zaliva Walvis potrebujemo šest ur, da se dokopljemo do Le Mirage Safari Lodgea, nedaleč od parka Namib Naukluft, ki slovi po visokih rdečih sipinah in predvsem po posušenem močvirju, v katerem je bilo še pred tisoč leti dovolj vode za drevje. To se je pred 600 ali 700 leti povsem posušilo in v popolni suši ohranilo mrtva debla, veje in rogovile do današnjega dne.

Deadvlei, mrtvo močvirje s suhim deblom

Do Deadvleija se je mogoče pripeljati s svojim avtom, zadnjih pet kilometrov pa svetujejo organiziran prevoz, saj je pot povsem peščena in jo zmorejo le vešči šoferji s terenskimi vozili na štirikolesni pogon. Trmasti evropski vozniki pogosto obtičijo v pesku in jih vsak dan rešujejo s traktorji. Od končne postaje je potem še dober kilometer hoje po pesku do posušenih dreves. Kdor pa hoče na sipino, se bo vzpel malo više in bo tam poplačan z lepim razgledom na Namib. Kdor ni bil v Deadvleiju, ni bil v Namibiji, je dejal vodnik Johannes, ki je imel tistega dne posebno srečo, saj je ob cesti kar med vožnjo dvakrat ugledal bankovca po 200 južnoafriških dolarjev, ki sta se najverjetneje izmuznila iz neprevidnega turistovega žepa. Nasploh so Namibijci srečni ljudje.

Peščena sipina Dune št. 45 v parku Namib Naukluft

Kot na vlakcu smrti

Poti v Namibiji so časovno daljše, kot piše na googlovih zemljevidih, saj se turisti ustavljamo zaradi zanimivosti, fotografij, hrane in drugih potreb na poti. Večinoma so makadamske in ponekod razrite. Za običajno razdaljo med krajema, med seboj oddaljenima 300 kilometrov, potrebujemo vsaj od pet do šest ur naporne vožnje.

Trmasti evropski vozniki pogosto obtičijo v pesku in jih vsak dan rešujejo s traktorji.

Izziv je tudi pot od Solitaira proti glavnemu mestu Windhoeku čez Spreetshoogte Pass. Cesta se z namibijsko udobne ravnice na štirih kilometrih razdalje povzpne na 1822 metrov višine in doseže tudi 14-odstotni vzpon. Gorski prelaz je poimenovan po Nemcu Nicolasu Spreethu, ki je med drugo svetovno vojno z nekaj pomočniki zgradil in tlakoval precej strmo pot, kasneje so jo popravili s tlakovci. Brez tlakovcev tako strmo seveda ne bi šlo. Prepovedana je za prikolice, tovornjake, avtobuse ... Na poti navzgor še gre, v nasprotni smeri pa je verjetno res bolj podobna vlakcu smrti. Pripelje na visoko planoto, s katere se cesta ne spusti dosti, in to vse do glavnega mesta, ki leži 1660 metrov nad morjem.

Zebre tudi na makadamski cesti skozi Etošo Foto Boris Šuligoj

V Windhoeku imajo velik spomenik in muzej, posvečen spominu na genocid, ki so ga Nemci izvedli že mnogo pred prihodom Hitlerja na oblast. V glavnem mestu je Ulica Fidela Castra, saj ne pozabijo hitro tistih, ki so jim pomagali, ko jim je šlo težko. Osamosvojili so se le eno leto pred Slovenijo in postali 160. članica Združenih narodov.